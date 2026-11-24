L’impegno del fondatore del Movimento per la Vita non è stato semplicemente quello di un attivista laico impegnato in una nobile causa ma la risposta d’amore a un Dio che è Autore e Signore della vita. La meditazione di un cappellano ospedaliero che segue i malati di Sla alla vigilia dell’apertura del processo di beatificazione del Servo di Dio

Quello che segue è il testo dell’introduzione di padre Alfredo Silvestri, frate minore e cappellano ospedaliero al Policlinico Gemelli, al “Rosario del 23” di novembre: ogni mese questo appuntamento di preghiera online nel nome e nel ricordo del Servo di Dio Carlo Casini si rinnova con un ospite che presiede la preghiera mariana e propone una sua riflessione spirituale. Per mettersi in contatto con gli organizzatori del Rosario del 23: amicidicarlocasini@gmail.com

Pace e bene a tutti, fratelli e sorelle. Sono padre Alfredo Silvestri, frate minore.

Da quattro anni svolgo il mio ministero sacerdotale come cappellano presso il Policlinico Universitario Agostino Gemelli di Roma, dove accompagno quotidianamente i malati e le loro famiglie nel cammino della sofferenza, della cura e della speranza. In particolare, il mio servizio pastorale si rivolge alle persone affette da Sla, ai piccoli pazienti ricoverati nel reparto di Oncologia Pediatrica e di Neurochirurgia Infantile, oltre che ai malati degli altri reparti ospedalieri.

È un ministero che mi permette di entrare in contatto con tante storie di vita, segnate dalla fragilità, dal dolore, dalla paura, ma anche da una straordinaria capacità di amare, sperare e affrontare le difficoltà. Come francescano e sacerdote, cerco di essere vicino a ogni persona con uno spirito di fraternità, ascolto e misericordia, offrendo una presenza umana e spirituale, una parola di conforto, un momento di preghiera e, soprattutto, la disponibilità a esserci.

Credo profondamente che accompagnare chi soffre significhi prima di tutto riconoscere la dignità di ogni persona, rispettarne la storia e farle sentire che non è sola. Il mio desiderio è testimoniare, attraverso il ministero sacerdotale e francescano, la vicinanza di Dio a ogni uomo e a ogni donna, soprattutto nei momenti più difficili della vita. Essere accanto a chi soffre, con il cuore aperto, è per me una delle forme più autentiche di vivere il Vangelo e la fraternità francescana.

Sono felice di pregare con voi il Santo Rosario accompagnato, mistero per mistero, dalle meditazioni del Servo di Dio Carlo Casini. Prima di iniziare la nostra preghiera, lasciamo che il nostro cuore si disponga all'ascolto e alla pace. Fermiamoci a riscoprire il valore e la bellezza della preghiera, in particolare di questa preghiera così cara alla tradizione cristiana: il Santo Rosario, un'immersione silenziosa e contemplativa nei misteri della vita di Gesù tenendo per mano sua Madre. È lei che ci insegna a custodire ogni cosa, meditandola nel cuore. Affidiamo alla Vergine le nostre speranze, le nostre fatiche, le nostre preoccupazioni, le vicende del mondo e le attese delle nostre famiglie e delle nostre comunità. La preghiera mariana ci ricorda che non siamo mai soli, che c'è una Madre che intercede per noi e che ci orienta sempre verso l'unico Bene, suo Figlio.

In questo spazio di luce e di preghiera, il nostro pensiero si posa, con una gratitudine profonda, sulla figura di Carlo Casini.

Non ho avuto la gioia di conoscerlo personalmente. Eppure, è come se lo conoscessi. L'ho incontrato attraverso i suoi scritti densi di sapienza e di fede, l'ho intravisto nei vibranti racconti di chi ha camminato al suo fianco, ne avverto la vicinanza per il servizio straordinario e instancabile che ha reso alla società e alla Chiesa. Una vita spesa interamente, con la forza mite del Vangelo, per servire, promuovere e difendere il valore infinito di ogni creatura umana.

Carlo Casini è per noi una fiamma viva e luminosa. La sua testimonianza non è un capitolo chiuso, ma un seme fecondo che continua a lavorare nel sottosuolo della storia. La sua non è stata l'azione di un attivista laico mosso unicamente da ideali umanitari, per quanto nobili; ma è stata la risposta d'amore a un Dio che è Autore e Signore della vita. È il Vivente, amante della vita! Carlo ha compreso, con la luce dello Spirito, che difendere il concepito, il malato, l'anziano, il fragile, significava portare la società su un più alto livello di civiltà, amando Gesù: «tutto quello che avete fatto a uno solo di questi miei fratelli più piccoli, l'avete fatto a me».

La sua esistenza è stata un continuo farsi prossimo, un “samaritano” che non ha mai girato lo sguardo dall’altra parte di fronte al grido silenzioso del più debole e indifeso tra gli esseri umani: il bambino non ancora nato.

Siamo certi, con la certezza della fede, che la sua opera e il suo esempio continuano e continueranno a portare frutti abbondanti di bene per la nostra società e per la Chiesa. Abbiamo bisogno di testimoni coraggiosi, credibili e innamorati del Vangelo della Vita!

Affidiamo allora a Maria, Madre della Vita e Regina del Rosario, le nostre intenzioni, la nostra preghiera per il mondo intero e il seme buono lasciato da Carlo. Che la sua testimonianza continui a ispirare i nostri passi, affinché anche noi sappiamo farci custodi della vita, artigiani di speranza e di pace, costruttori del Regno di Dio.

Come sapete, l'11 dicembre sarà ufficialmente aperta la Causa per la sua Beatificazione e Canonizzazione. Accingiamoci a vivere questo momento di grazia con la preghiera costante, custodendo l'umiltà di chi sa attendere con fiducia e si rimette totalmente alla volontà di Dio e al prudente giudizio della Chiesa.