Pubblichiamo parte dell’omelia di don Francesco Coluccia nel corso della Messa celebrata il 7 ottobre al convegno nazionale del Movimento per la Vita italiano a Lecce

Il nostro pensiero va naturalmente a una figura che appartiene profondamente alla storia e all'identità del Movimento per la Vita italiano: il Servo di Dio Carlo Casini.

Ricordarlo oggi, durante questa celebrazione, non significa semplicemente rendere omaggio a un fondatore o a un protagonista della storia del nostro Movimento. Significa incontrare una testimonianza. Per chi ha l'onore di rivolgere queste parole, il ricordo di Carlo Casini possiede anche una dimensione profondamente personale. La sua figura ha avuto un'importanza fondamentale nel mio percorso umano e nella mia formazione, accompagnandone la crescita e contribuendo in maniera decisiva ad accendere e alimentare la passione per l'impegno a favore della vita umana. Attraverso il suo esempio, la sua testimonianza, la forza delle sue convinzioni e la sua instancabile dedizione, ho potuto comprendere sempre più profondamente che la difesa della vita non è semplicemente una causa da sostenere ma una vocazione da vivere, una responsabilità da assumere e una forma concreta di amore verso ogni persona nata e non ancora nata. Per questo, nel ricordarlo, non posso non esprimere anche una personale gratitudine: quella di chi ha trovato nella sua testimonianza un riferimento, un orientamento e uno stimolo a spendersi per ciò che davvero conta.

Carlo Casini ha dedicato la sua vita alla promozione e alla difesa della vita umana. Magistrato, parlamentare in Italia e in Europa, uomo di cultura, fondatore e animatore del Movimento per la Vita italiano, ha saputo mettere le proprie competenze professionali, la propria intelligenza e la propria passione al servizio di una causa che considerava essenziale per il futuro dell'umanità.

Ma ciò che colpisce maggiormente della sua esperienza è che egli non ha mai separato la difesa della vita umana dall'amore per le persone. Per lui i bambini non ancora nati erano fratelli e sorelle, come coloro che sono già nati, come ogni persona. Non ha mai considerato sufficiente affermare un principio, se quel principio non era immerso nella carità verso tutti, se non diventava vicinanza concreta. Non ha mai pensato che la testimonianza della vita potesse essere affidata soltanto alle parole o alle battaglie culturali. Sapeva che dietro ogni gravidanza difficile c'è una donna da ascoltare, una storia da comprendere, una sofferenza da accogliere.

In una sua relazione del 2003, intitolata «Dove comincia l'amore», pronunciò parole che dovrebbero rimanere impresse nel cuore di noi che operiamo nel Movimento per la Vita: «L'amore è più convincente della ragione, o meglio, dà forza persuasiva alla ragione». Questa affermazione racchiude una straordinaria lezione evangelica. La verità non deve essere mai separata dalla carità. Possiamo avere ragione nei nostri argomenti, possiamo conoscere profondamente i problemi, possiamo essere preparati sotto il profilo scientifico, giuridico e culturale, ma se non sappiamo amare la nostra testimonianza rischia di non raggiungere il cuore delle persone.

Carlo aveva compreso che promuovere la vita significava anche creare le condizioni affinché una madre potesse sentirsi sostenuta, accompagnata e non abbandonata. Per questo ha lavorato instancabilmente alla costruzione di una rete di solidarietà, di accoglienza e di aiuto.

Ha dato la vita per la Vita, nel senso più profondo di questa espressione: ha consegnato energie, tempo, intelligenza, responsabilità pubbliche e sofferenze personali a una missione che ha accompagnato fino agli ultimi giorni della sua esistenza. E anche nella malattia ha continuato a testimoniare la fiducia in Dio. Sulla sua tomba è stata scelta una frase che sintetizza il suo cammino spirituale: «Di un Amore Infinito possiamo fidarci». Ecco, questa è una delle eredità più belle che Carlo ci consegna. Non soltanto un'organizzazione da portare avanti, non soltanto un patrimonio culturale da custodire, ma una spiritualità, un modo di guardare la vita e di stare accanto alle persone.

Carlo ci ricorda che la battaglia per la vita non deve trasformarsi in contrapposizione, ma deve essere vissuta come un impegno per costruire ponti, creare solidarietà, generare incontri. La sua testimonianza ci interpella soprattutto oggi: siamo ancora capaci di mettere la persona prima delle nostre organizzazioni? Siamo capaci di ascoltare prima di parlare? Siamo capaci di accompagnare prima di giudicare? Sono domande che dobbiamo portare con noi, perché la fedeltà alla sua eredità non si misura soltanto nella memoria, ma nella concretezza delle nostre opere. Se saremo capaci, nei nostri Centri che parlano di amore e di pace, di non far sorgere mai un litigio, una pretesa o un'offesa, avremo già fatto respirare l'aria della speranza.

E permettetemi di concludere tornando a quella gratitudine personale da cui è nato questo ricordo. Se oggi posso testimoniare la passione per la vita umana e sentire questa responsabilità come parte integrante della mia vocazione, molto lo devo anche a Carlo Casini. La sua testimonianza ha acceso una lampada che non deve spegnersi, ma continuare a illuminare il cammino di quanti, soprattutto tra le nuove generazioni, scelgono di dedicare una parte importante della propria esistenza alla custodia e alla promozione della vita, soprattutto quando è più fragile e inerme. La memoria di Carlo, dunque, non sia soltanto memoria di ciò che è stato, ma impegno per ciò che siamo chiamati a essere. Perché la speranza che egli ha alimentato continui a diventare accoglienza, prossimità, solidarietà e amore concreto verso ogni essere umano.