La nostra psiche è programmata per “ripararsi”: ogni trauma ha una via d’uscita
di Flavia Fiocchi
Come uscire dal buio di una ferita profonda (un lutto, un incidente, una diagnosi infausta...): un libro sull’Emdr, il metodo terapeutico che aiuta a rielaborare i ricordi più negativi e “bloccanti”
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November 21, 2026
Pensa alle cose più intense della tua vita: gli affetti, ciò che hai costruito e ottenuto, i libri letti e i luoghi che hai amato di più. Immagina che tutto questo venga maldestramente spazzato via da una bufera di vento improvvisa.
Il trauma è così, ci colpisce alle spalle, ci travolge e ci spezza in un prima e un dopo. Che sia un lutto, un incidente stradale, un’aggressione, una diagnosi infausta: è una colata di nero che invade mente e corpo e ci blocca. E i ricordi del momento che ha cambiato la vita si cristallizzano in un eterno presente carico di angoscia, terrore e senso di minaccia incombente, come una luce che si spegne e il buio regna.
Ne hanno parlato con grande competenza la psicoterapeuta Maura Anfossi, responsabile del Trauma Center psicologico dell'Ospedale Santa Croce e Carle di Cuneo, la psicoterapeuta Isabel Fernandez, presidente dell'Associazione Emdr Italia, e don Simone Bruno, direttore editoriale di Edizioni San Paolo, presentando l’ultimo libro di Anfossi, Oltrenero. Come rinascere dal trauma con l’Emdr.
Un libro che cambia lo sguardo
Il messaggio del libro, che l’autrice vuole diffondere dopo più di dieci anni di esperienza sul campo con i traumi maggiori, è che dopo aver attraversato dolore e rabbia dal trauma si può uscire. Il trauma è un passaggio sconcertante, ma non è il nostro destino.
Oltre il nero c’è una via d’uscita: la mente è meravigliosa e sa riparare le sue ferite. Sembra incredibile per chi attraversa il dolore, ma la nostra psiche è programmata per guarire, come le ossa sono predisposte a rinsaldarsi dopo una frattura e la pelle cicatrizza le lesioni. E questa è la prima bella notizia.
La seconda è che esiste una pratica terapeutica che può aiutare in questi casi, anzi, soprattutto in questi casi: l'Emdr, acronimo di “Eye Movement Desensitization and Reprocessing”, approccio terapeutico che aiuta a rielaborare i ricordi traumatici e a sbloccare le reti di memoria, irrigidite dal dolore, restituendo loro flessibilità e adattamento al presente. Il trauma, evento che prima o poi può interessare tutti noi, non è una condanna ma un punto da cui ripartire. Ci denuda, scalfisce la nostra anima, ma può diventare il punto di svolta per ritrovare la nostra essenza più vera e autentica.
Come funziona la terapia Emdr?
Durante la seduta il paziente richiama il ricordo disturbante mentre segue una stimolazione bilaterale, per esempio i movimenti oculari guidati dal terapeuta, in modo tale che il cervello riprenda il lavoro di elaborazione rimasto in sospeso e arrivando ad integrare le emozioni con la dimensione razionale. L’Emdr è riconosciuto dall’Organizzazione mondiale della sanità. Bastano poche sedute per sentire i primi effetti. Perché il trauma non si cancella ma si può smettere di esserne totalmente condizionati. come suggerisce Oltrenero: il nero non sparisce, ma pian piano libera gli altri colori.
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