Delle omelie si è detto di tutto. E non senza ragione. « Le prediche sono come la spada di Carlo Magno: lunghe e piatte...», sentenziò qualcuno con malizia. Ogni domenica, in Italia, migliaia di preti e vescovi annunciano il Vangelo a centinaia di migliaia di fedeli. Semina, uomo di Dio! Leggi, studia, rifletti, prega, poi, lasciati portare dallo Spirito. Parla della bellezza, della verità, della bontà, dello stupore che ogni vita porta in sé. I profeti, quelli veri – ricordi Amos e Amasìa? – poche volte vengono osannati dai ricchi e dai potenti. La loro parola scende nelle profondità dell’essere. Guarisce e ferisce. Consola e scombussola. Salva e giudica.

È venuto l’altra sera. Gli occhi lucenti, le mani tremanti, mi ha mostrato la prima pagina di una rivista patinata. Sua nipote, nel proprio campo, è famosa in Italia e all’estero. Eppure, rischiò di non vedere il sole. Chi l’aveva chiamata all’esistenza aveva deciso, poi, che non sarebbe nata. Lui, il nonno, venne a Messa. Ascoltò il Vangelo della vita. A casa, pregò i futuri genitori di non farlo. Si convinsero. Lo scempio non avvenne.

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