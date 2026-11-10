Coscienza o algoritmo? Un confronto a più voci

Viviamo nell’era digitale, siamo sommersi da dati e algoritmi e questa condizione sta cambiando il modo in cui viviamo. Ma tocca anche ciò che siamo? È ancora la coscienza a governare l’agire umano o l’algoritmo sta prendendo il suo posto? È questa la domanda, un po’ provocatoria, del titolo del Convegno del Centro Studi Scienza & Vita, in partnership con l’Università Campus Bio-Medico di Roma, che si terrà il prossimo 25 novembre, presso lo stesso Ateneo. L’uomo non è una macchina, ha una sua interiorità che lo anima: è libero, responsabile, impredicibile. La macchina invece, è governata da un algoritmo: segue regole calcolabili, che si conoscono a priori. Ma quando si passa dal codice alla decisione, quale spazio resta alla libertà umana? Quando la persona è ridotta a dati e profili, come evitare che da «qualcuno» diventi «qualcosa»? Nella cura e nel lavoro chi custodisce la persona? Cosa dire poi dell’inquinamento digitale? Dispositivi fatti per invecchiare in fretta, stress, disorientamento, milioni di dati che saturano la nostra attenzione. Può l’economia digitale agire per il bene comune? Sono questi i temi sviluppati nei due recenti Documenti di studio pubblicati da Scienza & Vita, su cui si confronteranno esperti e studiosi di diverse discipline, insieme al giovane pubblico del Campus Bio-Medico. E dunque, a fronte di questi stravolgimenti epocali, qual è il futuro del nostro “essere umani”? Come non lasciarci disumanizzare dall’intelligenza artificiale? Essere quella magnifica humanitas dell’enciclica di Leone XIV, evocata nel sottotitolo del convegno, è l’auspicio a cui l’evento si ispira, affinché lo sviluppo digitale sia uno strumento utile alla piena realizzazione dell’umano. Il convegno è accreditato per Ecm e Cfu per i corsi di laurea Ucbm. Info: iscrizioni@scienzaevita.org.

Responsabile Coordinamento e comunicazione - Scienza & Vita