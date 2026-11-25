Al Teatro Regio una Aurelia B20 GT ha sfilato accanto alle nuove Gamma e Ypsilon. Il marchio torinese festeggia i 120 anni al Torino Film Festival con una mostra fotografica

Per capire che parte abbia avuto la Lancia nel cinema italiano, basta pensare a come comincia "Il sorpasso". Roma è vuota, è Ferragosto e Vittorio Gassman gira in cerca di un telefono al volante di una Aurelia B24 Convertibile. Il clacson rompe il silenzio, poi a bordo sale Jean-Louis Trintignant. Dino Risi, nel 1962, mise su quella macchina due uomini che avevano ben poco in comune e li mandò in giro per un’Italia che aveva scoperto da poco il gusto di correre. Da allora, a chi ricorda quel film, capita di riconoscere l’Aurelia a prima vista.

Quella arrivata al Teatro Regio per la serata inaugurale del 44° Torino Film Festival - che dedica una retrospettiva a Marilyn Monroe, a cent’anni dalla nascita - era un’altra Aurelia, la B20 GT, la coupé. A bordo c’erano Arnaud Belloni, amministratore delegato dei marchi Fiat, Abarth e Lancia, e Roberto Giolito, responsabile di Heritage Hub Italy. La vettura faceva parte di una sfilata di modelli storici provenienti da collezioni private. Per accompagnare gli ospiti al tappeto rosso invece Lancia, partner automobilistico del Festival, ha schierato la nuova Gamma e Ypsilon. Tra gli invitati alla cerimonia, durante la quale sono state assegnate le Stelle della Mole, c’erano John Travolta, Maria de Medeiros, Stephen Frears, Mike Newell e Margarethe von Trotta.

Il legame con il cinema si ritrova nella mostra fotografica "Lancia e il cinema. Eleganza in movimento", allestita in occasione del Festival. Negli scatti, dagli anni Cinquanta ai Settanta, si vedono Brigitte Bardot accanto a una Flaminia Berlina, Britt Ekland su una Flavia Convertibile, Catherine Spaak con diversi modelli della casa. A chiudere il percorso è proprio l’Aurelia de "Il Sorpasso", che nel film raccontava anche il rovescio del benessere di quegli anni.

Lancia è nata a Torino il 27 novembre 1906 e celebra dunque i suoi 120 anni in pieno Festival. La presenza della Gamma, accanto alla Ypsilon, dice che il compleanno riguarda anche il tentativo di dare al marchio un posto riconoscibile nel mercato di oggi. Una serata al Regio offre alle due auto una platea insolita. La misura di quanto sia esigente, però, la dà ancora quella scoperta di Dino Risi. A più di sessant’anni di distanza.