Il documento sull'identità digitale del Centro Studi Scienza & Vita mette in guardia sui rischi di confondere rappresentazione e realtà. E chiede di verificare quali conseguenze tali strumenti producono sulla vita della gente

Quando accediamo a un servizio sanitario, chiediamo una prestazione o cerchiamo lavoro, lasciamo tracce che compongono un profilo digitale: una rappresentazione che ci accompagna senza coincidere con ciò che siamo, ma che spesso decide per noi. Da questa tensione muove “Persona e identità digitale. Dignità, responsabilità e cura nella società algoritmica”, il documento di studio del Centro Studi Scienza & Vita pubblicato oggi: le redattrici principali, Maria Teresa Iannone e Giovanna Costanzo, lo illustrano qui. La persona, unità corporea, psichica e spirituale, non è la somma dei dati che la descrivono. Ma quando l'identità digitale diventa la chiave d'accesso ai diritti e alla cura, chi non rientra negli standard rischia di restare invisibile. Progettare un sistema è un atto morale. Servono trasparenza, supervisione umana, governance democratica e un'etica della resistenza. (Maurizio Calipari)

Questo articolo è uscito sulla pagina S & V Plus di Avvenire del 6 novembre, accanto all'intervento di Maria Teresa Iannone

Ogni volta in cui accediamo a un servizio online o utilizziamo una applicazione sanitaria o cerchiamo un lavoro o riveliamo le nostre relazioni alla rete finiamo per lasciare tracce che possono essere raccolte, combinate e interpretate dal sistema che le raccoglie. Il risultato non è solo un insieme di dati, ma una rappresentazione della persona: un profilo digitale che ci accompagna nella vita sociale senza coincidere pienamente con ciò che siamo. Eppure, questa immagine può influenzare le decisioni che ci riguardano, talvolta più della nostra stessa capacità di raccontarci.

In una società complessa, la raccolta e l’elaborazione dei dati possono migliorare servizi e processi decisionali. Il problema nasce quando la rappresentazione digitale viene scambiata per la realtà e l’identità digitale finisce per prevalere sulla persona. Come sottolinea il nuovo documento del Centro Studi Scienza & Vita, "Persona e identità digitale. Dignità, responsabilità e cura nella società algoritmica", la trasformazione digitale non riguarda solo la tecnologia, ma chiama in causa questioni antropologiche, etiche e politiche.

Le tecnologie digitali, infatti, non sono strumenti neutrali: ogni sistema incorpora criteri, seleziona informazioni, stabilisce priorità e definisce modalità di accesso. Quando un sistema non riconosce una persona, quando una procedura di autenticazione esclude chi ha una disabilità o quando un servizio digitale penalizza chi non dispone degli strumenti necessari per accedervi, come gli anziani, non siamo di fronte soltanto a un malfunzionamento, ma ad una forma di esclusione che può compromettere l’accesso ai diritti e alle opportunità.

Essere identificati da un sistema non significa essere riconosciuti come persone. Il riconoscimento tecnico non coincide con il rispetto della dignità umana. Per questo la progettazione digitale non è soltanto una questione tecnica, ma anche etica: occorre chiedersi non solo se un algoritmo funziona, ma se è giusto e quali effetti produce sulla vita delle persone.

Il documento richiama a tal proposito l’importanza della relazione di cura in una società sempre più automatizzata. Se la tecnologia può migliorare diagnosi e servizi, tuttavia non può sostituire la relazione umana, l’ascolto e la responsabilità. Inoltre, gli algoritmi possono riprodurre e amplificare pregiudizi ed esclusioni già presenti nei dati.

A ciò si aggiunge una questione più ampia: quando dati e infrastrutture digitali si concentrano nelle mani di pochi soggetti, cresce il rischio che decisioni rilevanti siano affidate a sistemi poco trasparenti, capaci di rafforzare le disuguaglianze esistenti.

La posta in gioco, dunque, non riguarda soltanto la tutela dei dati, ma la dignità umana, la giustizia, l’uguaglianza e la partecipazione democratica. Per questo sono necessarie trasparenza, responsabilità chiare, possibilità di contestare le decisioni automatizzate e una reale supervisione umana, sostenute da un’adeguata educazione digitale.

Più che mai, è necessario promuovere un’etica della resistenza per impedire che l’efficienza diventi l’unico criterio della vita sociale, che ciò che è tecnicamente possibile venga considerato inevitabile e che la persona sia ridotta a ciò che può essere misurato e classificato. L’etica custodisce il valore della singolarità e delle relazioni per impedire che la tecnica si faccia misura dell’umano.

Filosofo morale, Università di Messina

Consigliere Scienza & Vita