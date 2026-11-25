Marcello Cattani è presidente di Farmindustria dal 2022. È stato confermato all’unanimità per il terzo mandato, che scadrà nel 2028. Lo scorso 9 novembre è stato audito alle commissioni Bilancio di Camera e Senato in vista della legge di Bilancio.

Cosa ha chiesto?

Ho riconosciuto i passi avanti compiuti da questo esecutivo, ma ho sollecitato anche interventi più incisivi per sostenere la competitività di un settore di eccellenza e garantire l’accesso all’innovazione. In particolare ho chiesto di anticipare al 2027 l’incremento del tetto per gli acquisti diretti, rendere rapidamente operativi i 160 milioni di euro destinati a premiare gli investimenti e rafforzare il meccanismo di accesso precoce ai farmaci. Ho anche lanciato l’allarme sul payback (il meccanismo con cui le aziende farmaceutiche contribuiscono a ripianare il superamento dei tetti di spesa fissati dalla legge per i farmaci a carico del Servizio sanitario nazionale, ndr), passato da un miliardo nel 2021 a 2,4 miliardi nel 2025 e destinato a superare i tre miliardi annui nel 2027-2028. Il mio è un giudizio positivo sul percorso intrapreso dal Governo, ma anche la richiesta di un cambio di passo, perché le misure contenute nella legge di Bilancio 2027, pur andando nella direzione giusta, non sarebbero ancora sufficienti a rispondere alle sfide che attendono l’industria farmaceutica italiana.

Si aspetta qualche modifica in manovra?

Sono stati presentati diversi emendamenti da parte di tutte le forze politiche che vanno nella direzione indicata in audizione. Spero che questi emendamenti trasversali vengano adottati dal governo per avviare un meccanismo virtuoso, anche per uscire dalla logica del payback.

Basterà?

Sarebbe molto gradito rivedere al rialzo il finanziamento del fondo sanitario, anche di un miliardo in più. Riconosciamo alcuni aspetti positivi: il meccanismo di accesso precoce, il payback ridotto in funzione degli investimenti. Auspichiamo che si possa anticipare al 2027 l’incremento del tetto acquisti diretti, che il testo del ddl prevede di far partire dal 2028; occorre inoltre rendere certi ed esigibili gli strumenti e le risorse previste per investimenti definendo prima possibile i decreti attuativi con criteri efficaci. E completare il quadro di governance per avere un impatto più strutturale. Ma c’è un tema di fondo.

Qual è?

L’auspicio è che questi emendamenti vengano approvati. Ma non c’è ancora una visione strutturale. Questo settore merita attenzione al massimo livello. Manca coordinamento. Si rischia il calo dell’attrattività. Le scelte unilaterali di Aifa sulla revisione del prontuario farmaceutico sono molte volte in direzione opposta al governo. Così come le prese di posizione delle Regioni. Questo destabilizza il sistema e ha effetto sulla riduzione degli investimenti. E sui lanci di nuovi farmaci e nuovi vaccini. La priorità è proteggere e rafforzare il ruolo dell’Italia, garantire ai cittadini un accesso rapido all’innovazione e preservare il valore della nazione come hub farmaceutico globale, anche in ottica di autonomia strategica nazionale ed europea. Il nostro è un comparto che nel saldo estero rappresenta oltre il 40% del totale nazionale e in termini di bilancia dei pagamenti compensa il 75% del deficit per il petrolio, risultati ottenuti anche grazie a politiche pubbliche che hanno introdotto importanti miglioramenti di governance.

Ma i problemi non mancano in un momento storico e in una situazione geopolitica estremamente complessi…

Purtroppo le guerre, la chiusura dello stretto di Hormuz non sono stati causati dall’Italia. Ma è proprio il contesto globale a imporre più impatto, più velocità e visione strategica di lungo periodo, perché così com’è la manovra non affronta ancora in modo strutturale le criticità della competizione globale. Sono situazioni insostenibili per l’innovazione e nel quadro della Mfn-Most favoured nation ossia la clausola della nazione più favorita: determinano forti rischi, non solo per la sostenibilità delle imprese, ma per la capacità di attrarre investimenti.

Cosa rischia l’industria farmaceutica in Italia?

L’Italia ha costruito in questi anni una posizione di leadership: conservarla, rafforzarla o rischiare di indebolirla dipenderà dalle scelte che saremo in grado di compiere con questa manovra. Gli investimenti già realizzati rappresentano un patrimonio indiscusso per la salute, la crescita e la sicurezza. Ma senza nuove e incisive decisioni questo patrimonio rischia progressivamente di indebolirsi. La Cina, oltre ad aver consolidato una posizione di forza sui principi attivi, in pochi anni si è affermata con forza crescente nell’innovazione e negli studi clinici. A questa sfida si sommano le politiche Usa, che uniscono potenti strumenti di attrazione di investimenti agli effetti della Mfn, che ha sancito che gli Stati Uniti non intendono più pagare prezzi dei farmaci diversi da quelli più bassi praticati in un gruppo di Paesi avanzati di riferimento, tra cui l’Italia.