Dalla determinazione di Matteo Materazzi e Maura Soldati al ponte scientifico con gli Stati Uniti, fino al teatro di Nancy Brilli e alla voce di Ilaria Della Bidia. L'evento Aisla alle 19 del 18 novembre dal Palazzo dell'Informazione in Piazza Mastai a Roma (anche in diretta streaming)

C’è un “momento” che nella vita quotidiana pronunciamo con leggerezza – «un momento, arrivo», «un momento, vediamo che si può fare» – e c’è un altro momento, quello in cui una diagnosi di tre lettere, Sla, cambia ogni misura del tempo. Sarà proprio questo scarto umano ed esistenziale ad aprire, alle 19 del 18 novembre, la maratona «La Promessa. Per la ricerca sulla Sla», promossa da AiSla in diretta dal Palazzo dell’Informazione di Roma.

Ad accendere la serata il monologo inedito di Nancy Brilli, intitolato «Un momento»: una riflessione intensa e senza retorica che ribalta lo sguardo sulla malattia. Non il racconto di ciò che la sclerosi laterale amiotrofica toglie ma la difesa ostinata di ciò che resta: la storia di una persona, i suoi affetti, il diritto di non essere trasformata in un eroe solitario mentre tutto intorno – scienza, istituzioni, società – è chiamato a muoversi. Ad accompagnare il filo emotivo della serata, trasformando le parole in respiro e suggestione musicale, la voce dal vivo di Ilaria Della Bidia, chiamata a cucire i diversi capitoli del racconto, fino all'omaggio finale a Ron.

Condotta da Fabio Insenga e Davide Briosi, la diretta del 18 novembre nasce come uno spazio di verità in cui le domande delle famiglie incontrano il rigore della scienza, senza alimentare illusioni ma senza rinunciare a costruire possibilità concrete. Emblematica, in questo senso, la storia che apre il capitolo scientifico: quella di Matteo Materazzi e Maura Soldati, la cui ostinata ricerca di risposte ha contribuito ad accendere un ponte di collaborazione tra clinici italiani e statunitensi sulla medicina di precisione. Accanto a loro in collegamento Massimo Mauro, presidente della Fondazione Vialli e Mauro, testimone di un impegno solidale che da oltre vent'anni sostiene la ricerca.

Il dialogo attraversa l'oceano e prende forma attraverso le voci di tre protagonisti della ricerca internazionale: il professor Neil Shneider, direttore dell’Eleanor and Lou Gehrig ALS Center della Columbia University di New York, con un’intervista esclusiva sulle frontiere degli oligonucleotidi antisenso (ASO); la professoressa Sabrina Paganoni, ricercatrice all'Harvard Medical School e al Massachusetts General Hospital di Boston; e la professoressa Piera Pasinelli, direttrice del Jefferson Weinberg ALS Center di Philadelphia. Insieme ai clinici e ai ricercatori italiani – tra cui Mario Sabatelli, Christian Lunetta, Cristina Moglia, Antonia Ratti e Anna Ambrosini di AriSla – il loro è un contributo di chiarezza sullo stato reale degli studi, distinguendo tra ciò che è già percorso di preparazione e ciò che richiede ancora tempo e verifica.

Ma la ricerca, per AiSla, cammina sempre accanto alla tutela della dignità quotidiana. Per questo la serata del 18 è studiata per dare spazio al confronto con le istituzioni sull’attuazione del Progetto di Vita e presentare il modello della Centrale operativa di “Ovunque Vicini”, il servizio pensato per non lasciare le famiglie sole nel labirinto dell'assistenza, insieme alle storie di condivisione e cura che nascono sui territori.

Un percorso collettivo che prosegue immediatamente giovedì 19 e venerdì 20 novembre a Milano con il X Convegno scientifico di Fondazione AriSla, dove oltre 250 ricercatori si confrontano sulle nuove frontiere di studio sulla malattia.

Per seguire «La Promessa» l'appuntamento è per il 18 novembre dalle 19 al Palazzo dell'Informazione di Adnkronos (piazza Mastai 9, Roma). È possibile partecipare all'evento anche in presenza in sala fino a esaurimento posti, previa registrazione gratuita online sulla piattaforma Eventbrite ( clicca qui ).

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