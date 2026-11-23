Entro la fine dell’anno anche la Campania potrebbe avere una legge che organizza il suicidio medicalmente assistito sul suo territorio. L’esame di un testo che unifica i due presentati dai gruppi consiliari di M5s e Pd procede infatti a ritmo serrato all’interno della commissione Sanità del Consiglio regionale, con l’obiettivo di portare il prima possibile il provvedimento in aula e approvarlo già nel mese di dicembre. Concluse le audizioni delle associazioni, in gran parte contrarie alla norma voluta dal centrosinistra, ora si passa rapidamente a quelle degli ordini professionali.

«Una legge che approvo al 100%, spero arrivi il prima possibile in aula», ha dichiarato il governatore della Campania, Roberto Fico. Che non teme un’eventuale impugnazione del Governo, come accaduto per quelle precedenti già approvate in cinque Regioni, ultima quella del Veneto. «La Corte costituzionale, quando ero presidente della Camera, più volte ha chiesto al Parlamento di procedere all’approvazione di una legge», ha detto Fico. Il testo in discussione a Napoli è costituito da una decina di articoli. In ogni Asl della regione sarà istituita una commissione multidisciplinare di medici, che dovrà valutare le domande di accesso al suicidio (sinora cinque-sei in un anno), all’interno dei limiti fissati dalla Consulta. A un comitato etico spetterà invece «la valutazione degli aspetti etici e la tutela delle situazioni di particolare vulnerabilità».

I vescovi campani, che avevano già opposto al disegno di legge sul fine vita «il “no” della Chiesa all’eutanasia e al suicidio assistito» in una nota pastorale del dicembre 2025, sono tornati a occuparsene nel luglio 2026 con un nuovo pronunciamento, nel quale auspicavano «un confronto vivo, un dialogo, una lettura condivisa. Chiediamo – si legge nel testo − che le decisioni che toccano la vita delle persone non vengano assunte senza un dialogo serio con i soggetti sociali che quotidianamente incontrano le ferite della gente».

Quel confronto c’è stato e ha coinvolto diverse realtà ecclesiali. «La vera priorità non è il suicidio assistito, bensì prendersi cura delle persone: la Regione Campania è in ritardo sull’assistenza generale, sulla terapia del dolore, sulle cure palliative», sostiene il presidente del Forum delle associazioni familiari della Campania, Nino Di Maio. «Il tema del fine vita – osserva − va affrontato pensando a una presa in carico a 360 gradi delle persone fragili. Se c’è questo, le richieste di suicidio saranno minime, come dimostra il caso di una donna campana che ha ritirato la sua quando l’Asl le ha garantito i servizi che chiedeva».

L’Associazione medici cattolici italiani della Campania, spiega il suo presidente Mario Ascolese, ritiene che il dialogo in corso non sia «tra chi prova compassione e chi la nega» e chiede alla commissione Sanità del parlamentino campano di «non trasformare una disciplina organizzativa in un ampliamento sostanziale delle condizioni di non punibilità, di subordinare ogni valutazione a un’offerta effettiva di cure palliative e di proteggere la libertà di coscienza dei medici e la loro autonomia professionale». Per il delegato regionale dell’Azione Cattolica per la Campania, Giancarlo Aprea, «la bussola sono i pronunciamenti dei vescovi campani sul fine vita. Il nostro sforzo come Ac – afferma Aprea – è trasformare questo patrimonio in formazione sui temi del fine vita all’interno delle nostre parrocchie».

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