È dedicato all'ambiente tecnologico con i suoi algoritmi il nuovo documento del Centro Studi Scienza & Vita. E ricorda che i dati online non restituiscono la complessità della persona: non si può ridurre il cittadino a inferenze e statistiche

Quando accediamo a un servizio sanitario, chiediamo una prestazione o cerchiamo lavoro, lasciamo tracce che compongono un profilo digitale: una rappresentazione che ci accompagna senza coincidere con ciò che siamo, ma che spesso decide per noi. Da questa tensione muove “Persona e identità digitale. Dignità, responsabilità e cura nella società algoritmica”, il documento di studio del Centro Studi Scienza & Vita pubblicato oggi: le redattrici principali, Maria Teresa Iannone e Giovanna Costanzo, lo illustrano qui. La persona, unità corporea, psichica e spirituale, non è la somma dei dati che la descrivono. Ma quando l'identità digitale diventa la chiave d'accesso ai diritti e alla cura, chi non rientra negli standard rischia di restare invisibile. Progettare un sistema è un atto morale. Servono trasparenza, supervisione umana, governance democratica e un'etica della resistenza. (Maurizio Calipari).

Questo articolo è uscito sulla pagina S & V Plus di Avvenire del 6 novembre, accanto all'intervento di Giovanna Costanzo

Ogni giorno, per accedere a un servizio sanitario, a una prestazione previdenziale o a un conto bancario, utilizziamo credenziali e profili digitali. L’identità digitale è ormai una dimensione strutturale dell’esperienza umana: non si tratta di una semplice evoluzione tecnica ma di una profonda trasformazione antropologica.

Di questo si occupa il Documento del Centro Studi Scienza & Vita «Persona e identità digitale. Dignità, responsabilità e cura nella società algoritmica». Un percorso che si interroga su una questione cruciale: cosa accade quando la rappresentazione digitale di una persona rischia di essere confusa con la persona stessa?

Nell’infosfera, online e offline si intrecciano nell’onlife, dove dati, piattaforme e algoritmi contribuiscono a rappresentare gli esseri umani, descritti anche come organismi informazionali. Va tuttavia richiamato un principio non negoziabile: la persona non coincide con la somma dei dati che la descrivono. È un’unità corporea, psichica e spirituale; una storia aperta, capace di relazione, libertà e cambiamento. La sua dignità non dipende da ciò che è misurabile, tracciabile o utile.

Il nodo centrale non è solo filosofico, ma investe direttamente i diritti e la democrazia. Le informazioni digitali offrono importanti opportunità, ma quando l’identità digitale diventa la chiave d’accesso ai diritti, l’architettura dei sistemi decide chi è riconoscibile e chi resta invisibile. Chi non possiede gli strumenti adeguati o non rientra nelle categorie standardizzate — si pensi ai «malati invisibili», privi di una diagnosi codificata, ai quali rischiano di essere preclusi esenzioni e percorsi assistenziali — può incontrare nuove barriere. È una questione di uguaglianza sostanziale: il cittadino non può essere ridotto a un insieme di inferenze e statistiche, né sostituito dal proprio profilo.

Questa tensione emerge con particolare evidenza nel settore sanitario. L’intelligenza artificiale può offrire opportunità importanti per la prevenzione, le diagnosi tempestive e la continuità assistenziale, purché i suoi strumenti siano adeguatamente validati. Ma il dato sanitario custodisce la storia e le vulnerabilità della persona. La cura non è un processo di ottimizzazione algoritmica: richiede ascolto, fiducia, interpretazione del vissuto e responsabilità. La tecnologia può e deve affiancare la relazione terapeutica e il giudizio clinico, ma mai sostituirli.

Di fronte al rischio di una deriva tecnocratica, la bioetica invoca un’etica della responsabilità e della resistenza alla riduzione dell’umano a dato e alle discriminazioni algoritmiche. Progettare un sistema digitale è un atto morale, perché stabilisce quali dati contano, quali eccezioni sono ammesse e chi rischia di restare ai margini. Non bastano, dunque, enunciazioni di principio: occorre una governance democratica che coinvolga istituzioni, università e società civile. La trasparenza deve rendere comprensibili le logiche che incidono sulle persone; la responsabilità deve consentire di individuare chi risponde delle decisioni, senza delegarle alla macchina. Servono una supervisione umana significativa (human-in-the-loop), affidata a persone competenti e dotate di autorità, e controlli indipendenti. È necessaria, inoltre, una formazione che permetta ai cittadini digitali, soprattutto alle nuove generazioni, non solo di usare gli strumenti, ma di comprenderne limiti e implicazioni.

Stiamo vivendo il passaggio dalla persona all’identità digitale? Sul piano ontologico no: la persona resta irriducibile al proprio doppio digitale. Sul piano pratico, tuttavia, la sostituzione rischia di compiersi ogni volta che i profili automatizzati diventano il criterio per accedere ai diritti e alla cura.

Custodire l’umano significa vigilare su questo scarto. La tecnologia sarà progresso soltanto se saprà sostenere la vita senza ridurla. Non è la grandezza dei mezzi a rendere giusta una civiltà, ma la saggezza con cui sceglie i propri fini.

Bioeticista clinico, Ospedale Gemelli Isola - Roma

Consigliere Scienza & Vita