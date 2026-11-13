Ecco i cinque motivi per bocciare la legge veneta sul suicidio assistito

La legge approvata il 2 settembre dal Consiglio regionale del Veneto con la quale la Regione organizza il suicidio medicalmente assistito come prestazione della sanità pubblica, all’interno dei criteri di accesso dettati dalla Corte costituzionale, ha «diversi profili di illegittimità costituzionale». Per questo l'Avvocatura dello Stato, a nome del Governo che ha deciso di impugnare la legge, chiede alla Consulta di dichiararla incostituzionale «nella sua interezza». È quanto si legge nel ricorso di 17 pagine datato 6 novembre, all'indomani della decisione dell'esecutivo di procedere contro il provvedimento della prima Regione di centrodestra ad approvare una legge sulla morte volontaria con assistenza medica in mezzo a 4 di centrosinistra (Toscana, Sardegna, Emilia-Romagna e Umbria).

Le ragioni di incostituzionalità, per gli avvocati dello Stato, sono cinque. La prima, che renderebbe incostituzionale l'intera legge, riguarda un vizio di procedura, in quanto l'iter della legge avrebbe violato lo Statuto regionale. Il progetto di legge di iniziativa popolare era già stato respinto, nei primi due articoli, il 16 gennaio 2024. Da lì, secondo il Governo, non era più un progetto popolare ma ordinario e quindi avrebbe dovuto decadere con la fine della legislatura, nell’autunno 2025, o comunque non essere riportato in aula saltando i passaggi in commissione.

Il secondo punto contestato è l’articolo 1, primo comma, che parla di «requisiti previsti per il suicidio medicalmente assistito» senza specificarli, in quello che per l'Avvocatura è un caso di «norma in bianco». Ci sarebbe quindi «una sostanziale invasione di materie di competenza esclusiva dello Stato».

C’è poi il capitolo delle cure palliative: il Governo contesta che per la legge regionale basti verificare che il paziente sia stato “informato” su di esse.

Il quarto punto riguarda farmaco e modalità di attuazione. Non esistendo sostanze autorizzate per il suicidio assistito si fa un uso off label di altri medicinali. Servirebbe quindi il parere dei Comitati etici territoriali previsti dalla normativa nazionale e il coinvolgimento dell'Aifa (l’agenzia nazionale del farmaco), ma la legge prevede solo il Comitato etico per la pratica clinica regionale.

Infine, la verifica di idoneità e sicurezza sui dispositivi per l'autosomministrazione, per l'Avvocatura, spetterebbe al Ministero della Salute e all'Istituto superiore di sanità.

La Corte si era già pronunciata sulle leggi toscana e sarda dichiarandole parzialmente inconstituzionali, nella parte in cui le Regioni fanno proprie competenze di esclusiva pertinenza statale, come la fissazione per legge dei criteri per depenalizzare l’assistenza al suicidio. La Consulta ha invece sinora “salvato” le parti delle leggi che organizzano il suicidio assistito come servizio della sanità regionale giudicando corretto che una Regione definisca le procedure su una materia di sua spettanza come la sanità. Non la salute, va precisato, giacché il servizio in questione serve a far morire il paziente.