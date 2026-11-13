La bioetica oltre le “tifoserie”: cosa conta dall’inizio alla fine della vita

Ogni vita è un dono, dal concepimento alla morte naturale. Sembra scontato, ma nella società dello scarto, in cui prevale solo chi è performante, la realtà è diversa. A fasi alterne il dibattito pubblico si accende su aborto, fine vita, eutanasia. Ma ogni vita conta. Convinzione che fa da filo conduttore al saggio “Inizio e fine. Una visione integrale per una sfida attuale” (Edizioni Cvs) di don Francesco Coluccia, consultore del Dicastero per il Servizio dello Sviluppo umano integrale, direttore dell’ufficio di Pastorale della salute dell’arcidiocesi di Otranto e direttore della Scuola di bioetica.

Presentato il 10 novembre nella Libreria Romani, alla Pontificia Università Lateranense, e il giorno dopo al Senato il volume affronta i nodi più urgenti della bioetica contemporanea e rilancia l’urgenza di rimettere al centro sempre la persona. Don Coluccia è stato a lungo responsabile delle Case di accoglienza del Movimento per la Vita, esperienza da cui è maturata la scelta di scrivere «la ricerca della verità, l’amore per la realtà, la bellezza di constatare ciò che è vero, giusto e nobile».

Sullo sfondo c’è l’incontro diretto con alcune donne che consideravano l’interruzione di gravidanza come unica strada percorribile. «Rimossi gli ostacoli di ordine economico, sociale o familiare – racconta -, hanno ritrovato la gioia di portare avanti la gravidanza e di dare alla luce il proprio figlio». Da questi dialoghi è scaturito il desiderio di «condividere la verità del nascituro» rifiutando di svilire il valore della vita riducendola a schieramenti ideologici contrapposti: “sì o no” alla vita. «Non c’è un pre-embrione e un embrione – chiosa –, c’è un essere umano con la sua identità da accogliere nella sua interezza». Assunto che vale per ogni stagione della vita perché, specifica il sacerdote, «non c’è una fase produttiva e una non produttiva: c’è una vita che, spesa bene nella logica del dono, permette di essere vissuta bene e quindi di essere rispettata in tutte le sue fasi, con tutti i suoi ritmi, con tutta la sua sfaccettatura». In quest’ottica “Inizio e fine” racchiude quella, che in una società individualista come la nostra, si può ritenere una doppia sfida. Non solo quella di riconoscere l’uomo nella sua integralità ma il conseguente invito a vivere l’esperienza dell’incontro. Per don Francesco, infatti, la risposta all’accoglienza sta nella relazione.

«Non siamo fatti per essere isole, ognuno a sé stante – dice Coluccia –. Abbiamo bisogno di recuperare la capacità di guardarsi negli occhi». Durante la serata in libreria, moderata dal giornalista Francesco Vitale, è intervenuta la psicoterapeuta Anna Maria Serio, che offre supporto nel reparto di ginecologia del policlinico Gemelli di Roma. Nel suo lavoro quotidiano, ha spiegato, tocca «con mano la sacralità della vita». Accompagna donne che affrontano la difficoltà di concepire, la scoperta di gravi malformazioni fetali o il dramma improvviso di una perdita in età gestazionale avanzata. Un impegno che la porta anche a stare «accanto a madri che, pur di fronte a diagnosi di patologie incompatibili con la vita, scelgono coraggiosamente di portare comunque a termine la gravidanza, facendo tragicamente coincidere l’inizio con la fine».

Don Francesco Coluccia

Alla presentazione in Senato, organizzata su iniziativa di Ignazio Zullo, membro della Commissione Affari sociali e Sanità, sono intervenuti la presidente del Movimento per la Vita Marina Casini, il presidente nazionale dei Medici cattolici Stefano Ojetti, il presidente del Forum delle Associazioni socio-sanitarie Aldo Bova, e il moderatore generale dei Silenziosi Operai della Croce don Johnny David Loureiro De Freire.