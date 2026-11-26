Dalla riapertura della Cascina Molino Torrette al parco Lambro, al riordino dell’archivio, alla nuova missione educativa in Ucraina l’anno prossimo. Queste le principali novità annunciate da Fondazione Exodus, intitolata un anno fa al suo fondatore, don Antonio Mazzi. A pochi mesi dalla scomparsa del battagliero sacerdote, che lunedì avrebbe compiuto 97 anni, ieri a Milano è stato presentato quello che è stato definito «un nuovo capitolo nel segno della memoria viva e dell’azione educativa».

La novità principale riguarda il traguardo istituzionale appena conferito dal ministero della Cultura: la Soprintendenza archivistica e bibliografica della Lombardia ha riconosciuto “l’interesse storico particolarmente importante” dell’archivio della fondazione Exodus. Il patrimonio è composto da circa 120 metri lineari di documentazione: 600 faldoni, videocassette e almeno 5.000 pezzi tra stampe, negativi e diapositive, saranno oggetto di un progetto di riordino e inventariazione curato dagli archivisti della cooperativa CAeB con l’obiettivo di renderlo fruibile con una futura pubblicazione online, e la nascita di un centro di documentazione. L’attività di don Mazzi, come è stato spiegato ieri, rappresenta una testimonianza rilevante per la storia del disagio giovanile, delle dipendenze patologiche e delle politiche di inclusione sociale sviluppatesi in Italia a partire dagli anni ‘80, nonché una fonte primaria per ricostruire la nascita, l’evoluzione e la diffusione di una delle più significative esperienze italiane nel recupero dei giovani in condizioni di marginalità sociale. La soprintendente Francesca Furst si è detta orgogliosa di aver conferito il riconoscimento di interesse storico all’archivio di don Mazzi: «ritengo che questo sia un atto dovuto nei confronti di un uomo, oltre che di un religioso, che ha dedicato la sua intera vita al servizio dei più deboli e dei giovani in difficoltà». Anche per la vicesindaco di Milano Anna Scavuzzo il riconoscimento del valore storico del suo archivio «non è un semplice atto formale: attesta che la storia di Exodus, fatta di volti, di responsabilità e di comunità, insieme alla visione di don Mazzi, appartiene al patrimonio culturale del nostro Paese e di ciascuno di noi».

Il presidente Franco Taverna ha poi illustrato il nuovo assetto organizzativo e le due prossime iniziative. La prima riguarda la riapertura, prevista a gennaio, della Cascina Molino Torrette, la storica sede milanese nel Parco Lambro che diventerà un polo educativo diurno rivolto ad adolescenti e preadolescenti: si comincerà con un laboratorio di produzione musicale e videomaking. «Vogliamo restituire a Milano un presidio educativo ancora più aperto, capace di ascoltare i giovani fragili e le famiglie di oggi», ha spiegato Taverna. La seconda è la Carovana 2027 in Ucraina, per portare ascolto, sostegno e speranza ai giovani e alle comunità segnate dal conflitto.

“I sogni sono sempre giovani” è invece il titolo della rassegna diffusa di appuntamenti per celebrare e ricordare don Mazzi nelle settimane prima e dopo il suo compleanno, che cade appunto il 30 novembre. Tra i tanti appuntamenti in calendario, fino a domenica è aperto lo “Spazio della Solidarietà” al Moscova District Market in via Volta 7, il tradizionale evento di raccolta fondi di Exodus. Fuori Milano, al teatro delle Arti di Gallarate (lunedì alle ore 19) si svolgerà l’anteprima del documentario “Primo Movimento. Senza paura di perdere la strada del ritorno…” sulla carovana Exodus realizzata nel 2025 in occasione del 40esimo anniversario della fondazione. Alla cascina Cantalupo di Monza si terrà invece un incontro promosso dal consorzio Exit (mercoledì 2 dicembre alle 16) che coinvolgerà educatori, operatori e gli adolescenti di SpazioTre. L’ultimo appuntamento sarà la cena che si terrà giovedì 3 dicembre nella cascina Molino Torrette, proprio a “Casa del Don”, per ricordarlo stando insieme e continuando a guardare avanti.