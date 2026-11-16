Il legislatore «non è riuscito a trovare il consenso necessario per approvare una legge sul fine vita: comprendo la difficoltà della politica di trovare un accordo». L’ha affermato il nuovo presidente della Corte Costituzionale, Francesco Viganò, nel corso di una conferenza stampa con la quale si è presentato. La Consulta «non può riscrivere la legge, ha già fatto tanto con la sentenza del 2019», quella che si pronunciò sul caso Cappato-dj Fabo, nella quale «ha individuato un'area di liceità nella assistenza al suicidio: le quattro condizioni sostanziali e le due procedurali. In quel frangente tutti convergemmo, sia laici che cattolici e non senza grande sofferenza, ricordo le notti in bianco».

Viganò allude alle condizioni dettate dalla Corte in quel verdetto (242/2019), che è diventato la base per i numerosi pronunciamenti successivi. I giudici stabilirono che doveva andare esente da conseguenze penali il personale medico che avesse assistito il suicidio di un paziente tenuto in vita da trattamenti di sostegno vitale, affetto da una patologia irreversibile, fonte di sofferenze fisiche o psicologiche che reputa intollerabili, pienamente capace di prendere decisioni libere e consapevoli. Le due «condizioni procedurali», che si sommano a queste «sostanziali», consistono invece nel fatto che le modalità di esecuzione del suicidio medicalmente assistito siano verificate da una struttura pubblica del Servizio sanitario nazionale e che vi sia il previo parere del comitato etico territorialmente competente.

Nominato giudice costituzionale dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella nel 2018, Viganò è stato professore di Diritto penale e Penale transnazionale nelle università di Brescia, Milano e Bocconi.