Le quattro lettere attribuite al prefetto Gianni De Gennaro sarebbero effettivamente state scritte di suo pugno. La valutazione emerge dalle prime perizie calligrafiche - disposte dalla Procura di Grosseto dopo il suicidio dell’ex prefetto sabato scorso nel suo casale di Fonteblanda in Maremma - che avrebbero confermato che gli scritti sono autografi. Una in particolare - quella rivolta al procuratore di Caltanissetta Salvatore De Luca, che lo aveva messo sotto indagine per presunto depistaggio nell’inchiesta per la strage di via D’Amelio, in cui perirono Paolo Borsellino e cinque agenti di scorta, e che aveva richiesto nei giorni scorsi il suo arresto, negato dal Gip - conterrebbe riflessioni taglienti, vergate da un uomo che fu braccio destro del giudice Giovanni Falcone, capo della Polizia e direttore del Dis e i cui funerali, dopo l’autopsia prevista per venerdì, potrebbero tenersi a Roma lunedì a Santa Maria degli angeli e ai quali, salvo altri impegni concomitanti, potrebbe presenziare anche il capo dello Stato Sergio Mattarella, oltre al ministro dell'Interno Matteo Piantedosi e al capo della Polizia e direttore del Dipartimento di pubblica sicurezza, il prefetto Vittorio Pisani. Riguardo alla presenza di altre cariche istituzionali, a partire dalla presidente del Consiglio Giorgia Meloni e dai presidenti di Camera e Senato, Lorenzo Fontana e Ignazio La Russa, finora non ci sarebbe conferma.

L’ultima verità dello Sbirro

«Sei arrivato dove neanche la mafia era riuscita ad arrivare», avrebbe scritto con tono ruvido e diretto De Gennaro a De Luca, secondo indiscrezioni raccolte dal Corriere della Sera . E ancora: «Ho sempre agito nella legalità e sono sempre stato dalla parte della giustizia, sono un uomo dello Stato e tutto quello che ho fatto l’ho fatto per le istituzioni». Considerazioni amare, che suonano al contempo come l’estrema difesa e lo sferzante j’accuse di un uomo indignato, che più di ogni cosa potrebbe aver sofferto il peso della coltre plumbea di un sospetto così grave e «infamante» posto sulla sua testa e di un procedimento che avrebbe potuto ferire i suoi familiari e coinvolgere i suoi collaboratori più stretti, che lui considerava come una famiglia allargata. Martedì la missiva è stata aperta a Roma davanti ai Pm di Grosseto, che procedono per istigazione al suicidio, insieme ad altri due scritti privati per la famiglia e il custode della villa e a un memoriale con l’intestazione «Per chi vorrà pubblicarlo», testamento morale del prefetto destinato all’opinione pubblica, che potrebbe essere divulgato integralmente la prossima settimana, dopo i funerali. Prima dovrà essere sottoposto ad accertamenti “irripetibili” e dissequestrato. Nel casale De Gennaro sarebbe rimasto da solo per 12 ore, fra venerdì sera e le 7 di sabato mattina, e la lettera al procuratore potrebbe essere stata scritta poco prima dello sparo letale. Mentre quelle alla famiglia, datate 17 novembre, farebbero supporre la pianificazione del suicidio. Sono stati eseguiti i rilievi sulle impronte digitali: la convinzione degli inquirenti è che il prefetto si sia tolto la vita da sé, con una semiautomatica Ruger.80 regolarmente denunciata.

La frase sull’hard disk e il silenzio della Procura

De Gennaro ha lasciato un hard disk, accompagnato da una frase sarcastica e a suo modo eloquente: «Non contiene nulla d’importante, ma non te l’ho consegnato prima perché non eri in grado di capirlo», rivolta presumibilmente ancora al procuratore nisseno De Luca, che ieri non ha rilasciato dichiarazioni ai cronisti assiepati per il terzo giorno consecutivo davanti al palazzo di giustizia. Una consegna del silenzio a cui si attengono pure gli altri uffici della Procura, dove l’inchiesta prosegue nel riserbo, con l’esame del materiale informatico sequestrato durante le perquisizioni a cui era stato sottoposto, a inizio novembre, l’ex capo della Polizia: altri due hard disk (uno prelevato dal Ros nella casa del figlio di De Gennaro e l'altro nell'abitazione di Massimo Carnicelli, sottufficiale dela Guardia di Finanza per anni nella scorta del prefetto) e due pen drive - custodite da una funzionaria del Dis, Donatella Peruzzi, storica collaboratrice di De Gennaro - su cui secondo alcuni quotidiani figurerebbero le indicazioni «Stato-mafia» e «Stragi». Peruzzi sarebbe indagata, con Carnicelli, l'ex ispettore di Polizia Franco Pacetto e il pentito Salvatore Totuccio Contorno.

Il caso Contorno

Proprio l’ex collaboratore di giustizia è al centro di un caso, dopo la diffusione di notizie di indagine circa la sua ubicazione nel Viterbese. La commissione del Viminale per la tutela dei pentiti si è riunita per decidere se riattivare per lui il programma di protezione, ma «per ora non è stato trasferito», ha detto ieri il suo avvocato Salvino Grego.

Antimafia, nuovo scontro

Sul fronte politico, resta teso il clima in Commissione parlamentare antimafia, dopo la decisione della maggioranza di proseguire con la Relazione su mafia e appalti, posponendo l’esame del caso De Gennaro: «Hanno un solo obiettivo: nascondere tutte le tracce chiare e riscontrabili del ruolo della destra eversiva, Ma noi non lo permetteremo», protesta il leader del M5s Giuseppe Conte, ricordando che De Gennaro «nel 1994 fu il primo in Polizia a indicare la destra eversiva come suggeritrice delle stragi di mafia del 1992-1993».