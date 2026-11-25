L’atto politico è arrivato: il Governo Meloni supera la riforma Delrio delle Province con una legge delega, reintroducendo l’elezione diretta del presidente e del Consiglio da parte dei cittadini, con il ritorno delle Giunte. L’obiettivo è superare il modello in vigore da 12 anni, che prevede, per i presidenti e i Consigli, elezioni di secondo livello attraverso un voto ponderato espresso solo da sindaci e consiglieri comunali. La legge-delega approvata ieri in Consiglio dei ministri è però uno strumento legislativo “lento” che dovrà fare i conti con i tempi e il clima da fine legislatura. Prima dello scioglimento delle Camere, dovrà o dovrebbe essere perseguito un iter-lampo che consiste nell’approvazione del disegno di legge nei due rami del Parlamento, nel varo da parte dei ministri competenti dei decreti attuativi i quali, prima di diventare operativi, dovranno passare per le commissioni competenti.

Un iter compatibile con un eventuale scioglimento delle Camere in primavera? Dipende dalla volontà politica, che stavolta dovrebbe esserci (non solo nel centrodestra). Certamente, l’iter sarebbe meno frettoloso se la legislatura arrivasse a scadenza naturale. Ulteriore elemento da considerare: non si vedranno (vedrebbero) le prime elezioni provinciali sino al 2028, forse 2029. L’obiettivo più realistico lo fissa Massimiliano Presciutti, vicepresidente nazionale di Ali - Autonomie locali italiane - e presidente della Provincia di Perugia: «Il via libera del Cdm al ripristino dell’elezione diretta delle Province è un'ottima notizia ed è una scelta giusta e sacrosanta. Ora da subito al lavoro per garantire una transizione che ridia fin da subito risorse e funzioni che spettano alle Province, per arrivare nel 2029 ad un election day insieme ad Europee ed amministrative».

Che la riforma Delrio non abbia dato i risultati attesi, appare un dato piuttosto trasversale. Colpa anche di una transizione mai davvero conclusa, che ha portato alla nascita di creature strane, con fondi e competenze notevoli - nonostante tagli e parziali passaggi di materie a Comuni e Regioni - ma con una testa “non elettiva”. Con un paradosso ulteriore: una riforma del 2014, nata anche sulla scia della lotta alla casta, che ha trasformato le Province e le Città metropolitane in un fortino da addetti ai lavori della politica locale, con ridotte possibilità di accesso e di controllo da parte dei contribuenti, con una categoria di consiglieri provinciali più legati ai “correntoni” dei partiti che ai territori di provenienza. Senza trascurare l’enorme accumulo di potere per i sindaci delle grandi città e dei capoluoghi, di diritto anche presidenti metropolitani e provinciali pur senza ratifica del popolo.

Come detto, colpa anche di una transizione mai avvenuta, anche perché l’atto finale, la cancellazione delle Province, è stata bocciata dai cittadini nel 2016 insieme all’intera riforma costituzionale Renzi-Boschi. La nuova legge delega, che ha avuto il principale ispiratore nel ministro per gli Affari regionali Roberto Calderoli, prevede dunque la reintroduzione dell’elezione a suffragio universale e diretto del presidente della Provincia e del Consiglio provinciale. «Il presidente e il Consiglio - spiega Palazzo Chigi in una nota - sono eletti contestualmente, in un turno unico: è eletto presidente il candidato che ottiene il maggior numero di voti validi e la formazione di maggioranze consiliari stabili è garantita dall’assegnazione di un premio di maggioranza. Sono previste soglie di sbarramento per l’assegnazione dei seggi e misure per l’equilibrio tra i sessi nelle liste dei candidati al Consiglio provinciale e nella composizione della Giunta». Nella delega vi è dunque riferimento a una soglia di accesso, ma non a una soglia minima per accedere al premio di maggioranza. Il modello è quello di diverse Regioni, ma c’è da scommettere sul fatto che il tema di un “paletto” per attingere alla maggioranza entrerà nel dibattito parlamentare. Prima della riforma Delrio, le Province erano elette a doppio turno. Se passasse la delega, il ballottaggio resterebbe solo nei Comuni sopra i 15mila abitanti, norma che il Governo ha provato a cancellare, ma senza riuscirci.

La delega dovrà rimettere ordine tra le funzioni, e potrebbero uscirne depotenziate le libere associazioni tra Comuni. Esulta la Lega, che ha condotto la battaglia. Soddisfatte anche Forza Italia e FdI, anche se il partito di Meloni, in origine, era per l’abolizione delle Province. Il campo largo non commenta e attende il testo in Parlamento.