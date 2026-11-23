Il primo hospice in Italia che può contare anche su aule dedicate alla formazione dei professionisti delle cure palliative è quello di Giussano (Monza). Sono infatti stati inaugurati oggi gli spazi al primo piano dell’edificio che ospita la struttura di degenza dell’Unità operativa complessa di Cure palliative della Asst Brianza, realizzati grazie alla donazione di oltre un milione di euro della famiglia di Pietro Colombo, al quale è stata dedicata la sala per le conferenze. «Un esempio – ha detto il direttore generale dell’Asst Brianza, Carlo Alberto Paolo Tersalvi – che si inserisce in quella storia che in Brianza aveva sempre coinvolto la comunità nella realizzazione degli ospedali, sin dai primi anni del Novecento nati spesso per volontà popolare». E la volontà di rinforzare la medicina territoriale è stata rivendicata dallo stesso Tersalvi, che ha inaugurato ufficialmente anche gli spazi del primo modulo dell’ospedale di comunità (attivo dallo scorso agosto) a Giussano, con venti posti letto.

L’hospice di Giussano, diretto da Matteo Beretta, è balzato recentemente agli onori delle cronache grazie ai dati forniti dall’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (Agenas): nel 2024 ha fatto registrare il primato italiano di pazienti assistiti, più di 500 in un anno, con relativo record di giornate di degenza, pari a 5.710. Segno del grande bisogno esistente di strutture dedicate alle cure palliative, ma anche della capacità di intercettare le richieste e di mantenere un ottimo indice di occupazione dei posti letto.

L’originalità della struttura formativa (ma sono presenti anche spazi dedicati agli uffici) che accompagna quella di degenza è stata rivendicata come unica dal direttore Beretta: «È una grande ricchezza ed era stata concordata con il donatore, tra l’altro in un momento in cui non erano ancora nate nelle facoltà di Medicina le Scuole di specializzazione in Cure palliative. Oggi qui formiamo i medici dell’Università di Milano-Bicocca, i medici di medicina generale che fanno tirocinio per le cure palliative, gli infermieri del Corso di laurea triennale».

Beretta ha sottolineato l’importanza di tutti i “camici” che lavorano in hospice, dai medici ai volontari, dagli infermieri agli addetti alle pulizie: «È il valore di una comunità che accompagna i quasi 600 malati (oltre ai ricoveri in hospice ci sono quelli seguiti a domicilio) che assistiamo ogni anno. Strutture come questa sono riferimento per le persone più fragili, deboli, indifese, in un momento storico in cui mi sembra che molte parti della società siano più dedicate a cercare soluzioni per rendere facile morire piuttosto che rendere facile vivere». E, facendo riferimento al fatto di essere vicini a una casa e a un ospedale della comunità, ha ricordato che la fondatrice delle cure palliative, Cicely Saunders, ha sempre definito gli hospice come «un ospedale e una casa».

Preziosa è l’opera che all’hospice di Giussano prestano i volontari della Associazione Arca, fondata nel lontano 1989: «Siamo nati a Desio – racconta la presidente Annamaria Colombo, un tempo direttrice dell’hospice di Giussano – perché lì nel 1985 era sorta una piccola unità di cure palliative, che si occupava perlopiù di cure domiciliari. Ma quando nel 2006 ha aperto l’hospice di Giussano, Arca ha trovato nuovi compiti qui: la nostra associazione ha come scopi la divulgazione delle cure palliative, il supporto a un’unità operativa, la promozione del volontariato. Oggi i nostri 62 volontari si occupano di tutto nel rapporto con i pazienti e le famiglie, talora offrendo uno spazio di puro ascolto del malato: anche qualcuno che ti sorride è un buon punto di partenza».

Il direttore generale dell’Asst, Tersalvi, ha rivendicato l’operazione di “recupero” della struttura ospedaliera di Giussano, dopo che quasi 15 anni fa, con la perdita del Pronto soccorso e dei reparti per acuti, sembrava destinata a una decadenza: «Oggi assistiamo a una rinascita con un volto e una vocazione nuovi e inseriti nella riforma del sistema sanitario regionale, per potenziare le cure territoriali: una casa di comunità e un ospedale di comunità, ristrutturando gli spazi grazie a fondi regionali e del Pnrr». Un investimento di cui beneficiano tutti i cittadini di Giussano, ha osservato il sindaco Marco Citterio, ma anche una più ampia fascia di popolazione della Brianza.