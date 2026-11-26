L'intervista con il segretario generale della Cei ad Assisi per l'Assemblea generale dei vescovi: «Lo studio che è stato presentato dice che il fenomeno è diffuso anche nelle comunità cristiane e questo è grave. Crescono la propensione a denunciare e la nostra capacità di agire celermente»

Avvicinarsi alle vittime di abusi compiuti da esponenti della Chiesa significa entrare in una «terra sacra», davanti a un dolore che non si potrà mai conoscere fino in fondo e che chiede rispetto, ascolto e accoglienza. È questa immagine impegnativa e delicata, forse, a dare la chiave di lettura più preziosa sul significato dello Studio pilota sugli abusi commessi da chierici in Italia, segnalati e trattati dagli Ordinari diocesani nel periodo 2001-2021, presentato ieri ad Assisi nel corso dell’83ª Assemblea della Cei. A offrirla è Giuseppe Baturi, segretario generale della Cei e arcivescovo di Cagliari, che ha incontrato le vittime più volte e che comprende bene, quindi, il vissuto delle persone di cui parla la ricerca sociologica. E le sue parole, infatti, suonano come un invito a non ridurre la sofferenza a una statistica ma, allo stesso tempo, a trasformare lo studio in un’occasione a riflettere su come proteggere i minori attraverso misure di prevenzione, tutela, formazione e anche, quando serve, repressione.

Quando incontrate le vittime cosa vedete nei loro occhi? Con quale atteggiamento vivete questi incontri?

«Il primo atteggiamento è quello di chi si avvicina a una terra sacra, sapendo che non si potrà mai conoscerla pienamente. C’è una profondità del dolore che si percepisce, ma che non si riuscirà mai ad attraversare fino in fondo. L’atteggiamento è quello di un dolore che diventa rispetto e accoglienza. Dal punto di vista pastorale, la cosa più importante è cogliere il grido di salvezza che abita questo dolore e farsi compagni di viaggio. Quando incontriamo le vittime, nei loro occhi vediamo rabbia e delusione. Molte, però, continuano ad avere un rapporto con la Chiesa e desiderano contribuire alla sua purificazione. Da tempo i materiali per la Giornata di preghiera, e non solo, sono preparati insieme alle vittime e ai familiari e questo è un segno del fatto che il dolore può generare speranza, trasformarsi in riflessione e preghiera. Per questo il rapporto con loro deve essere più strutturale. Per noi credenti c’è poi la consapevolezza che l’abissale profondità del male ha bisogno dell’abissale profondità della croce. La Chiesa non può compiere un cammino di vera purificazione e conversione senza partecipare al mistero della croce di Cristo».

Al di là dei numeri, quale lettura ecclesiale si può trarre dallo Studio pilota?

«Anzitutto dice che il fenomeno tristissimo degli abusi esiste anche nella Chiesa. Ed è particolarmente grave, perché la Chiesa è chiamata a trasmettere l’amore di Cristo e ad accogliere soprattutto i più piccoli dentro un abbraccio di fiducia. Emergono una maggiore propensione a denunciare e una capacità della Chiesa di reagire più celermente. Dobbiamo lavorare perché questa tendenza diventi irreversibile. L’impegno è far entrare nella vita ordinaria una cultura della cura, del contrasto all’abuso e della protezione. Non è altro dall’annuncio del Vangelo, ma il modo in cui il Vangelo si incarna nei rapporti con i più piccoli».

Dai dati emerge che spesso passa molto tempo tra l’abuso e la denuncia. Come aiutare le vittime a parlare?

«Sì, quello tra abuso e denuncia è un tempo lungo, ma non vuoto, perché il dolore e il disagio sono quotidiani. Questo dolore muto deve interpellarci profondamente. È necessario che la persona, soprattutto se minore, sperimenti un’attenzione capace di generare la fiducia per raccontare il proprio dolore. È significativo che talvolta la prima persona a raccoglierlo sia il genitore, nel quale il minore pensa di poter riporre la propria fiducia. Questo ci fa capire che occorre favorire anche la fiducia nella Chiesa, saper parlare ai minori e sensibilizzare l’intera comunità ecclesiale. Bisogna inoltre affinare le reazioni istituzionali, affinché, appena giunge notizia di un crimine così grave, si attivino le procedure previste».

Quali mancanze emergono?

«Ripeto: la cosa più grave è che il fenomeno esiste. Questo non deve essere messo in secondo piano da altri elementi, anche positivi. Per questo, la preoccupazione della Chiesa non deve riguardare soltanto la formazione iniziale, ma anche l’accompagnamento dei sacerdoti lungo il ministero, tanto più considerando che il cedimento avviene mediamente dopo i quarant’anni. Dobbiamo inoltre riflettere sui provvedimenti cautelari. Le reazioni e le pene sono diventate progressivamente più efficaci e più gravi, ma bisogna individuare misure che permettano di accertare i fatti nel modo più corretto possibile».

Il tradimento della fiducia ha a che fare anche con il tema dell’abuso spirituale e dell’uso distorto dell’autorità?

«Quando si verifica un abuso sessuale c’è sempre anche un abuso di coscienza o un uso distorto del potere: l’autorità travalica la dignità e la libertà dell’altro. Un minore cresce dentro una struttura di fiducia e cerca punti di appoggio negli adulti. Per chi frequenta un ambiente ecclesiale, il sacerdote diventa una di queste figure. La ricerca mostra che la maggior parte dei sacerdoti abusanti, circa l’80%, era impegnata nella cura d’anime e aveva un rapporto diretto con le persone. Il tradimento della fiducia è destabilizzante per un minore, tanto più quando la vergogna o un grave turbamento gli impediscono di denunciare ciò che accade. Dal punto di vista dell’adulto, il tema è la continua purificazione dell’amore, che non può decadere nel possesso, ma deve promuovere la libertà dell’altro. Gli adulti non finiscono mai di imparare ad amare, perché se l’amore non è gratuito come quello di Gesù Cristo, è esposto alla possessività e alla riduzione dell’altro a oggetto».

Quale ruolo ha la formazione? Come rispondono sacerdoti e comunità ecclesiali?

«La formazione è certamente uno degli strumenti ed è fondamentale, ma non l’unico. Vanno usati tutti i mezzi a disposizione, compresi quelli giudiziari di accertamento e punizione, che hanno anche una funzione educativa. La formazione non consiste soltanto nell’insegnamento di nozioni: è l’introduzione a un modo diverso di servire Gesù Cristo e di amare gli altri. Inoltre è molto importante la prevenzione attraverso la creazione di ambienti sicuri. E questo percorso deve coinvolgere catechisti, genitori ed educatori: il rapporto educativo non può diventare esclusivo tra l’adulto, anche sacerdote, e il bambino, sganciato dal “noi” ecclesiale. Ecco perché continueremo a svolgere indagini e istituiremo un osservatorio: riteniamo decisive l’educazione alla prevenzione e la creazione di ambienti di fiducia, capaci di far emergere anche ciò che è difficile raccontare. Tutto questo deve diventare parte dell’annuncio del Vangelo».