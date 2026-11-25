Un passo indietro - come dice Conte - o uno di lato in attesa di quello in avanti - come la vedono al Nazareno. Di sicuro c’è che il minuetto sulla patrimoniale non è ancora concluso, come ci si aspettava dopo la riunione di martedì. Ma dal Pd, che aveva visto il capitolo economico del programma del centrosinistra come il secondo ostacolo dopo quello sull’Ucraina, si fa notare che è solo questione di pochissimo, perché anche sulle misure per far ripartire il Paese l’agenda è quasi pronta. Di certo si dice stupito Angelo Bonelli, di Avs, per i ripensamenti dei 5 stelle che pure avevano condiviso la necessità di «intervenire sulle grandi ricchezze». Giovedì sarà dunque il giorno della chiarezza, con un forse d’obbligo. In caso contrario, ci penseranno i capigruppo dem Chiara Braga e Francesco Boccia a mettersi faccia a faccia con i colleghi pentastellati che hanno seguito finora tutti i lavori, Riccardo Ricciardi e Luca Pirondini. Senza passare subito la pratica ai leader, cosa che avverrà in un incontro conclusivo, ancora non programmato.

Non è affatto ottimista, però, il presidente di M5s Giuseppe Conte, «sorpreso» del nuovo rinvio del tavolo. «C’è stato un ritorno indietro incomprensibile. Cercheremo di capire come e perché sono stati fatti passi indietro a quel tavolo», accusa l’ex premier. Di certo, continua, «la nostra posizione è chiara e invito nessuno a distorcerla, questo non sarebbe assolutamente corretto, e credo vada restituita con chiarezza e linearità». Perciò si dice «sorpreso»: «Eravamo in dirittura finale, c'era una soluzione che contemperava gli interessi in gioco e poi c'è stato invece addirittura un ritorno indietro incomprensibile». L’idea è di «colpire sicuramente le grandi ricchezze finanziarie che sono quelle in questo momento che vengono meno colpite e lì c'è speculazione finanziaria, non c'è economia reale. L'economia reale la dobbiamo tutelare perché questo Paese ha una crescita prossima allo zero, deve tornare a crescere e dobbiamo incrementare anche la produttività perché altrimenti non potremmo redistribuire nulla», mentre per Conte «l'obiettivo della redistribuzione è fondamentale».

Per il Pd, però, non c’è stato «nessun ripensamento, stiamo discutendo su come organizzare uno strumento unico, più semplice possibile» che riguardi «le ricchezze finanziarie e non».

Distanze, invece, ci sarebbero ancora sulle soglie. Avs parte dalla proposta Oxfam, con il prelievo del 2 per cento dai patrimoni a partire dai 5,4 milioni. Quella della segretaria del Pd Schlein, che prende spunto da Zucman, prevede di prelevare l'1 per cento dai patrimoni dai 100 milioni a salire. Ma dopo l’apertura di M5s alla «tassazione di patrimoni, purché con la previsione di scorporo degli asset produttivi (capannoni e laboratori) a sostegno della produzione», qualcosa si è inceppato.

E non va meglio al tavolo sull’Ucraina, dove il M5s punta i piedi perché la formula esprima chiara la posizione sulla pace “a prescindere”. Tema, questo, che in molti vedono decisivo per la battaglia delle primarie.