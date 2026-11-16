Londra grazia le donne condannate per aborto

Le donne di Inghilterra e Galles condannate in passato per reati legati all'aborto hanno ottenuto la grazia automatica prevista dalla legge che depenalizza l'interruzione di gravidanza anche tardiva. Con la nuova normativa, approvata in aprile dal Parlamento, e che modifica l’Abortion Act del 1967 non è più reato per una donna porre fine alla gravidanza in qualsiasi fase, dunque al di fuori dei termini di legge, anche fino alla nascita: un aspetto che aveva suscitato il giudizio fortemente negativo delle Chiese e delle associazioni pro-life inglesi. «Le donne condannate in passato per un reato di aborto relativo alla propria gravidanza sono state automaticamente graziate» ha comunicato il Ministero della Giustizia britannico.

L'aborto in Inghilterra è legale fino alla 24esima settimana in strutture autorizzate, oltre solo in casi limitati, come il pericolo di vita per la madre. L'emendamento della deputata laburista di origini italiane Tonia Antoniazzi, approvata in prima istanza dalla Camera dei Comuni il 17 giugno 2025 con 379 voti favorevoli e 137 contrari, aveva aperto alla depenalizzazione di fatto anche per le donne che avessero abortito oltre questi termini, intervenendo sulle tutele alla vita umana nascente esistenti sin dal 1861 con l’Offences Against the Person Act. I limiti restano tuttavia in vigore per medici e strutture sanitarie: chi aiuta una donna ad abortire al di fuori dei limiti di legge è ancora perseguibile penalmente. Va tenuto in considerazione tuttavia che durante la pandemia venne introdotta la possibilità di abortire a casa propria con pillole abortive inviate per posta dal Servizio sanitario su richiesta di chi intendeva interrompere la gravidanza. L’ultimo report sugli aborti in Inghilterra e Galles, relativo al 2023, parla di 277.970 aborti in un anno, record storico per il Paese, con un aumento in un solo anno dell’11%, corrispondente a un indice di abortività 22,7 (aborti per 1.000 donne in età feconda) di 22,7, il valore più elevato mai registrato. In Italia, per avere un termine di paragone, l’indice di abortività è di 5,6, ma con gli aborti che hanno ripreso a crescere dopo anni di calo e proprio per effetto della costante crescita del ricorso a pillole abortive, ormai saliti al 51,3% del totale degli aborti. In Inghiltera e Galles gli aborti con Ru486 sono arrivati all’87% del totale, il 72% con pillola abortiva assunta a domicilio.