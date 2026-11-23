Corsa scudetto: Lazio capolista e Roma seconda, ancora imbattute, rispettivamente con la miglior difesa e il miglior attacco, inseguite da Inter e Milan

Piccola divagazione fuori campo: sulla pista portoghese dell’Estoril, il 33enne Marc Marquez conquista il suo 10° titolo mondiale in carriera. Il centauro spagnolo compie così lo storico sorpasso a Valentino Rossi (si è fermato a 9 Mondiali vinti), di cui è stato e rimarrà il più acerrimo nemico. Dai calci a 300 km orari che Marquez e Rossi si sferravano in gara, al calcio giocato di una Serie A scoppiettante e sempre in vena di goleade. In attesa dell’ultima sfida della 12ª giornata (Monza-Fiorentina) sono state 34 le reti messe a segno nelle nove gare disputate. Il nostro campionato, tanto vituperato eppure vivo e spettacolare, viaggia a una media di 3 gol abbondanti a partita. Dalla vetta solitaria cala il tris anche l’aquila laziale di Rino Gattuso che contro il Lecce di Di Francesco strappa la decima vittoria: doppietta dell’irriducibile Noslin che segna e difende come pochi attaccanti in circolazione, e a chiudere la finezza del solito Frattesi. E’ un “romanzo capitale” quello che sta scrivendo la Lazio capolista, ancora imbattuta a 32 punti (miglior difesa con appena 9 gol subiti), come i cugini della Roma di Gasperini che seguono a ruota al secondo posto a -2. La maquina giallorossa con i 5 gol rifilati al povero Parma traballante di Gilardino consolida il primato del miglior attacco del torneo (36 gol realizzati) e l’olandese volante Malen con la quaterna del Tardini sale solitario in cima alla classifica cannonieri con 12 reti.

La corsa per lo scudetto si corre sull’autostrada Roma-Milano, con sosta vista Lago a Como. L’Inter a Bergamo rianima la Dea del subcomandante Sarri: un parziale di 2-4 al 90' si trasforma in un rocambolesco 4-4. Il secondo 4-4 stagionale per l’Atalanta dopo quello con il Frosinone, ma questo con l’Inter sa un po’ di rinascita. Rinasce anche il tifo positivo quando appaiono striscioni etici e solidali come "Giù le mani dall'ospedale in Rwanda". L'hanno esposto gli ultrà atalantini in Curva Nord, omaggiando la memoria dell'alpino di Zogno Rino Berlendis che è stato uno dei volontari italiani che mezzo secolo fa hanno costruito l'ospedale "Santè" di Rilima: un punto di riferimento per un'intera comunità che a fine dicembre verrà dismesso e delocalizzato e i 30mila abitanti di Rilima scacciati per far posto al gigantismo della Formula 1 e il suo GP di Ruanda che lì si correrà dal 2030.

Parentesi molto triste quella sottolineata a Bergamo, dove Chivu mastica amaro, perché nella notte in cui Pio Esposito realizza una tripletta da leggenda interista (l’ultima tripletta di un attaccante italiano dei nerazzurri risale a 23 anni fa e la segnò Bobo Vieri all’Empoli) si deve accontentare del punticino che vale il terzo posto a -3 dalla Lazio e +2 dai cugini milanisti. Anche la squadra di Amorim accende le luci di San Siro e anche il motore della macchina da gol che ne fa 5 al Frosinone con mister Alvini che comincia ad avvertire l’assenza del suo giovane bomber Raimondo. Il Milan si piazza in quarta posizione e sfoggia il cecchino Ramos e il talento azzurro Cisse che alla sua prima stagione da titolare rossonero è già a quota 6 reti.

La sosta fa bene al Como di Fabregas che non partecipa al “festival dei tre gol”, si ferma al 2-0 con il Cagliari, ma rispolvera il calcio bonito ispirato dal 10 anche della Selecciòn Nico Paz e la vena realizzativa di Da Cunha che nella Francia ha convinto anche il suo ct Zidane. Il Como nell’ennesima scalata all’Europa deve guardarsi alle spalle dal ritorno della Juventus che cala un poker incoraggiante al Venezia e forse anche dal Napoli del conte Max Allegri che affidandosi a Mcfrateme (citazione di Lele Adani), lo scozzese McTominay scaccia un po’ della miseria di questo avvio di stagione e prova a tornare nei piani alti della nobiltà.

Piccola chiusura fuori campo, ancora in salsa spagnola, dallo showtennis dell’Atp Finals di Torino: Carlos Alcaraz è tornato e dopo 4 mesi e mezzo di inattività in finale supera l’ex terzo incomodo Alexander Zverev che rimane in testa alla classifica generale del ranking con 10.350 punti, davanti a Sinner e Alcaraz. Con Sinner mestamente fermo ai box per infortunio, l’hidalgo Carlitos ha già cominciato la risalita verso il trono di re del tennis e l’emotivissimo Zverev torna ad avvertire la vecchia sindrome da “braccino”. Le sfide su tutti i campi, continuano.