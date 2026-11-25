Le segnalazioni aumentano, ma troppo spesso la parola delle vittime arriva soltanto dopo anni, a volte dopo decenni, lasciando così che la sofferenza provocata dalla violenza diventi una ferita difficile da sanare. È questo il dato più significativo della prima ricerca scientifica nazionale condotta negli archivi delle diocesi italiane sugli abusi sessuali ai danni di minori commessi da chierici. La crescita delle segnalazioni registrata tra il 2001 e il 2021 indica una maggiore capacità di far emergere il fenomeno e può essere letta anche come il segno di una crescente fiducia nella rete ecclesiale di ascolto e tutela: coloro che subiscono gli abusi sempre più spesso decidono di non tenere per sé il dramma vissuto. E la risposta della Chiesa è sempre più veloce, come rivela la ricerca. Nello stesso tempo, però, la lunga distanza tra i fatti e la loro denuncia mostra quanto sia ancora difficile spezzare il silenzio e fare sentire le vittime al sicuro e comprese. Una sfida che chiede alla Chiesa italiana un impegno sempre più deciso nell’accoglienza e nell’accompagnamento delle vittime, nella prevenzione e nella costruzione di ambienti sicuri.

Lo Studio pilota sugli archivi diocesani italiani, promosso dalla Conferenza episcopale italiana, è stato presentato questa mattina ai vescovi riuniti ad Assisi per l’83ª Assemblea generale della Cei e successivamente illustrato alla stampa durante una conferenza al Sacro Convento. La tutela dei minori e degli adulti vulnerabili è tra i temi al centro dei lavori dell’Assemblea, insieme con le iniziative avviate dalle Chiese in Italia per la prevenzione, la formazione, l’ascolto e l’accompagnamento delle vittime e dei sopravvissuti agli abusi.

Una ricerca senza precedenti in Italia: 378 i fascicoli aperti in 20 anni

È la prima volta che in Italia il fenomeno degli abusi sessuali commessi da chierici viene studiato su scala nazionale attraverso una rilevazione scientifica sistematica dei fascicoli conservati negli archivi diocesani: tra il 2001 e il 2021 sono stati 378 quelli emersi. Questo numero, però, non corrisponde ad altrettanti singoli episodi di abusi o presunti tali: su 356 fascicoli, infatti, è stato possibile effettuare l’analisi dettagliata che ha portato all'individuazione di 880 fatti di abusi, poiché una stessa segnalazione poteva comprendere più condotte o tipologie di abuso. L’indagine non si limita a riunire dati già comunicati o a sommare le denunce presentate in anni diversi, ma adotta uno strumento unitario di rilevazione e criteri omogenei per analizzare le segnalazioni, le caratteristiche delle persone coinvolte, i fatti contestati e le risposte delle autorità ecclesiastiche e civili. Proprio questa impostazione conferisce allo studio un carattere inedito. La ricerca quantitativa è stata affidata dalla Cei a due istituzioni scientifiche indipendenti: il Centro interdisciplinare di ricerca sulla vittimologia e sulla sicurezza, Cirvis, del Dipartimento di Sociologia e Diritto dell’economia dell’Università di Bologna, e l’Istituto degli Innocenti di Firenze. Il gruppo di ricerca del Cirvis è composto da Raffaella Sette, responsabile scientifica, e Francesca Cremonini; quello dell’Istituto degli Innocenti da Raffaella Pregliasco, responsabile scientifica, Enrico Bartolini, Caterina Di Costanzo, Lucia Fagnini, Francesco Nuti ed Elisa Vagnoli. Un gruppo di lavoro, precisa il rapporto, al quale la Cei ha garantito la «più completa indipendenza scientifica».

Segnalazioni più che raddoppiate

Il numero delle segnalazioni cresce sensibilmente nel corso del ventennio: dalle 52 del periodo 2001-2006 si passa alle 98 del 2007-2011; sono 95 tra il 2012 e il 2016 e salgono a 133 nel quinquennio 2017-2021. Le segnalazioni dell’ultimo periodo rappresentano il 35,2% del totale e sono più del doppio di quelle del primo intervallo esaminato. Secondo i ricercatori, questa progressione non può essere interpretata automaticamente come la prova di un aumento degli abusi commessi. Indica piuttosto una maggiore propensione alla segnalazione, connessa alla crescente sensibilizzazione dell’opinione pubblica, al rafforzamento delle procedure ecclesiali e alla costruzione di una cultura della prevenzione. Un passaggio importante è rappresentato dall’istituzione, nel 2018, del Servizio nazionale Cei per la tutela dei minori e dalla successiva attivazione, tra il 2019 e il 2021, dei Centri di ascolto dedicati all’accoglienza e all’accompagnamento delle persone che hanno subito abusi in ambito ecclesiale.

Nel 33,9% dei casi la segnalazione viene presentata dalla stessa vittima; il 16,4% proviene dall’autorità giudiziaria civile, il 16,1% da altre persone, il 14,3% dai genitori, soli o insieme alla vittima, e l’8,5% dai Centri di ascolto. Una volta ricevuta la segnalazione, nell’83,1% dei casi esaminabili l’autorità ecclesiastica ha aperto il fascicolo nello stesso anno e in un ulteriore 8,5% entro l’anno successivo. Complessivamente, nel 91,7% dei casi l’avvio dell’istruttoria è avvenuto entro un anno dalla segnalazione.

Il problema più profondo riguarda però il lungo intervallo tra i fatti e il momento in cui vengono portati alla luce. Soltanto il 30,7% delle segnalazioni arriva entro un anno dagli episodi denunciati. Il 17,9% emerge dopo un periodo compreso tra 16 e 30 anni, mentre nel 16,8% dei casi trascorrono più di trent’anni. Ritardi che mostrano la profondità delle ferite provocate dagli abusi e la complessità del percorso necessario per riconoscere quanto accaduto, riuscire a raccontarlo e trovare un interlocutore disposto ad ascoltare.

Il metodo utilizzato

Lo studio è stato condotto attraverso una ricerca documentale sui fascicoli relativi alle segnalazioni di presunti o accertati abusi sessuali conservati negli archivi diocesani. I ricercatori hanno predisposto una scheda composta da 86 domande, articolate in cinque sezioni riguardanti la segnalazione, il presunto autore, i fatti, i provvedimenti delle autorità ecclesiastiche e civili e le presunte vittime. Ogni diocesi ha individuato un incaricato con competenze giuridiche e canonistiche, formato dall’équipe scientifica, che ha esaminato la documentazione e compilato in forma anonima la scheda online tra aprile e novembre 2025. Hanno aderito alla rilevazione 198 diocesi sulle 226 coinvolte, pari all’87,6%, oltre all’Esarcato apostolico per i cattolici ucraini e all’Ordinariato militare per l’Italia. Le diocesi che hanno inserito almeno una segnalazione tra il 2001 e il 2021 sono state 133 e alla fine della rilevazione quelle ritenute valide sono state appunto 378. La scelta dell’anno iniziale è legata alle innovazioni introdotte nella normativa canonica dal motu proprio Sacramentorum sanctitatis tutela di Giovanni Paolo II. Il 2021 è stato invece assunto come termine finale per consentire di osservare segnalazioni aperte da almeno tre anni e raccogliere maggiori informazioni sugli eventuali provvedimenti adottati.

Un profilo diverso da quello generale

Tra le vittime censite, il 69,8% è di bambini o ragazzi e il 30,2% di bambine o ragazze. La fascia d’età più rappresentata è quella tra i 15 e i 17 anni, con il 43,9% dei casi, seguita dagli adolescenti tra gli 11 e i 14 anni, pari al 38,3%. I minori tra i 3 e i 10 anni costituiscono il restante 17,8%. Complessivamente, quindi, oltre otto vittime su dieci avevano tra gli 11 e i 17 anni al momento dei fatti.

Il profilo presenta alcune differenze rispetto a quello rilevato dalle indagini sulla violenza sessuale nella popolazione generale, nelle quali emerge una netta prevalenza delle vittime femminili. La prevalenza di vittime maschili emergente dai fascicoli negli archivi diocesani è però un dato coerente con quanto riscontrato da numerosi studi internazionali condotti nello stesso ambito. Un punto di contatto con i dati generali è invece rappresentato dalla difficoltà di raccontare la violenza. Secondo le ricerche Istat, infatti, l’abuso sessuale sui minori è caratterizzato da un sommerso molto ampio e da processi di emersione difficili, soprattutto quando l’autore appartiene alla cerchia delle persone conosciute, degli amici o dei familiari.

Gli abusi con contatto fisico rappresentano il 55,6% delle situazioni censite negli archivi diocesani; quelli con penetrazione o coinvolgimento dei genitali il 28,4%, mentre il 9,3% riguarda condotte senza contatto fisico. Particolarmente rilevante è il dato sulla reiterazione: nell’80,5% dei casi gli episodi non risultano isolati, ma ripetuti nel tempo. Quanto ai luoghi, il 37,6% degli abusi è avvenuto in spazi privati e il 24,2% in ambienti ecclesiastici; seguono i luoghi pubblici, con il 12,6%, e quelli virtuali, con il 5,6%.

I percorsi di cura delle vittime

La ricerca offre anche un dato, necessariamente parziale, sui percorsi intrapresi dalle vittime dopo l’abuso. In 90 casi, pari al 24,3% di quelli validi, i fascicoli contengono informazioni su percorsi psicologici o riabilitativi: nella grande maggioranza dei casi presso professionisti privati e, più raramente, attraverso i servizi sociosanitari territoriali. Il dato potrebbe però essere largamente sottostimato, perché in quasi la metà della documentazione questa informazione non è presente. Lo studio non entra nel merito dell’efficacia dei percorsi né parla propriamente di «guarigione»; mette piuttosto in evidenza una lacuna documentale che rende difficile ricostruire quanto spazio sia stato riservato alla cura, all’accompagnamento e alla riparazione delle ferite delle vittime. Durante la conferenza stampa di presentazione della ricerca, tuttavia, è stata espressa la volontà di implementare e rendere possibili percorsi di giustizia riparativa laddove possibile.

Chi sono i presunti autori e quali provvedimenti sono stati adottati

L’analisi dettagliata riguarda 356 presunti autori, tutti chierici sottoposti all’autorità degli ordinari diocesani. All’epoca dei fatti, l’80,1% dei presbiteri segnalati ricopriva un incarico che prevedeva un rapporto diretto con i fedeli o con gli studenti: il 39% era parroco, mentre gli altri svolgevano compiti parrocchiali, pastorali, educativi o formativi. Quanto all’esperienza ministeriale, il 23,9% aveva alle spalle tra 11 e 20 anni di ministero e il 21,9% oltre vent’anni. Questi dati non delineano un profilo causale dell’abusatore, ma indicano quanto il fenomeno si sia sviluppato prevalentemente all’interno di relazioni pastorali ed educative fondate sulla fiducia e sull’autorità.

Sul versante civile, per 123 persone, pari al 34,6% dei casi esaminati, risulta almeno un provvedimento della magistratura italiana. I provvedimenti complessivamente rilevati sono 166, comprendendo i diversi gradi di giudizio: tra gli esiti registrati figurano 84 condanne alla reclusione, quattro condanne accompagnate dal risarcimento, 18 assoluzioni, 13 archiviazioni, nove prescrizioni e sette misure cautelari. I numeri non coincidono con altrettante persone, perché uno stesso procedimento può avere prodotto più provvedimenti o attraversato diversi gradi di giudizio.

L’autorità ecclesiastica ha adottato provvedimenti nei confronti di 218 chierici, pari al 61,2% dei casi. Sono stati censiti 232 provvedimenti cautelari: il più frequente è la sospensione ad cautelam, disposta in 49 casi, seguita dall’ingiunzione di dimorare in un determinato luogo, 37 casi, dalla proibizione di esercitare tutti o alcuni uffici, 33, e dalla proibizione parziale del ministero, 28. I provvedimenti ecclesiastici successivi sono complessivamente 179: il 36,3% è costituito da decreti penali extragiudiziali, il 22,3% da dimissioni dallo stato clericale, il 16,8% da ammonizioni canoniche e l’8,9% da sentenze penali giudiziali. Tra i 132 esiti classificati, il 72% è condannatorio, il 10,6% assolutorio e il 17,4% dimissorio, cioè concluso senza raggiungere la certezza richiesta per una condanna. Tra le pene inflitte, la dimissione dallo stato clericale riguarda 28 condannati; in 20 casi è stata stabilita la proibizione perpetua di esercitare il ministero a contatto con minori.

Anche su questo versante la ricerca rileva un cambiamento nel corso del tempo. Nei periodi più recenti crescono infatti sia il ricorso alle misure cautelari sia l’adozione di provvedimenti ecclesiastici, mentre si riduce la distanza tra la segnalazione e l’avvio delle procedure. L’aumento non va letto soltanto come conseguenza del maggior numero di casi emersi, ma anche come il segno di una risposta istituzionale diventata progressivamente più strutturata e tempestiva, grazie all’evoluzione della normativa canonica e alla maggiore attenzione accordata alla protezione delle vittime e alla prevenzione di ulteriori rischi. Il rapporto registra dunque un rafforzamento della capacità d’intervento della Chiesa, senza tuttavia cancellare le carenze e i ritardi che possono aver caratterizzato la gestione delle situazioni in anni più lontani.

Una base di partenza, non la misura del fenomeno: cosa succede ora

La ricerca non pretende di stabilire le dimensioni complessive del fenomeno. I dati riguardano esclusivamente le situazioni emerse e giunte all’attenzione delle diocesi, non comprendono gli abusi mai segnalati e non riguardano i religiosi dipendenti dai propri superiori, i laici o le vittime maggiorenni. Inoltre, l’assenza di un accesso diretto dei ricercatori ai fascicoli costituisce un limite metodologico esplicitamente riconosciuto dal rapporto. Le 378 segnalazioni, quindi, non possono essere assunte come il numero complessivo degli abusi avvenuti nella Chiesa italiana, né essere utilizzate per calcolare la diffusione del fenomeno rispetto alla popolazione o al numero dei chierici. Il valore dell’indagine risiede soprattutto negli strumenti di lettura che mette a disposizione. La ricostruzione delle caratteristiche delle vittime, delle modalità degli abusi, dei tempi delle segnalazioni e delle risposte adottate offre alla Chiesa italiana una prima base scientifica nazionale dalla quale partire per rendere più efficaci l’ascolto, l’accompagnamento, la formazione e la prevenzione. Ai risultati quantitativi seguirà una fase qualitativa, definita nel rapporto «fase sapienziale», affidata alle autorità ecclesiastiche: servirà a promuovere una lettura del fenomeno nella Chiesa e a individuare i criteri per ulteriori ricerche capaci di intercettarne anche la dimensione sommersa. Alcune misure sono già state annunciate dal segretario generale della Cei, Giuseppe Baturi, durante la conferenza stampa di oggi, come la volontà di proseguire con gli studi e le ricerche sul tema, la promozione di percorsi formativi e di un confronto con tutte le realtà ecclesiali, l'istituzione di un Osservatorio nazionale e di un tribunale interdiocesano su base nazionale dedicato ai casi di abusi. In definitiva, la crescita delle segnalazioni indica che qualcosa sta cambiando; il ritardo con cui ancora molte vittime riescono a parlare mostra, tuttavia, quanto cammino resti da compiere.