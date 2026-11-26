Presentando ad Assisi lo studio della Cei sugli abusi, il cardinale Zuppi ha usato un’immagine forte: una ferita coperta in fretta, se non viene pulita, non guarisce. E per questo «chiede di essere guardata, con verità e umiltà». È un’immagine che va oltre il tema da cui nasce e che interpella chiunque si prenda cura delle persone fragili. Perché tutto comincia sempre dallo sguardo: da come guardiamo la ferita e da come guardiamo la persona che la porta. Guardare la ferita con verità significa non nasconderla, non minimizzarla, non distogliere gli occhi. Significa rimanere, stare. Osservarla in ogni particolare senza tralasciare nulla. Ma la verità dello sguardo non si esaurisce nella ferita: chiede di andare oltre. Perché c’è un rischio opposto e altrettanto reale: fermarsi lì e ridurre la persona al suo limite. La parola “vulnerabili” rischia di diventare un’etichetta: una categoria in cui collocare persone di cui occuparsi, da proteggere, da gestire. Ma la vulnerabilità non è una categoria. È una condizione umana che appartiene a ciascuno di noi e che, in alcune vite, si fa semplicemente più evidente.

Al Serafico di Assisi lo impariamo ogni giorno dai bambini e dai ragazzi con disabilità gravi e complesse che accompagniamo. Se ci fermassimo alla diagnosi, vedremmo soltanto ciò che manca, ciò che non funziona, ciò che va compensato. Ma quando abbiamo il coraggio di andare oltre scopriamo le risorse della persona e tutto il bello che c’è: un affetto che sa farsi sentire anche senza parole, uno sguardo che cerca il nostro, la cura e la soddisfazione di un lavoro ben fatto, una vena artistica che trova i suoi colori e le sue forme. Scopriamo potenzialità, desideri, talenti. La diagnosi non esaurisce il destino di una persona, che in ogni momento è capace di stupirci, di entrare in relazione con noi, di arricchirci.

Eppure, troppo spesso, il nostro sguardo non riesce ad andare oltre, e non sempre per distrazione: fermarci alla ferita, a volte, ci rassicura. Abbiamo bisogno di pensare che ciò che accade abbia sempre una spiegazione. E così, quando leggiamo di una persona fragile ferita o dimenticata, scatta un pensiero silenzioso: a me non sarebbe successo. Davanti a un’ingiustizia, invece di ammetterla in quanto tale, la mente sposta il peso sulla vittima o sulla sua condizione, come se fosse già tutto scritto lì. La vulnerabilità diventa una categoria che serve più a noi che a loro, perché ci permette di sentirci fuori, esenti. Anche chi cura corre lo stesso rischio. È la tentazione di leggere la diagnosi come un destino già annunciato: se non si può guarire, non resta che assistere. Ma inguaribile non vuol dire incurabile. La cura non coincide con la guarigione: è coltivare la vita che c’è, accorgersi di ciò che può ancora crescere, custodire ogni possibilità. Cambiare sguardo significa rinunciare a questa difesa e riconoscere che la vulnerabilità ci riguarda tutti.

Uno sguardo che sa stare davanti alla ferita e andare oltre è uno sguardo che si lascia cambiare. Ed è, in fondo, l’invito che papa Leone XIV rivolge in Magnifica humanitas: assumere lo sguardo delle vittime. Non si tratta solo di guardare loro, ma di imparare a «guardare il mondo dal basso, con gli occhi di chi soffre». Il Santo Padre lo propone tra le piste di responsabilità per costruire la pace, davanti a conflitti in cui «non è giusto rimanere neutrali». E chiede di «toccare la carne» di chi soffre: guardare i volti, ascoltare le storie, riconoscere le ferite. È un criterio che vale ovunque la vulnerabilità diventa occasione di esclusione o di dimenticanza. Assumere questo sguardo non significa mettersi nei panni dell’altro, restando noi al centro. Ma significa spostarsi, accettare che il punto di vista di chi vive la fragilità diventi il criterio con cui guardare la realtà.

Per farlo dobbiamo uscire da una logica di potere che ci accompagna da sempre, spesso senza che ce ne accorgiamo: quella che ci porta a parlare al posto di chi vive la fragilità, convinti di sapere già di cosa abbia bisogno. Anche quando nasce dalla buona volontà, questa logica tiene l’altro in uno stato permanente di alterità: un “loro” di cui occuparsi, mai un “noi” di cui fare parte. Questo sguardo così complesso e così vero è la via maestra per la giustizia. È capace di rendere la democrazia più piena, le risposte più efficaci, la cura più attenta. Guardare la ferita con verità e guardare il mondo con gli occhi di chi è ferito sono due movimenti di uno stesso sguardo: quello che costruisce un “noi” in cui ognuno ha diritto di cittadinanza.

Francesca Di Maolo è Presidente del Serafico di Assisi