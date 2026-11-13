«Cancro, serve prevenzione e informazione»: il Papa scrive agli oncologi italiani

Un messaggio al Congresso nazionale dell’Aiom, l’associazione italiana di oncologia medica. L’ha inviato Leone XIV, che nel suo viaggio in America Latina parla con molta semplicità alla gente e ai media della sua condizione di “paziente oncologico”. «Il Santo Padre – si legge nel messaggio inviato a suo nome dal cardinale segretario di Stato Pietro Parolin – è lieto di inviare il suo benaugurante saluto. Nell'esprimere vivo apprezzamento per l'impegno professionale di medici, operatori sanitari e volontari nella cura dei malati di cancro e nell'assistenza dei loro familiari, il Sommo Pontefice auspica che il significativo evento susciti un rinnovato desiderio di continuare a offrire il cristiano sostegno a quanti sperimentano la sofferenza e a promuovere in ogni ambito sociale un'adeguata prevenzione e informazione. Papa Leone XIV, mentre incoraggia a proseguire in tale peculiare missione, invoca la materna protezione della Vergine Maria e volentieri invia a ciascuno la benedizione apostolica».

Dialogando con i giornalisti sul volo che lo portava in Uruguay il Papa aveva invitato i malati a «non avere paura, i check-up regolari sono benedetti» aggiungendo che il suo “segreto” è «la fede in Dio, buoni medici e uno stile di vita sano».

Agli oncologi italiani è arrivato anche un messaggio del presidente della Repubblica: «La diffusione delle cure – scrive Sergio Mattarella – è un elemento imprescindibile per rendere effettivi i benefici dei progressi delle sperimentazioni sanitarie e dunque per rafforzare la portata universale del diritto fondamentale alla salute, come sancito dall’articolo 32 della Costituzione. Il congresso nazionale dell'Aiom – aggiunge il capo dello Stato – costituisce un proficuo appuntamento di confronto e analisi sull'avanzamento delle cure e delle tecniche per la prevenzione dei tumori, affrontando in particolare, in questa edizione l'importante questione dell'accessibilità dell’innovazione in ambito oncologico».

In Italia, spiega la presidente eletta di Aiom Rossana Berardi, «si pone il problema del numero oramai insufficiente di oncologi: nel nostro Paese 3,7 milioni di persone convivono con una diagnosi di cancro o sono guarite da un tumore, e a queste si sommano circa 390mila nuove diagnosi di tumore ogni anno. Sono tutte persone che hanno bisogno di essere seguite o di proseguire con un follow up delle cure. Ma per assisterle ci sono poco più di 3mila oncologi a livello nazionale. La mole di assistenza clinica richiesta è davvero elevata e a questa si aggiunge anche un carico di lavoro “sommerso”, che non si vede: si tratta di tutti gli adempimenti burocratici che il medico oncologo deve effettuare, il tempo per le attività multidisciplinari e per lo smistamento delle email, anche tenendo conto del fatto che non sono previste figure “intermedie” che potrebbero occuparsi di questi adempimenti liberando tempo per i pazienti». È dunque necessaria una valorizzazione della professione e anche l’introduzione di nuove figure di supporto: «Spesso al lavoro visibile del professionista – conclude Berardi – si aggiunge infatti un pesante lavoro invisibile».