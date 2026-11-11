Nel fine vita l’esperienza di recuperare il senso di tutta l’esistenza

Nella Giornata mondiale delle cure palliative, l’11 novembre, la sede dell’ “Hospice Beati Coniugi Martin – Anni Azzurri” a Milano ha aperto le porte a medici, infermieri, assistenti sociali, operatori socio-sanitari ed esperti per dare spazio alle tante voci che si interrogano sulle norme del fine vita. Un convegno formativo multidisciplinare sulle Disposizioni anticipate di trattamento (Dat). «Questo tema ci coinvolge a 360° e negli anni sta evolvendo – ha commentato Vincenzo Primerano, direttore sanitario dell’Hospice Beati Coniugi Martin –. Il nostro obiettivo è umanizzare le cure e quindi anche in questo ambito molto delicato».

Un momento del convegno con l'intervento di Mario Melazzini

Mario Melazzini, direttore generale al Welfare di Regione Lombardia, è intervenuto spiegando che «dobbiamo fare molto di più per la cura e l’accompagnamento di tutti, nel pieno rispetto della dignità della persona». Don Paolo Fontana, sacerdote milanese incaricato regionale di Pastorale della salute, ha ricordato a proposito della legge 219/2017 sul consenso informato e le Disposizioni anticipate di trattamento, come oggi da uomini ci scopriamo sempre più limitati e finiti, ma questo limite e questa finitezza ci vengono promessi come superabili dalle ultime “imprese scientifiche eccezionali”: «Il limite viene quasi occultato, lo riteniamo in qualche modo sopprimibile, magari non oggi, ma per i nostri nipoti – ha spiegato don Fontana –. La morte è socialmente rimossa, bandita. Ma non è solo un fatto biologico. Accostarsi alla morte vuol dire porsi domande sulla bontà della vita vissuta, domande su chi si è voluto essere. Occorre favorire nella persona la consapevolezza che nell’incontro con la morte si compie la traiettoria terrena dell’esistenza umana, che rimanda al senso definitivo delle nostre azioni». Il delegato di Pastorale della salute ha poi proseguito affermando che «la persona malata non è solo un individuo, ma una trama di relazioni. Ecco perché occorre un approccio globale, con un’équipe. Inoltre, le cure palliative non riguardano solo gli ultimi giorni: serve un approccio esistenziale in ogni fase della vita della persona malata».

Riguardo alla nutrizione e all’idratazione artificiali Fontana ha ribadito il “no” a una concezione riduttiva della malattia intesa come sola alterazione di una particolare funzione dell’organismo e alla cura come mantenimento delle singole funzioni dell’organismo: «In questo modo verrebbe persa di vista la globalità della persona, in quanto essere corporeo e il suo bene complessivo, che è il quadro al cui interno vanno interpretate le singole funzioni dell’organismo, capacità di nutrirsi inclusa».

«L’ Hospice Beati Coniugi Martin, diventati poi Santi, è nato nel 2010 e ospita 12 posti letto, tutte camere singole, con un posto letto per il caregiver», ha specificato il direttore Johnny Vinella. Le stanze si trovano all’interno del Polo Geriatrico Riabilitativo, in via San Faustino 27, un contesto con tipologie abitative e due Rsa. In tutto la struttura ospita 204 posti letto. L’Hospice è un servizio a carico del Servizio sanitario nazionale.

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