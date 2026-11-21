Un’accelerazione consistente nella ricerca e – in prospettiva – anche per la diagnosi e la cura dei tumori con lo sviluppo di farmaci personalizzati: al San Raffaele di Milano sbarca piattaforma Axelios 1 di Roche. Ecco che novità può introdurre

«Non basta più leggere una pagina alla volta quel “libro di istruzioni” che è il Dna umano. Dobbiamo poter leggere l'intero romanzo. Questo significa non limitarsi a esaminare una sequenza lettera per lettera ma capire come interagiscono tra loro le diverse componenti e cosa accade realmente nell'organismo». Con questa suggestiva metafora Sabrina Giglio, direttrice dell'Unità operativa di Genetica medica dell’Ospedale San Raffaele di Milano, ha illustrato le possibilità che apre Axelios 1, la nuova piattaforma messa a punto dall’azienda farmaceutica Roche in grado di eseguire il sequenziamento completo del genoma in poche ore e in modo estremamente preciso.

Raggiungere questo traguardo è stato possibile grazie alla tecnologia SBX (Sequencing by Expansion), che copia l’informazione del Dna in una molecola più semplice da leggere. Nel Dna naturale, infatti, i nucleotidi – i “mattoncini” che lo compongono e che contengono le quattro basi azotate (A, C, T e G) – sono molto ravvicinati e possono generare segnali elettrici sovrapposti, difficili da distinguere, quando attraversano il sistema di lettura. Axelios 1, sistema composto da due strumenti, supera questo limite: nel primo le basi vengono ingegnerizzate ed “espanse”, cioè distanziate fino a 50 volte, formando molecole modificate chiamate “espandomeri”. Queste passano poi nel secondo strumento, dove vengono lette per passaggi successivi che consentono di distinguere meglio il segnale elettrico di ciascuna base.

I vantaggi sono notevoli in termini di velocità e flessibilità. Per sequenziare l'intero genoma si passa da alcuni giorni a poche ore. La strumentazione è inoltre in grado per analizzare numerosi campioni contemporaneamente, ottimizzando i costi. Attualmente è possibile sequenziare 64 genomi in 21 ore. I ricercatori potranno inoltre scegliere diversi approcci di lettura: il sequenziamento dell'intero genoma, o del solo Rna, o l’analisi degli “esomi” (la parte del Dna che contiene le informazioni utilizzate per costruire le proteine). E potranno contare su una maggiore flessibilità nella gestione dei flussi di lavoro, visto che il sistema è in grado di adattarsi a esigenze e volumi di analisi differenti

Per il momento la tecnologia è destinata alla ricerca. Le ricadute sulla pratica clinica, e dunque sulla vita dei pazienti e delle loro famiglie, verranno in una fase successiva. Come spiega Ramiro Pena, direttore Healthcare Development di Roche Diagnostics Italia, «altre tecnologie da noi sviluppate sono già destinate all’uso clinico: in quei casi collaboriamo con ospedali e istituzioni per renderle accessibili ai pazienti. Per una tecnologia come Axelios 1, invece, è necessario un partner scientifico con cui verificarne il valore clinico, perché possa diventare utile al paziente in futuro».

Una funzione di “ponte” che il San Raffaele, primo centro in Italia a utilizzare questa tecnologia, è lieto di assumere, come chiarisce Federico Esposti, direttore strategico dell’Irccs: «Una parte cruciale della nostra missione è integrare cura e ricerca, colmando il gap tra i risultati scientifici e il letto del paziente. Un passaggio complesso per tempi, costi e organizzazione, che però tecnologie come questa possono semplificare».

Le ricadute potrebbero essere particolarmente importanti in oncologia: «Il San Raffaele ha già una lunga esperienza nel sequenziamento genetico, ma Axelios1 potrebbe ampliare le possibilità». In una prima fase la nuova tecnologia sarà infatti utilizzata in uno studio clinico su pazienti oncologici. Tra le altre possibili applicazioni future ci sono lo sviluppo di farmaci mirati, calibrati sulle caratteristiche genetiche del tumore, e la possibilità di affinare il follow-up attraverso il monitoraggio della malattia dopo il trattamento per individuare precocemente eventuali recidive.

Di fronte a innovazioni come questa, osserva Giglio, più che parlare di «medicina di precisione», espressione forse abusata, è meglio parlare di «strategia giusta per ciascuno, tanto nella diagnosi quanto nella cura». Ma la genetica apre nuove prospettive anche per la prevenzione: «Una mutazione non significa un destino inevitabile. Si può intervenire con una prevenzione proattiva per ritardare l’insorgenza di una malattia o attenuarne la gravità».