Ernst Bloch, pensatore marxista e teorico del “principio speranza”, un giorno a Tubinga si recò alla conferenza di un teologo cattolico che insegnava nella stessa università e presentava il suo libro sul diavolo. Per tutta la serata costui cercò di minimizzarne la presenza nella Bibbia facendone solo una questione di miti e simboli. Bloch a un certo punto si alzò di scatto esclamando: «Qui il male non è preso sul serio», e abbandonò la sala. Non stupisce affatto che molti commentatori laici e persino qualche teologo abbiano reagito con sufficienza – tranne il serissimo Cacciari in un denso articolo sulla Stampa che ha rievocato l’Anticristo – alla pubblicazione del Diario personale di papa Francesco edito dalla Lev e soprattutto a quei passi in cui Bergoglio dice di aver visto in faccia il diavolo e le porte dell’inferno. Una reazione ancor più indignata, sia tra i laici che tra i cattolici, era toccata a Paolo VI per i suoi riferimenti a Satana in alcuni importanti discorsi degli anni ‘70. Sembrava fuori dal tempo che un Papa riportasse l’attenzione sul ruolo del diavolo come responsabile del male, proprio in un momento storico caratterizzato dall’accentuazione dell’impegno sociopolitico dei credenti. In un’allocuzione del 15 novembre 1972, Montini si riferì chiaramente all’esistenza del diavolo con queste parole divenute celebri: «Il male non è più soltanto una deficienza, ma un’efficienza, un essere vivo, spirituale, pervertito e pervertitore. Terribile realtà. Misteriosa e paurosa». E più avanti, riferendosi alle Sacre Scritture: «Sappiamo così che questo Essere oscuro e conturbante esiste davvero e che con proditoria astuzia agisce ancora, è il nemico occulto che semina errori e sventure nella storia umana (...). È lui il perfido e astuto incantatore». Paolo VI in quell’occasione lamentava anche che la dottrina cattolica sul demonio e sui suoi influssi fosse assai poco studiata e rielaborata, mentre anche da parte dei credenti si pensava di trovarne un sufficiente compenso negli studi psicanalitici o in esperienze spiritiche. Anche quando, alcuni anni più tardi, probabilmente addolorato per la rottura lefebvriana ed esasperato per alcune spinte del dissenso cattolico che arrivavano a mettere in discussione le fondamenta stessa della Chiesa, alluse al «fumo di Satana» che aveva portato incertezza, buio e tempesta all’interno del «tempio di Dio», egli non abbandonava il concetto di Ecclesia semper reformanda.

Solo nei tempi recenti si può rilevare una ripresa teologica sulla demonologia, dovuta forse anche al dilagare di sette sataniche e occultisti di bassa lega. Insomma, sono cadute alcune pregiudiziali nei confronti dell’accettazione dell’esistenza di Satana. Il Nuovo Catechismo, ad esempio, ha precisato che il male non è un’astrazione, ma una persona, «Satana, il Maligno, l’angelo che si oppone a Dio». Certo, parlare di “persona” o di “essere personale” può trarre in inganno, perché con questa parola siamo soliti definire un valore in positivo, mentre Satana è “colui che divide”. Tanto che il cardinale Ratzinger preferì usare un’altra espressione: «Il diavolo è un essere personale al modo della non-persona».

Nonostante scetticismo e indifferenza siano predominanti, fuori e dentro la Chiesa, si tratta ancor oggi di opporsi a due posizioni errate: quella che fa del diavolo un mito dovuto a concezioni religiose legate al passato, ma anche quella di chi vede ovunque la sua presenza; non è certo il caso di ripristinare la morbosità satanica che tanto è sembrata preponderante nella storia. Il cristianesimo, oggi come ieri, rigetta poi ogni nuova forma di dualismo che vede opporsi due principii, quello del bene e quello del male. Un dualismo di ascendenze zoroastriane e manichee e che sembra risorgere in certe forme di neognosticismo. Per dirla con Bonhoeffer: «Il mondo non è diviso fra Cristo e il diavolo ma, lo riconosca o no, è in tutto e per tutto di Cristo». Ma vale la pena di ricordare anche che Giovanni Paolo II, con la sua catechesi sull’aldilà (tre discorsi pronunciati nell’estate del ‘99 in occasione delle consuete udienze del mercoledì) è intervenuto con forza sulla questione dei Novissimi, sgombrando il campo da tanti equivoci che sono sorti in passato a proposito della geografia dell’aldilà: «Occorre – ha detto – mantenere sempre una certa sobrietà nel descrivere queste realtà ultime, giacché la loro rappresentazione rimane sempre inadeguata». Venendo all’inferno poi spiegò: «Sta ad indicare più che un luogo, la situazione in cui viene a trovarsi chi liberamente e definitivamente si allontana da Dio». Ma ha specificato che «il pensiero dell’inferno non deve creare psicosi o angoscia, ma rappresenta un necessario e salutare monito alla libertà dell’uomo». E più avanti: «La dannazione rimane una reale possibilità, ma non ci è dato conoscere, senza speciale rivelazione divina, se e quali essere umani vi siano effettivamente coinvolti». Parole utili di fronte a tante reazioni di turbamento che ho avvertito in molti credenti dopo le rivelazioni del Diario. Ai quali potrebbero rivelarsi utile prendere in mano alcune pagine della letteratura, dai Fratelli Karamazov di Dostoevskij al Maestro e Margherita di Bulgakov, dal Diario di un curato di campagna di Bernanos – senza dimenticare il meno noto Monsieur Ouine – fino a Ciascuno la sua notte di Julien Green e, dulcis in fundo, Nel territorio del diavolo di Flannery O’Connor. Se per Baudelaire «la più grande astuzia del diavolo è di farci credere che non esiste», Gide ha scritto: «Non credo nel diavolo, ma è proprio quello che egli spera: che non si creda in lui».