L’11 novembre la Chiesa ricorda il santo vescovo di Tours e il suo celebre gesto con il mendicante. Lo stesso giorno si celebra la Giornata nazionale delle cure palliative. E non a caso

Il mantello e la lana: perché san Martino ha a che fare con le cure palliative

Il mantello e la lana: perché san Martino ha a che fare con le cure palliative

Chi lavora in cure palliative sa che è simile a lavorare in un contesto dove si tratta un materiale incandescente, che può ustionare: certamente non è semplice confrontarsi ogni giorno con il dolore e la sofferenza

Quando c'è un incendio tutti scappano, ma chi fa il vigile del fuoco invece interviene, con le opportune precauzioni, senza imprudenza, ma con coraggio: questo è lo scopo anche delle cure palliative, che derivano al loro nome dal pallium, il mantello dei soldati romani. Di fronte alla sofferenza globale delle persone delle quali ci prendiamo cura, non scappiamo: non diciamo, cioè, “non c’è più nulla da fare”.

Noi palliativisti non usiamo un materiale ignifugo, invece utilizziamo risorse interiori. Questo ci fa trovare il legame anche con san Martino, patrono delle cure palliative, che la Chiesa ricorda l’11 novembre, non a caso Giornata nazionale per le Cure palliative.

Martino (316-397) quando era un giovane ufficiale romano prestava servizio in Gallia e si stava preparando a ricevere il Battesimo. Un giorno di avanzato autunno era di pattuglia e fu fermato da un mendicante. Non avendo soldi prese il suo “pallium” e lo divise a metà con l'infreddolito mendicante.

Cos'era il pallium di Martino? Nei climi rigidi del Nord Europa era il mantello degli ufficiali romani ed era composto da uno strato di lana e uno di pelliccia. Martino lo divise metà con il mendicante. Gli diede la pelliccia e si tenne la lana. La tradizione racconta che la giornata divenne splendida (da qui viene il chiamare “estate di san Martino” l’11 novembre): il mendicante, infatti, non era altri che il Signore Gesù, che protesse il generoso Martino dal freddo umido cambiando la fredda giornata in un tiepido e gradevole giorno.

Il senso della parola “palliativo” è proprio quello di donare parte di sé per aiutare l'altro, senza però rimanere “scoperti”, in modo da preservare anche noi stessi.

Possiamo supporre che Martino tenne per sé la parte di lana: ci sono infatti tradizioni che dicono che Martino, una volta battezzato, uscì (con onore, ma questa è un'altra storia) dall'esercito, divenne diacono, prete e poi Vescovo di Tours. Da vescovo pare che continuasse a celebrare con il pallium (detto anche cappa) che ricordava l'incontro con il Signore in quel giorno così speciale: la piccola chiesa dove alla morte del santo vescovo fu custodita la povera, ma preziosa cappa, prese in nome di “chapelle”. Così Martino con un gesto semplice ci ricorda che per proteggere l'altro non possiamo perdere totalmente la protezione per noi stessi.

Cicely Saunders,infermiera inglese, fondatrice delle cure palliative (il primo hospice fu aperto a Londra nel 1967), usò il riferimento al pallium: perché studiò un approccio di cura (non solo farmacologico) per offrire ai malati inguaribili un mantello di cure. È un mantello che copre, avvolge, protegge e sostiene la persona fino alle ultime fasi della vita terrena.

Don Marco Cagna

Il pallium potrebbe essere raffigurato come un tessuto composto da quattro fibre intrecciate: una fibra biologica, una fibra psicologica, una fibra sociale e una fibra spirituale. Sono fibre che danno il senso pieno della multidisciplinarità delle cure palliative e del loro tentativo di lenimento globale a quel dolore totale che attraversa e attanaglia chi si approssima al termine della vita.

Don Marco Cagna, sacerdote della diocesi di Chiavari, è assistente spirituale in un hospice (Ats Liguria, Asl4)

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