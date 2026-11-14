Fine vita, i vescovi francesi agli ospedali cattolici: è l’ora dell’obiezione di coscienza

La Chiesa d’oltralpe prende nuovamente posizione sulla legge approvata in agosto che consente suicidio assistito ed eutanasia. E chiarisce alle strutture ispirate dal Vangelo come è bene comportarsi

In Francia sono mesi di interrogativi e necessari adattamenti circa il nuovo assetto dato al fine vita dalla contestatissima riforma voluta dal presidente Emmanuel Macron che ha introdotto la possibilità del ricorso al suicidio assistito e all’eutanasia.

In questo quadro, al termine della propria assemblea plenaria d’autunno, la Conferenza dei vescovi transalpini ha espresso vicinanza alle strutture cattoliche, che hanno ottenuto a fatica il diritto di far valere un’obiezione di coscienza anche a titolo istituzionale. In effetti, i deputati non avevano accettato questo principio, riconosciuto solo successivamente, grazie a un verdetto del 14 agosto del Consiglio Costituzionale.

In una lettera i vescovi, consapevoli delle pressioni esistenti, invitano calorosamente i responsabili delle strutture a conservare il coraggio di rivendicare fino in fondo le proprie convinzioni.

Nella lettera vengono ricordate innanzitutto le parole di Leone XIV in occasione del suo recente viaggio in Francia, a proposito delle «derive attuali delle società che rischiano di dirottare la scienza e la tecnologia in imprese a scopo di lucro che favoriscono le manipolazioni genetiche, la gestazione surrogata, l’acquisto di organi o l’offerta di una morte programmata». Il Papa a Lourdes aveva pure sottolineato che «è proprio in nome di questa dignità inalienabile della persona umana che la tentazione di togliere la vita con il pretesto di una falsa compassione deve essere fermamente respinta. È impossibile considerare normale togliere la vita. Ciò che è legale non è necessariamente morale».

La legge sul fine vita entrerà in vigore all’inizio del 2027. Da qui, l’appello dei vescovi: «Con questa lettera, vi invitiamo a continuare il magnifico ed esigente lavoro di accompagnamento delle persone malate in fin di vita, sulla base della vostra esperienza e delle risorse della legge sullo sviluppo delle cure palliative, votata a fine maggio quasi all’unanimità». Il bivio che si apre esige un impegno particolare per non dissipare la chiarezza della posizione della Chiesa: «Vi sosteniamo nelle vostre ricerche e nella vostra creatività affinché possiate restare fedeli al carisma che vi guida per accompagnare e rispettare la vita fino in fondo, lottando al contempo il dolore e prestando attenzione alle famiglie, talvolta molto provate da situazioni complesse di fine vita». È già il momento di prepararsi «sul piano istituzionale e giuridico a beneficiare della riserva emessa dal Consiglio Costituzionale» per rifiutare il suicidio assistito. Ciò implica un aggiornamento eventuale di statuti e regolamenti interni. Occorre infatti evitare pure l’errore commesso in Belgio, dove la cattiva gestione dell’obiezione di coscienza istituzionale ha fornito argomenti per una sua soppressione nel 2020.

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