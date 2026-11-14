Cure palliative: arrivano (finalmente) i primi giovani medici specializzati

Sono quattro, li ha formati l’Università Cattolica di Roma, e hanno completato il percorso di studi e di pratica clinica dopo il recente avvio delle scuole di specializzazione. Sono le avanguardie di chi dovrà colmare un ritardo enorme nel garantire un diritto fondamentale. Ecco le loro storie

In un’epoca in cui si esaltano la tecnologia e si discute dell’apporto dell’intelligenza artificiale nel processo di cura «ciò che salverà la disciplina medica è l’umanizzazione, il contatto umano e il colloquio con il paziente». Ne è convinto Graziano Onder, direttore della Scuola di specializzazione in Medicina e Cure palliative dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, sede di Roma, che il 20 ottobre ha diplomato i primi quattro medici specialisti in Italia in questa materia, che si può definire “medicina della complessità“.

Proveniente dalla provincia di Brindisi, ma romana di adozione, Angela Iurlaro ha compiuto tutto il suo percorso formativo all’Università Cattolica: «Qui mi sono laureata in Medicina e poi ho scelto di specializzarmi in Cure palliative. Perché? Già durante gli studi universitari avevo frequentato tirocini al Policlinico Gemelli, apprezzando le tante specialità e risorse, ma accorgendomi anche di quanto ogni specialista fosse focalizzato su un singolo organo. E avevo notato come i pazienti vivano con fatica questa iperspecializzazione e sentano il bisogno di uno sguardo unitario. Mi è parso importante formarmi a essere una specialista in grado di ricomporre la frammentarietà nell’esperienza di cura del paziente».

Angela Iurlaro

Una scelta di cui ha già misurato l’importanza: «Un collega specialista in una patologia di organo mi ha chiesto consigli per evitare trattamenti che potessero danneggiare la qualità di vita residua del paziente. Adesso lavoro nel Servizio di Cure palliative ospedaliere del Policlinico Gemelli, nell’unità operativa del professor Onder, e mi convinco sempre più che il palliativista non è solo il medico della fine della vita ma è un promotore di processi di integrazione con altre figure professionali sanitarie, mediche e non».

Originario di Sassuolo (Modena) e laureato in Medicina all’Università di Roma Tor Vergata, Edoardo Varratta era incerto sulla Scuola di specializzazione: «Mi appassionavano diverse specialità. Poi scoprii la nuova Scuola in Cure palliative, disciplina che durante l’università avevo appena sfiorato. Mi colpirono il rapporto con i pazienti e le loro famiglie, il lavoro d’équipe e l’integrazione di competenze cliniche diverse. Ho iniziato con qualche incertezza ma durante la formazione ho scoperto un modo di fare medicina che mette al centro la persona, oltre la malattia».

Edoardo Varratta

Ora lavora nell’hospice della Fondazione Sanità e Ricerca: «L’ho conosciuta durante un periodo formativo e ho accolto con entusiasmo la proposta di proseguire questa esperienza professionale. È un ambiente aperto al cambiamento e alla ricerca, elementi essenziali per l’evoluzione delle cure palliative. Occorre anche promuovere una cultura palliativa tra i professionisti sanitari e nella società, per far comprendere che le cure palliative non riguardano solo il fine vita ma possono accompagnare i pazienti anche nelle fasi precoci del percorso di cura, integrandosi con le terapie specifiche per migliorare la qualità della vita e sostenere le famiglie».

Stefania Cartesio viene dall’Università di Messina. «Mi sono laureata nel periodo del Covid – racconta –, quando era molto pressante il problema del paziente complesso. Avevo iniziato la specializzazione in Anatomia patologica, ma venni a sapere che stava per partire quella di Cure palliative: dopo aver parlato con il direttore Onder ho deciso di cambiare. Ho fatto anche per un periodo il medico di medicina generale, proprio perché mi piace fare ambulatorio e interagire con il paziente. Ora sto anche completando il master in Terapie integrate nelle patologie oncologiche femminili, un altro esempio di medicina centrata sulla persona».

Stefania Cartesio

Cartesio sottolinea che l’approccio palliativo «deve partire già dalla diagnosi per il paziente a prognosi infausta, ed è proprio lo specialista di cure palliative ad avere la formazione necessaria per capire come intervenire quando la sofferenza diventa globale». Cartesio sta già lavorando «nella Clinica riabilitativa neuromotoria e geriatrica del Santa Rita da Cascia Hospital (Gruppo Gvm). Ci tenevo a non essere considerata solo il medico dell’hospice, a mostrare che la mia specializzazione offre competenze trasversali e flessibili applicabili in diversi settori e generare valore aggiunto».

Più articolato il percorso di Marco Specchia, originario del Salento, laureato in Medicina a Firenze prima della specializzazione in Cure palliative, e ora assunto all’hospice pubblico di Rieti. «Ho fatto anche l’Accademia Aeronautica e Teologia in Seminario, prima di Medicina. La scelta di Cure palliative – rivela – è frutto anche di una vicenda dolorosa: mio papà aveva un tumore e non ha potuto morire a casa vedendo il mare, come voleva, perché non c’erano cure palliative a domicilio. Poi anch’io sono guarito da un tumore, e anche mia mamma ne è stata colpita. Sono le cure palliative che hanno scelto me».

Marco Specchia

«A Rieti – riferisce Specchia – ci alterniamo tra il domicilio, le strutture residenziali, l’ospedale San Camillo. Il lavoro è tanto, a volte dalle otto di mattina alle undici di sera. Ma il 50% delle persone che muore in Pronto soccorso avrebbe bisogno di cure palliative (e non le riceve), mentre da noi sono diminuiti i ricoveri inappropriati perché facciamo filtro con le consulenze e l’ambulatorio». In più, «dati biologici indicano che le cure palliative funzionano meglio in ambito domestico, il corpo reagisce meglio. E sul piano umano, le visite a domicilio offrono esperienze uniche, che aiutano il paziente e i suoi familiari».

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