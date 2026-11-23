Negli Stati Uniti e in Italia le commissioni parlamentari che cercano di ricostruire cosa accadde durante la pandemia stanno diventando tribunali dove processare gli scienziati. La ricerca però non esprime opinioni ma procede per ipotesi e prove. Intanto però il rapporto fiduciario tra la scienza e l’opinione pubblica sembra essersi logorato. Come fare per ricostruirlo? La riflessione (senza sconti) di tre studiosi

Ha raccolto la firma di oltre 250 scienziati la lettera ai presidenti di Camera e Senato in merito alla Commissione parlamentare d’inchiesta sulla gestione dell’emergenza Covid-19 che contesta le «modalità delle audizioni» perché «sollevano gravi questioni relative all’uso delle prove scientifiche, al rispetto delle competenze e della persona degli esperti auditi, all’esercizio delle prerogative parlamentari e alla correttezza istituzionale delle procedure adottate». Il «rischio» è «trasformare l’inchiesta in un processo politico». Analogo appello da 17 scienziati al presidente della Repubblica, mentre la Federazione degli ordini dei Medici (Fnomceo) chiede che «la memoria della pandemia non diventi motivo di divisione».

Nel luglio scorso, in un’audizione al Senato Usa, Anthony Fauci, infettivologo di fama mondiale e consulente della Casa Bianca durante la pandemia da Covid-19, ha fatto appello per più di cento volte al Quinto emendamento della Costituzione, che tutela il diritto a non rispondere se la risposta può contribuire a incriminare la persona interrogata.

Dal 2021 il senatore Rand Paul accusa Fauci di aver finanziato con fondi pubblici ricerche sui coronavirus condotte a Wuhan, in Cina, da dove originò la pandemia. Riconvocandolo per la nuova audizione, Paul ha reso pubbliche le note personali di Fauci sulla pandemia, oltre 1.100 pagine scritte fra 2019 e 2022. Una contestazione chiave è che Fauci abbia, in periodi diversi, espresso opinioni differenti sull’origine del virus, sostenendo pubblicamente l’ipotesi dell’origine naturale (attraverso il “salto di specie” dall’animale all’uomo nel mercato di Wuhan), dando invece poco spazio, negli interventi pubblici, all’ipotesi di una fuga accidentale del virus dal laboratorio della città. Le modalità dell’audizione sono discutibili. Già nel 2023-24, la Camera Usa aveva condotto indagini in merito, senza rilevare alcun illecito. Il senatore Paul è parte di una compagine politica che da anni fa della lotta a Fauci una bandiera elettorale; e l’utilizzo di alcune frasi personali di Fauci (peraltro già accessibili su un server federale) tende a spostare il confronto dal piano dell’accertamento dei fatti a quello della persona.

Maria Pia Abbracchio

Ma, come scienziati, ciò che ci allarma è la visione semplicistica del metodo scientifico e il rischio che l’uso mediatico dell’indagine alimenti una percezione distorta della ricerca scientifica, con conseguenze sia sulla fiducia nella scienza che sul nostro rapporto con la ricostruzione della verità. Interpretare dati scientifici in base a pregiudizi o posizioni precostituite significa perdere la capacità di valutarli correttamente, magari mistificandoli. Con il rischio di estendere lo stesso atteggiamento anche all’interpretazione dei fatti politici e sociali a cui assistiamo tutti i giorni.

È comprensibile che, data la sua straordinarietà, ancora oggi si discuta della pandemia, della sua origine e delle misure adottate per fronteggiarla. La valutazione a posteriori delle decisioni assunte in fase pandemica, oggi oggetto di inchieste parlamentari anche nel Regno Unito e in Italia, deve però basarsi su tutti i dati disponibili; e dovrebbe distinguere i dubbi legittimi sulle politiche sanitarie dalla negazione dell’estrema gravità dell’epidemia (e dell’efficacia di misure specifiche quali vaccini, mascherine, lockdown). Si ha quindi la sensazione che le critiche a Fauci abbiano l’obiettivo di compiacere quella parte di opinione pubblica che ha negato l’impatto del Covid-19 e contestato le misure adottate. Va anche ricordato che all’inizio sapevamo pochissimo di Sars-CoV-2, il virus che ha causato la pandemia. È quindi ragionevole ritenere Fauci in buona fede quando sosteneva l’origine naturale, pur avendo preso in considerazione l’ipotesi della fuga accidentale dal laboratorio.

Padre Alberto Carrara

Per spiegare un fenomeno la scienza procede formulando all’inizio ipotesi diverse, che sono poi selezionate e filtrate attraverso un metodo scientifico rigoroso, basato su prove empiriche e riproducibilità. Le ipotesi smentite dai dati vengono scartate, mentre quelle più corrette sono progressivamente raffinate; solo l’ipotesi che supera tutti i test è accettata, e considerata la più vicina alla realtà. La stessa pandemia da Covid-19 ha rappresentato un importante banco di prova del metodo scientifico, mostrando come la scienza proceda tra ipotesi iniziali divergenti e successive correzioni. In questi anni ricercatori di vari gruppi nel mondo hanno prodotto evidenze molto solide, pubblicate su importanti riviste scientifiche come Science o Nature, che indicano come il percorso evolutivo di Sars-CoV-2 ricalchi quello di altri virus naturali (come quello di Ebola o dell’influenza) e non presenti segni di manipolazione artificiale. Per questo la maggioranza della comunità scientifica internazionale concorda sull’origine naturale. Tuttavia, a causa della carenza di informazioni sulle ricerche svolte in Cina, resta ancora in campo l’ipotesi che un virus possa essere “sfuggito” dai laboratori di Wuhan, confermando che la scienza lascia aperta la porta a eventuali spiegazioni diverse rispetto a quella oggi più accreditata. Non è quindi accettabile che Fauci venga attaccato per aver espresso opinioni diverse in tempi diversi circa l’origine del virus.

Vi è inoltre un elemento più profondo: in una certa visione del mondo scienziati, università e grandi istituzioni sono parte di un insieme di poteri percepiti come establishment: governi, organismi sovranazionali, colossi finanziari, media, verso cui si indirizza la sfiducia di una parte dei cittadini. L’opinione di Fauci non è vista come risultato di un processo rigoroso volto a ricostruire la verità ma come manifestazione di un sistema di potere che – “inevitabilmente”, per alcuni – nasconde complotti nei confronti dei comuni cittadini.

Carlo La Vecchia

Questo dimostra però che non è sufficiente difendere la scienza: occorre ricostruire un’etica della fiducia scientifica. Proprio perché la scienza procede per ipotesi, verifiche e correzioni, trasformare ogni nuova opinione in una prova di malafede significa fraintendere il metodo scientifico. Ma, al tempo stesso, l’autorevolezza della scienza deve essere continuamente meritata attraverso trasparenza, rigore e indipendenza. Come ricordato da uno degli scriventi – Carrara in Anneliese Alma Pontius a cent’anni dalla nascita. Una neuroetica al femminile (Ed. Riuniti University Press 2022) –, il rapporto tra fatti, decisioni e comunicazione pubblica coinvolge persone concrete, con le loro paure, i loro preconcetti cognitivi e la loro vulnerabilità alla polarizzazione. Per questo la ricerca della verità e la responsabilità etica della sua comunicazione devono procedere insieme.

Uno degli equivoci più pericolosi sta nel confondere l’incertezza scientifica, legata alla scarsità di prove, con l’ignoranza; e la revisione di una posizione con la falsità. Dire “alla luce delle prove disponibili, questa è a oggi l’ipotesi migliore” non è debolezza: è manifestazione della razionalità e pragmaticità con cui la scienza procede. Il problema nasce quando il dubbio scientifico è trasformato in sospetto sistematico, oppure quando, viceversa, l’autorevolezza scientifica viene presentata come indiscutibile; col fine ultimo di assoggettare fatti reali a interessi personali, politici o finanziari, generando confusione fra dati reali e scelte pubbliche.

Tra dogmatismo e complottismo esiste lo spazio propriamente scientifico della ricerca critica della verità: dobbiamo poter discutere serenamente di errori, contraddizioni e ripensamenti, come dovrebbe essere normale per chi fa scienza (e non solo).

Maria Pia Abbracchio è ordinaria di Farmacologia al Dipartimento di Scienze farmaceutiche Università degli Studi di Milano

Padre Alberto Carrara è presidente dell’Istituto internazionale di Neurobioetica all’Ateneo Pontificio Regina Apostolorum di Roma

Carlo La Vecchia è ordinario di Epidemiologia all’Università degli Studi di Milano

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