I numeri ufficiali parlano di oltre 250.000 “abbandonati”, ma il totale di quelli crioconservati è enorme: si parla di oltre 600mila dal 2005, più di 70mila nel solo 2024. E intanto l’Olanda approva la possibilità di creare embrioni-cavie

«Ammontano ad almeno 250.000 gli embrioni abbandonati in Italia senza certezza di poter essere utilizzati per la ricerca scientifica né per la donazione a coppie che sono alla ricerca di un bambino». Lo ha detto Antonio Palagiano, docente di Ginecologia e già presidente della Commissione parlamentare d'inchiesta sugli errori in campo sanitario nella XVI legislatura, a margine delle “Quinte giornate veneziane di Medicina della Riproduzione”, a Venezia. Un’occasione per analizzare i più recenti dati sull'andamento della legge 40/2004 in materia di procreazione medicalmente assistita.

«Sarebbero 70.523 gli embrioni congelati nel solo anno 2024, mentre ammonterebbe a 626.302 il numero di quelli crio-conservati dal 2005. In media, poco più della metà viene trasferito in utero, mentre gli altri restano nelle taniche dei laboratori italiani a -196 gradi a tempo indefinito – ha ricordato Palagiano – poiché la legge italiana non prevede in alcun modo il loro utilizzo. Quello degli embrioni in stato d'abbandono è un tema che non può essere eluso dal legislatore anche perché il loro numero cresce in maniera esponenziale di anno in anno. Per questo è necessario dare una risposta a dei quesiti sempre più frequenti: cosa fare quando il centro non riesce più a rintracciare la coppia o quando questa non è più interessata alla custodia? Cosa accade se un centro cessa la sua attività? Chi si farà carico delle spese della custodia? A tutti questi interrogativi serve una risposta rapida e chiara da parte del Governo».

Va ricordato che la legge 40 conserva un impianto a tutela dell’embrione non consentendo – appunto – alcun altro “uso” della vita umana che non sia per la procreazione. Nella sua versione originale non permetteva neppure il congelamento degli embrioni vietando di crearne più di tre per ogni ciclo e imponendo di impiantarli tutti nel grembo materno, disposizione poi dichiarata illegittima dalla Corte costituzionale nel 2009. Da allora il congelamento di embrioni creati in soprannumero per poter scegliere con quali tentare una gravidanza è stato inarrestabile, con gli effetti lamentati ora, facendo pressione perché il legislatore lasci mano libera alla ricerca sugli embrioni umani (sinora senza esiti apprezzabili).

Intanto in Olanda il Senato ha approvato una riforma legislativa che consentirà la creazione di embrioni umani specificamente per la ricerca scientifica. La proposta, sostenuta dal partito liberal-progressista D66 e da quello liberal-conservatore VVD, è stata approvata con 38 voti favorevoli e 35 contrari, dopo aver già ottenuto il via libera dal Parlamento nel dicembre 2025 (90 voti a favore e 59 contrari).

Finora la legge olandese consentiva la ricerca esclusivamente su embrioni “avanzati” da trattamenti di fecondazione in vitro. L’obiezione che ha portato alla riforma deve però far riflettere: infatti in Olanda per ottenere il via libera alla produzione di vite umane embrionali da usare come cavie si è sostenuto che gli embrioni congelati come scarti della procreazione in provetta si trovano già a uno stadio di sviluppo troppo avanzato per poter studiare le fasi iniziali immediatamente successive alla fecondazione. La riforma – si dice ora – permetterà agli scienziati di creare embrioni destinati esclusivamente alla ricerca su ciò che accade durante le prime ore e i primi giorni di sviluppo, con possibili applicazioni agli studi sulla fertilità. I sostenitori dell’iniziativa ritengono che essa favorirà progressi in campo medico, i critici contestano la creazione di vita umana destinata a essere distrutta e mettono in guardia dal rischio di aprire la strada ai cosiddetti “bambini su misura” (“designer babies”), cioè nati con tratti genetici selezionati dai genitori.

Tra i principali oppositori figurano i partiti di ispirazione religiosa SGP (calvinista) e ChristenUnie (cristiano-democratico), entrambi fautori della tutela della vita umana fin dalle sue fasi iniziali. I Paesi Bassi si uniscono ad altre nazioni europee come il Regno Unito, il Belgio, la Svezia e la Finlandia in cui la creazione di embrioni a fini scientifici è già consentita a determinate condizioni. Al contrario, Paesi come la Germania, l'Austria e l’Italia mantengono normative più rigorose. Sinora.