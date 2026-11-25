La sciatrice italiana più vincente di sempre: «La gamba mi fa ancora male, è difficile perché ero all’apice della carriera ma la vita non è una linea retta, devi essere capace di adattarti»

L’addio dopo aver raggiunto la vetta. Federica Brignone lascia lo sci da regina, con due Coppe del mondo generali, due titoli mondiali e altrettanti ori olimpici conquistati sfidando i limiti del proprio corpo. Si è rialzata quando il destino sembrava aver già pronunciato la propria sentenza, ma adesso a 36 anni annuncia col sorriso la decisione dolorosa. L’ultima risposta è arrivata dalla neve di Cervinia. Due giorni sugli sci per capire se il ginocchio sinistro, devastato dall’infortunio dell’aprile 2025 e sottoposto a nuovi interventi, potesse ancora sopportare le sollecitazioni dell’agonismo. In ventiquattr’ore la speranza si è arresa all’evidenza: ogni curva continuava a provocare dolore. La Tigre di La Salle, capace di trasformare una riabilitazione impossibile nei due ori olimpici di Milano Cortina, stavolta ha deciso di non sfidare ulteriormente il destino. E lo ha raccontato a cuore aperto in una lunga conferenza stampa su Teams.

Federica, perché proprio adesso?

«Perché ho capito che non posso più fare l’atleta. Dal giorno dell’infortunio passo il tempo a curarmi. Ho provato tutto, anche un nuovo intervento chirurgico, sperando che la situazione migliorasse. Ma dopo questi due giorni sugli sci ho avuto la conferma che il dolore è rimasto praticamente lo stesso. Non riesco a fare una curva, ad appoggiarmi e a spingere senza soffrire».

È una resa difficile da accettare?

«È difficile perché ero all’apice della carriera, nel momento in cui mi stavo divertendo di più e ottenevo i risultati migliori. Avrei voluto continuare, però bisogna saper accettare quello che succede. La vita non è una linea retta, è una strada piena di incroci. Devi essere capace di adattarti e cambiare i tuoi progetti».

Che cosa le ha fatto capire che era finita?

«Mi sono allenata senza fermarmi dalla primavera perché volevo tornare a disputare una stagione intera. Non volevo ripetere quello che era successo dopo le Olimpiadi, quando avevo gareggiato pochissimo e poi zoppicato per mesi. Ma la mia gamba non è guarita. Dovrò continuare a curarla per tutta la vita e non ha senso tornare a zoppicare per disputare altre dieci gare di Coppa del Mondo».

Ha vinto tutto. Le manca qualcosa?

«Direi di no. Il mio sogno più grande era vincere la Coppa del Mondo generale e ci sono riuscita due volte. Per me quello significa essere la numero uno al mondo, dimostrare di essere forte in più discipline per un’intera stagione. Ho vinto le Olimpiadi, i Mondiali, la Coppa del Mondo. Nella mia carriera c’è tutto».

Qual è stato il momento più bello?

«Le due medaglie d’oro di Milano Cortina sono state qualcosa di epico, soprattutto considerando l’infortunio dal quale arrivavo. È ancora incredibile e per certi versi inspiegabile. Però il momento più alto della mia carriera è stato l’anno precedente, quello della Coppa del Mondo. Stavo bene, vivevo serenamente e mi godevo quello che facevo. Per me lo sciatore con la S maiuscola è quello che vince la generale».

E il momento del quale è più orgogliosa?

«Di come ho affrontato quello più difficile. Ancora più che delle medaglie olimpiche. Dopo un infortunio del genere avrei potuto sprofondare, invece sono riuscita a tirare fuori il meglio di me. Ho imparato a essere ancora più paziente e ad accettare che non posso controllare tutto».

Come ha fatto a vincere a Cortina?

«La ricetta della Coca-Cola non si dice! Scherzi a parte, è stato soprattutto un lavoro mentale. Dal giorno dell’incidente ho avuto dolore tutti i giorni. Sapevo che tornare a sciare avrebbe significato soffrire, che avrei dovuto trovare il coraggio di appoggiarmi sulla gamba che non voleva farlo. Ho visualizzato tantissimo la prestazione, le curve che dovevo affrontare. Le ho fatte più nella testa che sugli sci, perché in realtà avevo sciato pochissimo. Ho concentrato tutte le energie nel momento giusto».

Ha mai avuto paura di non farcela?

«Tantissima. Tra la prima e la seconda manche del gigante olimpico ero in testa e vivevo una tensione incredibile. Avrei potuto salutare tutti e non provare mai più uno stress del genere. Però sapevo benissimo di voler essere lì».

La bambina Federica immaginava tutto questo?

«Assolutamente no. Non pensavo nemmeno che sarei arrivata in Coppa del mondo. Da piccola facevo lo sci club per stare con gli amici, divertirmi e condividere esperienze. Ero competitiva, ma non vincevo praticamente niente. È stato tutto un percorso graduale. Non sono partita dicendo che volevo vincere le Olimpiadi o la Coppa».

Che cosa direbbe oggi a quella bambina?

«Niente. È giusto che i bambini facciano il proprio percorso, vivano le proprie emozioni e si sorprendano. Quando qualcuno ti indica già tutta la strada, rischi di godertela molto meno. Il bello è proprio scoprire ogni giorno qualcosa di nuovo».

Come descriverebbe la sua carriera?

«Una bella lavatrice! Tanti alti e bassi, momenti bellissimi e altri molto difficili. Non è stata una carriera lineare, ma sicuramente in continua crescita. È stata una lotta, perché tante volte mi sono trovata davanti a ostacoli che sembravano impossibili da superare. E invece, a furia di dare testate, sono riuscita a romperli e ad andare avanti. Ci ho messo tanta dedizione, tanto allenamento, energia, coraggio e voglia di fare tutto».

La rivedremo ancora al cancelletto?

«Vorrei organizzare un’ultima apparizione in Coppa del Mondo, aprire ancora una volta il cancelletto e poi trasformare tutto in una grande festa. Mi piacerebbe farlo in Italia oppure a Crans-Montana, una località alla quale sono molto legata. Dobbiamo ancora capire che cosa sarà possibile organizzare».

Che cosa farà adesso?

«Voglio prendermi del tempo. Devo continuare a curarmi, perché la gamba mi fa ancora male e dovrò lavorarci a lungo. Poi voglio viaggiare. Ci sono tanti posti che non sono mai riuscita a visitare durante la carriera, soprattutto nel Pacifico. Vorrei fare surf, sciare nella neve fresca, fare gite con le pelli e praticare gli sport che mi piacciono. Il mondo è bellissimo e adesso avrò tempo per scoprirlo».

Le Coppe del Mondo

Federica Brignone con la Coppa del Mondo generale vinta nel 2025 / Ansa

La prima Coppa del Mondo generale – la prima mai vinta da un’italiana – è passata un po’ in sordina, perché l’ha vinta proprio in quel 2020 di pandemia dove la certezza matematica è arrivata con il lockdown. Poi ha replicato alla grande nel 2025. In mezzo, cinque Coppe di specialità, 37 vittorie di gara e due ori iridati.

L’infortunio

Federica Brignone viene soccorsa dopo la caduta nello slalom gigante ai campionati italiani assoluti in Val di Fassa, il 3 aprile 2025, quando ha riportato la frattura scomposta pluriframmentaria del piatto tibiale e della testa del perone della gamba sinistra / Ansa

I grandi campioni di solito snobbano i Campionati nazionali, lei no: perché sentiva di doverlo al suo gruppo sportivo, i Carabinieri, e alle giovani della nazionale. Ma nel 2025 quelle ultime gare della stagione le sono costate la distruzione del ginocchio sinistro, un infortunio da fine carriera. Per altre, non per lei.

Il trionfo olimpico

Federica Brignone con la medaglia d'oro vinta nello slalom gigante alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 / Afp

Non riusciva ancora a camminare (tanto che durante la cerimonia di apertura ha sventolato il tricolore sulle spalle di Amos Mosaner) e i dolori erano lancinanti, eppure non solo ha gareggiato, ma ha vinto. Due volte, in supergigante in slalom gigante. Le avversarie, all’arrivo, si sono letteralmente prostrate ai suoi piedi.