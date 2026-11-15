Cure palliative e IA, collaborazione possibile

Vidas ha elaborato un cartella clinica elettronica che si aggiorna automaticamente, facilitando il lavoro di medici e infermieri e assicurando precisione nella fornitura dei farmaci. Tutto sotto il controllo dell'operatore, che risparmia tempo da dedicare alla relazione con il paziente e la sua famiglia

Le cure palliative, che sono basate sul dialogo interpersonale e il calore del rapporto umano, e l’intelligenza artificiale, con i suoi freddi algoritmi, sembrano due modi opposti di realizzare l’assistenza medica. Il compito di farle dialogare se lo è assunto Vidas, l’organizzazione di volontariato che da oltre 40 anni presta assistenza a domicilio (e in hospice) ai sofferenti per patologie inguaribili, pioniera di cure palliative diffuse quando ancora se ne parlava, e soprattutto praticava, poco. Con il supporto della azienda di software Netpolaris, è stata messa a frutto l’esperienza delle équipe di Vidas nell’assistenza ai malati per costruire uno strumento tecnologico (Pall.IA) adatto alle esigenze dell’assistenza con le cure palliative, sia dell’adulto sia del bambino, che rende più semplice e veloce la compilazione della cartella clinica e la condivisione dei dati tra tutti i professionisti sanitari che si occupano del paziente, riducendo al tempo stesso le possibilità di errore.

Nel 2004, ha ricordato Filippo Pozzi, responsabile dei Sistemi informativi di Vidas, è stata sperimentata la prima cartella clinica elettronica, ma da allora i pazienti sono quadruplicati: «Nel 2023 ci siamo interrogati, facendo una mappatura dei processi clinici, organizzativi e assistenziali». Ma era difficile trovare la soluzione adatta in un mercato pensato per gli ospedali e non per l’assistenza domiciliare, che comprende per esempio la distribuzione di farmaci e ausili a domicilio. «Partendo dalla cura e non dalla tecnologia» precisa Pozzi, è stata costruita la piattaforma, integrata con l’IA, che serve per l’assistenza con le cure palliative, coinvolgendo quindi tutte le aree di attività di Vidas. La nuova cartella clinica riunisce e aggiorna in tempo reale tutti i parametri clinici, le attività svolte, le terapie per ogni singolo paziente e da parte di ogni singolo operatore, medico, infermiere o farmacista quando chiamato in causa per la fornitura dei medicinali necessari.

Tra le funzioni avanzate di Pall.IA figura in particolare un sistema evoluto di riconoscimento vocale, che registra il dialogo tra l’operatore e il malato (e la famiglia), “trasferendo” direttamente nella cartella clinica le informazioni ottenute. C’è poi la possibilità di consultare l’archivio clinico del paziente e ricostruirne la storia, con tutte le visite effettuate, con una sintesi utile per riunioni d’équipe. Altro strumento che affianca l’operatore è un assistente virtuale, che offre un promemoria delle operazioni previste: «Non si tratta di sminuire le capacità dell’operatore, ma di poter dedicare più tempo alla relazione con il paziente senza doversi preoccupare di dimenticare qualche passaggio», chiarisce l’infermiera Emanuela Lucchi, coordinatrice dei servizi a domicilio di Vidas.

Una valutazione condivisa da Giada Lonati, direttrice sociosanitaria di Vidas: «È nostro compito utilizzare la giusta quantità di tecnologia per rispondere ai bisogni delle persone che curiamo. E Pall.IA è stata pensata da chi la usa quotidianamente e segue il percorso logico della cura, agevolando i passaggi e riducendo i tempi, ma non toglie in nessun modo il “tocco” che cura».

«I dati inseriti in modo accurato nella cartella – ha aggiunto Barbara Rizzi, direttrice scientifica di Vidas – possono essere estratti ed elaborati ai fini di ricerca».

Aspetto pratico, ma cruciale, di una gestione precisa dei dati è stata fornita da Valentina Belloni, responsabile Farmacia di Vidas: «Vediamo in tempo reale i farmaci richiesti dal medico al domicilio di un paziente e possiamo appurare se sono disponibili. In più l’ordine di un medicinale viene gestito facilmente e si può controllarne l’iter, riducendo al minimo la possibilità di un mandare un farmaco sbagliato. In più il processo è velocizzato e ogni prodotto è esattamente tracciato».

Riferendo l’impatto di Pall.IA nelle visite a domicilio dei malati Gianmaria Brambilla, medico palliativista Vidas, ha confermato la facilità e velocità di utilizzo: «Abbiamo più tempo da dedicare alle persone, evitando alcune operazioni ripetitive. Anche la lettura dei testi con tecnologie Ocr permette un’importazione più veloce di documenti. Registrando le voci si attua una precompilazione automatica della cartella clinica, che viene poi “validata” dall’operatore, a cui restano il controllo e la responsabilità finali».

I primi risultati in termini di efficianza, tracciabilità e riduzione del rishio grazie all’uso di Pall.IA, iniziato nel febbraio scorso, sono incoraggianti: si sono ridotti del 25% il tempo medio di preparazione delle spedizioni, e del 45% le richieste di informazioni sui processi logistici. Allo stesso tempo, c’è stata una corrispondenza al 100% tra farmaci ordinati e preparati e, tramite codice a barre, una perfetta tracciatura del loro percorso.

«Abbiamo mantenuto fermi i valori di Vidas – ha sintetizzato il direttore generale Antonio Benedetti nel presentare Pall.IA – per avere efficienza, efficacia e sicurezza».