A cent’anni dalla morte la sua città ricorda il dottore dei più poveri, che fu anche autore di ricerche e di scoperte scientifiche d’avanguardia. Perchè alla chiesa del Gesù Nuovo la cappella dove riposa è meta di pellegrinaggi da tutto il mondo

Il dottor Giuseppe Moscati: così a Napoli il medico (e scienziato) è diventato santo

Il dottor Giuseppe Moscati: così a Napoli il medico (e scienziato) è diventato santo

«Non perda il tempo a contemplare i suoi malanni! Si alimenti di tutto e appropriatamente. Prenda la tintura di iodio pura». È il 30 aprile 1926. Poche righe, una prescrizione medica, un consiglio che invita a non lasciarsi sopraffare dalla malattia. In calce, la firma di Giuseppe Moscati. Una ricetta semplice, custodita nella chiesa del Gesù Nuovo a Napoli, che restituisce il tratto di un medico capace di guardare oltre i sintomi, senza mai perdere di vista la persona. A cento anni dalla sua morte la città gli dedica un anno di iniziative per riscoprire una figura nella quale ricerca e carità hanno camminato sempre insieme.

Non tutti sanno che fu anche un grande scienziato

Moscati non fu soltanto il medico ricordato per la generosità: fu anche uno scienziato che seppe anticipare intuizioni e pratiche della medicina del suo tempo. Non si fermava allo studio delle patologie: approfondì chimica, fisica, zoologia e botanica, discipline che gli permisero di ampliare di affinare la capacità diagnostica.

La cappella nella chiesa del Gesù Nuovo a Napoli dove riposano le spoglie di san Giuseppe Moscati

«La sua produzione scientifica non è da sottovalutare – sottolinea padre Guglielmo Pireddu, gesuita e promotore del Comitato per il centenario –. Considerando le sue giornate, non possiamo che meravigliarci di come abbia fatto a scrivere ben 32 pubblicazioni mediche tra il 1903 e il 1923». Alcuni suoi contributi, già intorno al 1906, furono pubblicati su riviste internazionali. Le sue deduzioni sul glicogeno placentare furono utilizzate nelle ricerche della Johns Hopkins University, negli Stati Uniti, ricevendo piena conferma. Fu inoltre tra i primi medici in Italia a utilizzare l’insulina nella cura del diabete.

La campagna per "salvare" gli ospedali napoletani

La sua modernità si manifestava anche nel modo di intendere la professione e la trasmissione del sapere. Quando, nel 1924, un decreto ministeriale impose la clinicizzazione degli ospedali napoletani, riservando di fatto l’insegnamento ai docenti universitari, Moscati si oppose. In quegli ospedali si era formata gran parte dei medici del Mezzogiorno. Scrisse a personalità autorevoli, tra cui Benedetto Croce, per contestare una decisione che avrebbe limitato la possibilità di formare nuove generazioni di professionisti. Arrivò a rinunciare alla tanto desiderata cattedra di Clinica medica pur di non lasciare i suoi pazienti.

Lo studio napoletano del dottor Moscati

È nella quotidianità della sua professione che si comprende anche la sua santità. L’onorario non era la sua priorità: il malato veniva prima di tutto, indipendentemente dalle possibilità economiche. Nell’ambulatorio aveva collocato un cappello con un invito che diceva già tutto: «Chi ha metta, e chi non ha prenda». Chi poteva lasciava un’offerta, chi era in difficoltà poteva prendere ciò di cui aveva bisogno.

Le reliquie: un dito e la mano

Anche le reliquie custodite al Gesù Nuovo riportano a questa storia. Nel reliquiario d’argento è conservato un dito del piede destro del santo, esposto durante le solenni celebrazioni. Ma è soprattutto la mano a evocare la sua missione: quella che visitava i malati, scriveva le prescrizioni, formulava diagnosi e si apriva ai poveri. «Una mano piena di attenzione verso i pazienti, per i quali si consumò, lavorando fino a dieci ore al giorno», ricorda padre Pireddu. Moscati morì il 12 aprile 1927, a soli 47 anni.

Giuseppe Moscati (seduto al centro) insieme ai suoi allievi

Patrono del 118, canonizzato da Giovanni Paolo II, una fiction su di lui

Nel 2022 è stato proclamato patrono nazionale del servizio di emergenza 118 perché modello per quanti operano nel soccorso. La sua testimonianza continua inoltre a raggiungere fedeli ben oltre Napoli, con una devozione particolarmente viva in Brasile e in Polonia.

La sua esistenza non fu attraversata da episodi eclatanti ma segnata da un’ordinarietà vissuta fino alla perfezione. È qui la sua eredità più attuale: aver dimostrato che la competenza scientifica non perde nulla della propria grandezza quando si mette al servizio dell’uomo. Fu canonizzato nel 1987 da Giovanni Paolo II ( ecco la sua omelia ).

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