La sanità pubblica universale, tesoro da custodire. Ma i giovani lo sanno?

Il Servizio sanitario, nato in uno scenario diverso da quello attuale, fatica ad adattarsi alle nuove esigenze. E quello che era un diritto fondamentale di cui tutti gli italiani erano consapevoli rischia di essere dato per acquisito dalle nuove generazioni. Mentre non è più così

«Non abbiate paura». L’esortazione di Leone XIV ai malati durante il volo che lo portava verso l’America Latina, dopo il ricovero al Gemelli, è l’occasione per riflettere sul valore dell’assistenza sanitaria pubblica e garantita a tutti.

Nel 1978 l’Italia ha compiuto una scelta di civiltà, istituendo il Servizio sanitario nazionale. Ha reso la tutela della salute una responsabilità collettiva, sottraendo le possibilità di cura alla sola disponibilità economica individuale. Un patto nel quale si contribuisce secondo le proprie possibilità e si è curati secondo il bisogno. La Costituzione riconosce la salute come diritto fondamentale: nessuno può garantire di non ammalarsi, ma ciascuno deve poter esigere prevenzione, cure appropriate e assistenza tempestiva. È questa tutela che il Ssn è chiamato ad assicurare.

Oggi, mentre si discute la legge di bilancio, il confronto rischia di esaurirsi nella contesa sugli stanziamenti. Un finanziamento adeguato è necessario. Il problema più profondo è però la crisi di adattamento del Ssn: istituzioni nate in uno scenario demografico, epidemiologico e sociale diverso faticano a rispondere ai bisogni attuali. L’invecchiamento e le malattie croniche, spesso vissute in solitudine, chiedono continuità di assistenza. Occorre collegare ospedali e servizi territoriali e integrare le cure con il sostegno sociale. Aggiungere risorse senza cambiare l’organizzazione lascia irrisolto questo disallineamento. La difficoltà è anche culturale. Padri e nonni riconoscevano nella sanità pubblica un investimento per la comunità. Per chi è cresciuto trovandola già disponibile, soprattutto fra i più giovani, quella conquista può apparire scontata e il suo valore collettivo diventare meno visibile. Le istituzioni devono saperlo trasmettere, coinvolgendo le nuove generazioni. Quando nella salute prevale l’approccio del “supermercato”, ogni prestazione disponibile sembra dovuta, indipendentemente dalla sua utilità e dai bisogni degli altri. In questo clima anche riorganizzare i servizi secondo priorità condivise diventa più difficile. L’universalismo richiede invece scelte condivise: priorità secondo il bisogno, prestazioni efficaci, uso responsabile delle risorse. Un’attesa clinicamente sostenibile non equivale a un ritardo che compromette la salute. Spiegare questa distinzione, rispettare i tempi appropriati e rendere trasparenti le decisioni è parte della responsabilità pubblica. La fiducia cresce quando il cittadino comprende le regole e vede che valgono per tutti. Anche ciascuno di noi deve fare la propria parte. Evitare il fumo, muoversi, alimentarsi correttamente e aderire agli screening raccomandati significa prendersi cura di sé e contribuire a preservare le capacità di assistenza della comunità. Lo stesso vale per gli esami richiesti secondo necessità clinica e per una prenotazione disdetta quando non serve più. Ammalarsi non è una colpa e le cure spettano anche a chi ha adottato comportamenti rischiosi; ma la responsabilità personale va sostenuta con educazione e condizioni di vita che rendano possibili scelte salutari.

Il coraggio di chi affronta la malattia ha bisogno di medici, infermieri e servizi sui quali contare, di relazioni che aiutino a non sentirsi soli. A quel coraggio deve corrispondere quello delle istituzioni nel cambiare e dei cittadini nel custodire un bene comune. Rinnovare il patto del 1978 significa consegnare ai nostri figli una sanità capace di proteggerli, insieme alla consapevolezza che la sua forza dipende anche dalla loro partecipazione.

Americo Cicchetti è ordinario di Organizzazione aziendale nell’Alta Scuola Economia e Management dei Sistemi sanitari (Altems) - Università Cattolica di Roma

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