«Siamo d’accordo con la legge sull'eutanasia? No. Vogliamo modificarla? Si. Questa modifica può consistere in un’abrogazione totale o parziale? Certamente». La campagna elettorale in Spagna in vista delle elezioni politiche anticipate del 29 novembre dopo la caduta del governo Sanchez non poteva escludere uno dei temi più dibattuti dall’opinione pubblica spagnola. Così il leader del Partito popolare e candidato a premier alle elezioni del 29 novembre in Spagna, Alberto Nunez Feijoo, in un'intervista a un podcast per raggiungere un pubblico più giovane, ha messo in charo la sua posizione aprendo all’abrogazione della legge sull'eutanasia approvata nel 2021 dal governo di Pedro Sanchez e invocando un sistema di cure palliative più capillare. «Dobbiamo garantire una vista dignitosa e un intero sistema di cure palliative, che in molti luogo della Spagna ancora non esiste» ha aggiunto il leader del Pp prospettando anche la cancellazione della cosiddetta “Ley trans” se arriverà al Palazzo della Moncloa dopo 8 anni di governi progressisti: «Rivedremo le normative che hanno prodotto insicurezza giuridica in nome dell’uguaglianza, come la “legge trans”», ha assicurato, definendola «una follia» e promettendo che «elimineremo la libera autodeterminazione del sesso al registro anagrafico per rafforzare la sicurezza giuridica e proteggere i minori. Garantiremo che il sesso biologico sia il criterio per le categorie sportive femminili». Feijo però si è fermto qui, assicurando che «il diritto all’aborto e le leggi che proteggono la collettività lgbt saranno tutelati».

Sul fronte opposto il leader swocialista Pedro Sanchez ha fatto proposto una sua ipotesi su Leone XIV, che l’8 giugno nel corso della sua visita in Spagna nel suo discorso assai esplicito alle Cortes (il Parlamento spagnolo) aveva formulato alcune domande sulla vita umana: «Se la vita cessa di essere riconosciuta come un valore fondamentale, quale futuro possono avere le nostre società? – aveva detto il Papa davanti al premier, al governo e ai deputati –. Può dirsi pienamente giusta una comunità che lascia nell’ombra il bambino non ancora nato, l’anziano, il malato, chi soffre in silenzio o chi dipende interamente dalla cura degli altri? La difesa della vita umana non è una questione di interesse particolare né confessionale: è una meta di civiltà. Ogni vita umana dev’essere riconosciuta e custodita dal concepimento fino al suo naturale tramonto, in ogni circostanza della sua esistenza. Quando questa certezza si offusca, i più vulnerabili sono le prime vittime e la legge perde il suo significato più profondo: servire e proteggere ogni persona. Per questo, la grandezza morale di una nazione si manifesta, soprattutto, nella sua capacità di accompagnare, proteggere e amare quelle vite segnate da maggiore fragilità». Oggi Sanchez

afferma, citando il voto del Papa alle elezioni americane di midterm, ha detto che «non so cosa avrà votato, ma ho visto e ho sentito, perché lui è stato tra noi, qual è la sua posizione sui migranti. Ed è una posizione molto simile alla nostra, ovvero il riconoscimento di diritti ai migranti che contribuiscono alla prosperità del nostro Paese e a creare posti di lavoro», restando alla larga dalle politiche sulla vita umana agli inizi e al suo termine. Sanchez ha promesso che non consentirà che la legge sull’eutanasia venga abrogata. Nel corso del comizio in cui ha preso questo impegno Sánchez era affiancato da Ramona Maneiro, autrice di un libro sulla lotta per la “morte dignitosa” del suo compagno Ramón Sampedro, uno dei casi che avevano spinto la politica e il Paese ad accettare la legge sull’eutanasia.