Che si tratti di un esame radiologico essenziale per ottenere una diagnosi, oppure della necessità di una protesi per superare una difficoltà fisica, o ancora di un trattamento di logopedia per i piccoli, la presenza di specialisti con competenze e formazione adeguata può fare davvero la differenza. In Italia, sono circa 170mila i professionisti che si occupano dei bisogni di cura dei pazienti, e lo fanno per lo più dietro le quinte, magari senza un riconoscimento adeguato.

Ecco perché al Ministero della Salute la Federazione nazionale degli Ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione (Fno Tsrm e Pstrp) ha voluto lanciare la sua campagna di comunicazione “19 professioni sanitarie per la prevenzione e la salute della persona”. Qui trovi l'elenco delle professioni

«L'invecchiamento della popolazione, l'aumento delle patologie croniche e l'evoluzione delle tecnologie richiedono modelli organizzativi in grado di integrare differenti professionalità e assicurare risposte efficaci alle esigenze assistenziali – ha dichiarato il ministro della Salute Orazio Schillaci –. In questo scenario, il contributo delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione sarà determinante per il rafforzamento dell'assistenza territoriale. Penso alle Case della Comunità, dove la collaborazione tra le diverse figure professionali consentirà di offrire ai cittadini servizi più accessibili e una migliore continuità delle cure. Per affrontare queste sfide – ha aggiunto il ministro – dobbiamo investire sulle persone che lavorano nella sanità, riconoscerne le competenze e offrire loro adeguate opportunità di crescita».

La voce del presidente Diego Catania

Di passi avanti finora ne sono stati fatti. Ma non basta. «Dal punto di vista ordinistico e regolamentare l’obiettivo di mettere insieme le professioni e di riconoscerle nell’albo è stato raggiunto – ha spiegato il presidente della Fno Tsrm e Pstrp, Diego Catania –. Ora bisogna fare un passaggio che va oltre, ossia il riconoscimento economico, quindi un adeguamento degli stipendi. Ricordiamo poi che l’indennità di pronto soccorso per le nostre professioni non è stata riconosciuta. E ancora: la detassazione, ossia la flat tax al 5 per cento, è stata riconosciuta per alcune professioni sanitarie e non per le nostre. Inoltre chiediamo l’indennità del vincolo di esclusività. Al momento le risposte appaiono insufficienti. Rispetto alla manovra, una serie di richieste che abbiamo presentato attraverso emendamenti che non sono stati riconosciuti».

Mancano 70mila tecnici professionisti della salute

Eppure di professionisti con competenze tecniche il Servizio sanitario nazionale ha davvero bisogno. Secondo le stime della Federazione, infatti, in Italia ne mancano quasi 70mila. «Si tratta di professioni con competenze molto precise – ha precisato Catania – e questo le rende attrattive, ma fino a un certo punto, perché ovviamente i professionisti non possono lavorare amoris causa».

La sfida della salute pubblica si gioca dunque anche sulla valorizzazione delle diverse competenze necessarie per garantire cure adeguate, ovunque. «La salute pubblica è cresciuta grazie alla prossimità, alle cure primarie» ha sottolineato Giovanni Migliore, direttore generale della Comunicazione del Ministero della Salute, da sempre convinto che solo attraverso un impegno condiviso sia possibile migliorare l’adesione dei cittadini alle indicazioni sanitarie.

Per far conoscere meglio le attività delle 19 professioni sanitarie è stato realizzato uno spot istituzionale, diretto da Luciano Fontana. Qui il video

Con la consulenza dell'Ufficio Cei per la Pastorale della Salute, le Federazioni avevano elaborato i loro codici deontologici presentandoli nel 2025

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