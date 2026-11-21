La nostra psiche è programmata per “ripararsi”: ogni trauma ha una via d’uscita

La nostra psiche è programmata per “ripararsi”: ogni trauma ha una via d’uscita

Pensa alle cose più intense della tua vita: gli affetti, ciò che hai costruito e ottenuto, i libri letti e i luoghi che hai amato di più. Immagina che tutto questo venga maldestramente spazzato via da una bufera di vento improvvisa.

Il trauma è così, ci colpisce alle spalle, ci travolge e ci spezza in un prima e un dopo. Che sia un lutto, un incidente stradale, un’aggressione, una diagnosi infausta: è una colata di nero che invade mente e corpo e ci blocca. E i ricordi del momento che ha cambiato la vita si cristallizzano in un eterno presente carico di angoscia, terrore e senso di minaccia incombente, come una luce che si spegne e il buio regna.

Un libro che cambia lo sguardo

Il messaggio del libro, che l’autrice vuole diffondere dopo più di dieci anni di esperienza sul campo con i traumi maggiori, è che dopo aver attraversato dolore e rabbia dal trauma si può uscire. Il trauma è un passaggio sconcertante, ma non è il nostro destino.

Oltre il nero c’è una via d’uscita: la mente è meravigliosa e sa riparare le sue ferite. Sembra incredibile per chi attraversa il dolore, ma la nostra psiche è programmata per guarire, come le ossa sono predisposte a rinsaldarsi dopo una frattura e la pelle cicatrizza le lesioni. E questa è la prima bella notizia.

Don Simone Bruno, Maura Anfossi e Isabel Fernandez alla presentazione del libro alla Fondazione Ambrosianeum di Milano

La seconda è che esiste una pratica terapeutica che può aiutare in questi casi, anzi, soprattutto in questi casi: l'Emdr, acronimo di “Eye Movement Desensitization and Reprocessing”, approccio terapeutico che aiuta a rielaborare i ricordi traumatici e a sbloccare le reti di memoria, irrigidite dal dolore, restituendo loro flessibilità e adattamento al presente. Il trauma, evento che prima o poi può interessare tutti noi, non è una condanna ma un punto da cui ripartire. Ci denuda, scalfisce la nostra anima, ma può diventare il punto di svolta per ritrovare la nostra essenza più vera e autentica.

Come funziona la terapia Emdr?

Durante la seduta il paziente richiama il ricordo disturbante mentre segue una stimolazione bilaterale, per esempio i movimenti oculari guidati dal terapeuta, in modo tale che il cervello riprenda il lavoro di elaborazione rimasto in sospeso e arrivando ad integrare le emozioni con la dimensione razionale. L’Emdr è riconosciuto dall’Organizzazione mondiale della sanità. Bastano poche sedute per sentire i primi effetti. Perché il trauma non si cancella ma si può smettere di esserne totalmente condizionati. come suggerisce Oltrenero: il nero non sparisce, ma pian piano libera gli altri colori.