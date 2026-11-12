Maternità surrogata “tollerata” all’estero, la Germania pensa a un giro di vite

La Germania potrebbe inasprire la legge che vieta la maternità surrogata. Il 12 novembre 2026, il Bundestag discute in prima lettura un disegno di legge, annunciato dal gruppo parlamentare dell'AfD. Dopo un dibattito in aula, il testo sarà trasmesso alla Commissione giuridica, cui spetterà l'esame principale.

La proposta del nuovo disegno di legge giunge al termine di una lunga e complessa discussione mediatica e politica, innescata dal caso Spahn. L’ex ministro della Sanità, nonché ex capogruppo del gruppo parlamentare Unione Cdu/Csu, Jens Spahn, legato a un altro uomo, si era dovuto dimettere dai suoi incarichi politici dopo essere diventato padre grazie a una madre surrogata negli Stati Uniti. Sebbene la maternità surrogata sia di fatto vietata in Germania, per le coppie tedesche resta percorribile la strada all'estero. Si tratta però di un'opzione costosa, specialmente negli Stati Uniti. Per questo motivo, la maggior parte delle coppie tedesche che ricorre alla maternità surrogata si rivolge alla Georgia o al Messico. Il divieto vigente in Germania finisce dunque semplicemente per spostare la pratica all'estero, sottraendola al controllo delle autorità tedesche e spalancando, di fatto, le porte a possibili forme di sfruttamento.

Alla base del divieto di maternità surrogata vigente in Germania c’è la “Legge sulla protezione degli embrioni” (Embryonenschutzgesetz), che, dalla sua introduzione nel 1990, ha subito poche modifiche. La legge punisce la donazione di ovociti e l'impianto di un embrione quando sono finalizzati alla maternità surrogata. Tuttavia, ricorrere a tale pratica all'estero non è vietato. Le ambasciate tedesche all’estero forniscono addirittura alle coppie liste di documenti necessari per condurre legalmente in Germania il bambino nato da una madre surrogata. Si crea così un ampio divario tra la normativa tedesca e la prassi reale, nel cui ambito si è affermato, a livello globale, un “mercato della maternità surrogata” scarsamente regolamentato.

Nel 2014, la Corte federale di giustizia (Bundesgerichtshof) ha stabilito che le persone che hanno un figlio all'estero tramite una madre surrogata devono, a determinate condizioni, essere riconosciute come genitori legali in Germania. A giugno 2026, inoltre, il governo federale ha approvato un disegno di legge volto a rafforzare il perseguimento penale della tratta di esseri umani. Per tratta di esseri umani si intende, in linea generale, «il reclutamento, il trasporto, il trasferimento, l'ospitare o l'accogliere persone mediante l'uso della forza o di mezzi analoghi, oppure sfruttando una particolare situazione di vulnerabilità, al fine di trarre profitto dal loro sfruttamento».

Il disegno di legge vuole ampliare l'ambito di applicazione del perseguimento penale della tratta di esseri umani e comprende forme di sfruttamento legate all'adozione, al matrimonio forzato e alla maternità surrogata. Intende intensificare il perseguimento penale dello sfruttamento delle madri surrogate, ad esempio in casi di tratta di esseri umani o di situazioni di coercizione organizzata, colpendo anche coloro che richiedono consapevolmente tale prestazione.