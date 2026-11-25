I cristiani non devono «temere» di «operare in prima fila nella costruzione della pace e nella difesa della dignità umana». Sia «attraverso la preghiera costante», che «con coerenti scelte sociali e politiche». Nell’udienza generale di stamattina, Leone XIV è tornato a lanciare ai credenti un forte appello per la pace. «Tutti siamo invitati a partecipare a questi processi, con una voce comune», ha aggiunto in piazza San Pietro, sottolineando che l'annuncio del Vangelo passa anche «attraverso l’educazione delle coscienze, la conversione dei cuori e la vita sacramentale, avendo sempre per principio Cristo, che è la nostra pace». Questo forte invito alla responsabilità, nella promozione di un mondo senza violenza e soprusi, viene direttamente dal quinto capitolo della Costituzione conciliare “Gaudium et spes”, al centro della meditazione del Papa.

Il Concilio, infatti, «richiede a tutti gli uomini di buona volontà di preparare l’epoca in cui “si potrà interdire del tutto qualsiasi ricorso alla guerra”», senza negare con questo il diritto dei governi a «una legittima difesa», prosegue il Pontefice sotto una pioggia battente. Per questo gli stessi Padri conciliari hanno chiamato in causa la necessità della presenza di «organismi internazionali, capaci d’intervenire efficacemente per ristabilire la giustizia violata, agendo a difesa di chi è oppresso». Ai leader globali, dunque, è chiesto di «promuovere istituzioni al servizio della pace», per costruire insieme «un ordine politico ed economico mondiale fondato sulla cooperazione, sul dialogo, sulla condivisione delle risorse culturali e materiali delle Nazioni, a servizio di uno sviluppo umano integrale», ha ricordato Leone XIV.

Alla stessa comunità internazionale, al termine della sua riflessione, il Papa ha espresso «preoccupazione» per il fatto che la Cop31 (la Conferenza delle Nazioni Unite per il Clima), che si è tenuta dal 9 al 20 novembre 2026 ad Antalya in Turchia, si sia chiusa senza che i leader avessero adottato «impegni chiari» per affrontare «seriamente e con responsabilità» la «crescente frequenza dei fenomeni ambientali estremi legati alla crisi climatica». Non bisogna dimenticare mai «il volto umano della crisi climatica che incide sulla vita di milioni di persone, colpisce intere comunità e compromette le prospettive delle generazioni future», ha sottolineato il Pontefice. Da qui l'appello «alla comunità internazionale e a ciascuno per un rinnovato impegno a promuovere una cultura della cura del creato che ponga al centro la dignità donata da Dio a ogni essere umano, il bene comune e la solidarietà verso i più poveri e le generazioni future».

Se il progetto di Dio sull’umanità, poi, è «diventare in Cristo Gesù la famiglia dei figli di Dio», come tali, ha proseguito il Papa, «nel nome del Signore siamo chiamati ad essere fratelli e sorelle, e a costruire un mondo di pace». E la pace «che germoglia dalla croce di Cristo è offerta come frutto di redenzione a tutte le genti e all’intero creato: questa pace è sia un dono di grazia, da accogliere, sia un impegno di libertà, da vivere secondo la beatitudine proclamata da Gesù: “Beati gli operatori di pace, perché saranno chiamati figli di Dio”».

Non si tratta, però, di un insegnamento «ingenuo», perché «consapevoli del peccato umano, sappiamo che “la pace non è mai qualcosa di raggiunto una volta per tutte, ma è un edificio da costruirsi continuamente”». Perciò, sottolinea ancora Leone XIV, per i cristiani «non c’è spazio per la rassegnazione, quasi che la violenza debba essere inevitabile». Anzi, le stesse «caratteristiche delle guerre moderne portano i Padri conciliari ad aggiornare la dottrina ecclesiale in proposito». Quelle «atrocità», dicono, «ci obbligano a considerare l’argomento della guerra con mentalità completamente nuova». Si tratta di un «obbligo», «sostenuto dallo Spirito Santo, affinché i discepoli di Cristo osservino oggi la storia alla luce del Vangelo».

Un’attenzione, quella, che deve essere rinnovata costantemente. Soprattutto oggi, in un tempo in cui, come Prevost ha ribadito nella sua prima Enciclica "Magnifica humanitas", «la rivoluzione digitale sta modificando la grammatica dei conflitti». Alla «guerra visibile si affiancano forme ibride», scrive, come «attacchi cibernetici, manipolazione dell’informazione, campagne di influenza, automazione di decisioni strategiche. [...] Ciò che nasce per difendere può essere rapidamente convertito all’offesa, e il confine tra protezione e aggressione tende a sfumare». Le guerre «che appaiono oggi sempre più disumani e devastanti, aumentano l’odio e le ingiustizie tra i popoli, oltre a deturpare il creato e la sua bellezza», aggiunge e nessuno «può ignorare quanto dolore affligga uomini e donne di ogni età».

E’ il Concilio stesso a invitare tutti gli uomini, di ieri e di oggi, «a spezzare le catene ideologiche ed economiche che rendono schiavi della guerra». A partire da ciò il Pontefice ha ribadito che «la corsa agli armamenti è una delle piaghe più gravi dell’umanità e danneggia in modo intollerabile i poveri», e «se tale corsa continuerà, produrrà un giorno tutte le stragi, delle quali va già preparando i mezzi». Queste parole profetiche del Concilio «risuonano oggi come un ammonimento ancora più urgente», sono «il grido stesso che sale ai potenti del mondo dalla sofferenza dei popoli, dei bambini uccisi e mutilati, delle famiglie distrutte».

Prima di concludere l’udienza l’ultimo appello. «Soprattutto nel tempo della sofferenza, non stanchiamoci mai di cercare e condividere quella pace vera, che nello stesso tempo è dono di Dio e frutto di un instancabile impegno umano», ha sottolineato.

Saluti dopo l'udienza

Salutando i pellegrini di lingua tedesca, il Papa ha chiesto di pregare «per il dono della pace in tutto il mondo» rivolgendo lo sguardo «a Colui che è la nostra speranza e la nostra pace, a Gesù Cristo». Rivolgendosi ai fedeli arabi ha ricordato a tutti la chiamata ad essere «operatori di pace, «per costruire un mondo fondato sulla giustizia e sull’amore, che custodisca la dignità di ogni essere umano». Poi, a quarantacinque anni dalla pubblicazione dell’Esortazione apostolica “Familiaris consortio” di San Giovanni Paolo II, parlando ai polacchi il Papa ha chiesto di continuare a mostrare la famiglia come «Chiesa domestica» e «santuario della vita», ponendo «al centro della pastorale anche l’accompagnamento dei giovani nella preparazione al matrimonio». Ricordando poi l’approssimarsi dell’Avvento, ha pregato perché il nuovo anno liturgico possa «rinnovare in ciascuno l’interiore desiderio di affinare lo sguardo di fede, che permette di scoprire le misteriose, ma reali, venute del Signore nella vita di ogni giorno» .