La foto del loro incontro a Madrid ha fatto il giro del mondo: sul volo che portava Leone in Sud America gli è stata consegnata da una giornalista spagnola con una lettera dei genitori. La storia del giovane portato via da un cancro e della sua fede travolgente

Durante il volo che il 6 novembre l’ha condotto a Montevideo – prima tappa del viaggio apostolico tra Uruguay, Argentina e Perù – a Leone XIV è stata consegnata una fotografia speciale. L'immagine ritraeva il suo abbraccio con Pablo, un giovane coraggioso scomparso a settembre a causa di un tumore osseo molto aggressivo.

Quello scatto, accompagnato da una lettera dei genitori Alberto e Nieves, immortalava il loro incontro in occasione del dialogo del Papa con il mondo della cultura alla Movistar Arena di Madrid, il 7 giugno. Pablo Reneo – originario di Alcorcón, comune dell’area metropolitana di Madrid – aveva condiviso con il Pontefice una toccante testimonianza di fede e speranza. Commosso, il Papa ha voluto firmare quella foto, inviando un messaggio di vicinanza e una benedizione speciale alla famiglia in lutto.

Per comprendere il profondo significato di questo gesto e conoscere la storia di Pablo abbiamo intervistato la sua madrina, la giornalista Cristina Sánchez Aguilar. Direttrice di “Alfa y Omega” – il settimanale di informazione cattolica legato all'Arcivescovado di Madrid, edito dalla Fundación San Agustín e distribuito ogni giovedì in tutta la Spagna insieme al quotidiano ABC – Sánchez Aguilar ci offre la testimonianza di vita di Pablo e il legame speciale che si è creato con il Santo Padre.

«Pablo Reneo – racconta la giornalista – aveva 20 anni quando è deceduto, 18 quando nel 2024 gli era stato diagnosticato un tumore osseo al ginocchio che, con rapidità, si è esteso al polmone senza più regredire. Aveva tutta la vita davanti. Si era appena immatricolato all'università per studiare Farmacia. E accanto a lui aveva la sua fidanzata Teresa. “È stato uno shock”, aveva raccontato in una testimonianza per la sua diocesi di Getafe durante la malattia, quando gli chiesero come avesse ricevuto la notizia. “Anche se sapevo cosa stava succedendo, facevo fatica ad assimilarlo. Pensavo: questo succede agli altri, non a me”. I primi giorni, confessava, “furono segnati dalla paura, dall'incertezza e da molte domande senza risposta”. Ma lui ricordava sempre, durante oltre due anni di continue cattive notizie, quel primo consiglio dato dai suoi genitori, Alberto e Nieves: “Mi dissero una cosa molto semplice, ma molto forte: che Dio era mio padre e che mi voleva bene. All'inizio quasi non lo capivo, ma ora so che quelle parole mi sostengono ogni giorno”.

Pablo con i suoi genitori

Poi, i primi cicli di chemioterapia, durissimi, sei giorni di fila. E dopo molti, molti altri. “Non so cosa succederà. Sono nelle mani della Provvidenza di Dio. Non so se mi chiama a guarire o ad andare con Lui, mi fido”. Ragazzo di poche parole e di grande ironia, faceva sempre sfoggio del suo buonumore, anche nei momenti più impensabili. La sua camera d'ospedale era sempre piena di visite e la casa aveva le porte aperte, qualcosa che si è ripetuto il giorno della sua morte. Quella mattina, quando era già sedato, la sua ultima parola è stata “Credo”: una fila di persone si è avvicinata per salutarlo, lui respirava a fatica ma con serenità. “Ascoltate”, hanno detto i medici palliativisti. Si sono susseguiti ringraziamenti, richieste, addii, letture bibliche. Pablo ha aspettato pazientemente che tutti passassero di lì.

La sua scuola – l’amato Andel Education Center – è situata ad Alcorcón, Comune nell'area metropolitana a sud di Madrid. Sacerdoti giunti da ogni dove testimoniano che la sua vita è stata una lode, così anche i fratelli della sua comunità del Cammino Neocatecumenale e di quella dei suoi genitori, roccia solida in tutti i momenti di incertezza. È morto mentre i suoi cari vegliavano, la fidanzata Teresa seduta sulla sedia gli stringeva la mano. Il suo ultimo sguardo è stato per lei.

Pablo non si è mai lamentato, con grande stupore di infermieri, medici, famiglia, amici... “Stai bene?”, gli chiedevamo quando il tumore comprimeva parti del corpo che gli impedivano persino di camminare. “Sì, sì, non preoccuparti”. E sorrideva. E se c'era del cioccolato lo mangiava con gusto... “Ho capito che la vita non è mia, che appartiene a Dio. Non posso tenermela per me né viverla come se tutto dipendesse solo dai miei piani. È un dono che mi è stato dato e per il quale devo ringraziare”, assicurava, mentre attraversava il dolore.

La prima operazione in cui gli tolsero gran parte della tibia e del ginocchio gli lasciò un'invalidità del 70%, un dolore permanente e la consapevolezza che la chemio non sortiva l’effetto sperato.

La recita quotidiana del Rosario in ospedale e la preghiera con la famiglia sono diventate un rifugio e un riposo durante tutto questo percorso. A Pablo piaceva molto recitare il Rosario. Sua madre non faceva che ripetere: “Perché non è successo a me?”, ma Pablo le diceva: £Non devo forse bere il calice che mi dà mio Padre?”. Pablo sentì che quella Parola era per lui e da quel preciso momento chiese solo a Dio di aiutarlo a compiere la sua volontà, oltre alla richiesta “che noi suoi genitori e suo fratello, non perdessimo la fede”, come racconta sua madre nella lettera inviata al Santo Padre.

Il tumore andava estendendosi rapidamente. Nonostante tutti i tentativi da parte degli oncologi – dieci linee di trattamento chemioterapico differenti, radioterapia, due operazioni –, non c'è stato nulla da fare. Pablo non si è mai ribellato. Nemmeno nelle due occasioni in cui è stato sul punto di morire a causa di un batterio e degli effetti collaterali dei trattamenti. “La fede mi sostiene e mi dà gioia – ha scritto Pablo –. Anche quando ricevo cattive notizie prego e sento che Dio mi aiuta a sopportare tutto. Non è un conforto teorico: è qualcosa di reale e concreto. Mi sono anche reso conto che la mia sofferenza aiuta la mia famiglia, la mia fidanzata e altre persone. A volte, persino persone non credenti si avvicinano e mi chiedono di pregare. Dio agisce anche dove non ce lo aspettiamo”.

Quando ha saputo che Leone XIV sarebbe venuto a Madrid gli ha scritto dall'Ospedale Niño Jesús per chiedergli di passare a trovare i bambini ricoverati. Non fu possibile, ma Dio scrive dritto anche sulle righe storte. Ed è stato Pablo stesso a recarsi dal Papa nell’evento alla Movistar Arena di Madrid “Tessere reti con il mondo dell’impresa, dell’istruzione, della cultura e dello sport”. Qualche giorno prima aveva avuto una crisi a causa dei trattamenti. È stata la prima volta che ha chiesto “Pregate per me”. Stava malissimo ma aveva così tanta voglia di conoscere il Papa che un paio d'ore prima dell'incontro ha cominciato a sentirsi meglio, la febbre è scesa, e così è stato possibile farlo uscire dall'ospedale.

Dopo aver offerto la sua testimonianza a tutti i presenti, prima dell'arrivo del Papa, ha resistito un'ora nella prospettiva di salutare Leone da vicino. E così è stato. Ritrae proprio quel momento la foto che la giornalista spagnola Eva Fernández ha consegnato al Papa durante il volo da Roma a Montevideo. In quel momento ho avuto l'opportunità di stare al suo fianco. Mi ha abbracciato ed è scoppiato a piangere disperatamente. È stata la prima volta che l'ho visto farlo. Così anche suo padre. Quella giornata è stata davvero speciale per questa magnifica famiglia.

Dopo questa visita Pablo ha deciso che era giunto il momento di interrompere i trattamenti. Così è iniziata l'ultima tappa. Pablo provava dolori sempre più forti e intensi. Nonostante tutto, non ha mai perso la voglia di vivere, ogni giorno, di offrire le sue sofferenze per le tante intenzioni che tanti li chiedevano, di godersi le piccole cose che ogni giorno Dio ci regalava. “Mi sono reso conto che non è necessario guarire per cambiare o per seguire Cristo più da vicino assicurava –. Questa chiamata si può vivere anche all'interno della malattia. Ora so che questo tempo che ho è un tempo di grazia. Ora comprendo che la vita non è mia: appartiene a Lui. Non ho bisogno di guarire per seguire Cristo più da vicino; posso farlo adesso, anche stando nella malattia».

Il 20 settembre Pablo è partito per raggiungere il Padre, a casa, come desiderava, circondato da familiari, amici, fratelli, catechisti, sacerdoti. Tutti in preghiera per lui. Abbiamo potuto vegliare la sua salma in una parrocchia dove sono accorse centinaia di persone, così come al suo funerale. E ora le testimonianze di ringraziamento sono continue e non smettono di arrivare.

Pablo è morto come è vissuto: senza fare rumore, senza lamentarsi, più preoccupato di chi gli stava intorno che di se stesso. E proclamando il Credo. Pablo è nato come frutto di una Parola e la Parola se lo è ripreso quando la sua missione era compiuta».

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