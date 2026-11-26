Scott Slovic è considerato uno dei padri fondatori dell’ecocriticism a livello mondiale. Professore emerito di Environmental Humanities all’University of Idaho e oggi senior scientist presso l’Oregon Research Institute, Slovic ha dedicato quasi quarant’anni a esplorare l’intersezione tra letteratura, comunicazione e crisi planetarie, e ha all’attivo oltre trenta volumi. La sua traiettoria scientifica più recente si focalizza sui risvolti geopolitici e umanitari delle crisi globali, come dimostrano le curatele di Imagining Ecocatastrophe (Routledge, 2025), del volume transdisciplinare Environmental Crisis and Human Rights (Bloomsbury, 2026) e del libro di prossima pubblicazione Chinese Ecocriticism: Toward an Ecological Civilization (Springer, 2027). Spingendosi verso le metodologie dell’empirical ecocriticism, la sua ricerca ridefinisce la narrazione come strumento psicologico attivo di fronte ai mutamenti dell’Antropocene.

Professore, in che modo i metodi empirici possono aiutare gli studiosi di discipline umanistiche ambientali a misurare l’effettivo impatto sui lettori della climate fiction e della letteratura naturalistica ed ecologica?

«Misurare l’impatto reale dei testi a tematica ambientale su lettori, ascoltatori e spettatori è proprio l’obiettivo di quella che è stata definita “ecocritica empirica”. È un tema che interessa da tempo me e, credo, molti altri ecocritici. Già nei primi anni Novanta, quando ero agli inizi della mia carriera universitaria, ideai uno strumento di indagine per valutare l’efficacia dell’insegnamento in ambito ecologico; lo utilizzai per capire se i miei corsi di letteratura ambientale americana – spesso frequentati da oltre duecento studenti – avessero un qualche effetto sul modo in cui gli allievi concepivano il mondo naturale. All’epoca i risultati non furono molto chiari, così misi da parte quel lavoro per dedicarmi ad altri tipi di ricerca ecocritica. Tuttavia, quando l’ecocritica empirica ha iniziato a prendere piede circa un decennio fa, grazie all’impegno di colleghi come Wojciech Malecki, Matthew Schneider-Mayerson e Alexa Weik von Mossner, sono tornato a occuparmi di questo genere di progetti, almeno in parte della mia attività. L’idea fondamentale dell’ecocritica empirica, per come la intendo io, è che attraverso l’uso di metodologie proprie delle scienze sociali (come la raccolta di dati sulle reazioni del pubblico a vari stimoli testuali tramite questionari o interviste) sia possibile comprendere meglio la reale influenza delle iniziative di comunicazione ambientale su un ampio gruppo di soggetti sperimentali. In altre parole, invece di tentare di valutare l’efficacia di un testo basandosi esclusivamente sulla risposta individuale del ricercatore (N=1), un approccio empirico consente di coinvolgere un numero molto più elevato di partecipanti (N), rendendo così i risultati più attendibili».

Lei ha spesso sostenuto l’importanza della narrative scholarship (ovvero, la ricerca scientifica narrativa) come strumento per creare un ponte tra l’analisi accademica e l’esperienza personale.

«Sì, agli inizi della mia carriera di studioso di letteratura – e più nello specifico di ecocritico – mi resi conto che anche negli scritti accademici avrei dovuto cercare di esprimermi non come un analista di testi impersonale e privo di corpo, bensì come un essere umano: una persona che vive nel mondo e reagisce alle tematiche letterarie e ambientali in modo più situato, emotivo e personale. Questo mi sembrava un atteggiamento più onesto rispetto allo scrivere con uno stile distaccato. Inoltre, ebbi l’intuizione che la narrazione potesse rendere la mia scrittura universitaria più coinvolgente e interessante per il grande pubblico, e non solo per i colleghi. Il messaggio centrale del libro Numbers and Nerves (Oregon State University Press, 2015), scritto e curato insieme a mio padre, lo psicologo Paul Slovic, è che la mente umana deve bilanciare il pensiero razionale e analitico (“numeri”) con quello emotivo e intuitivo (“nervi”) per prendere decisioni valide ed esprimere valutazioni significative e appaganti sulla nostra vita e sul mondo. L’idea di base è che l’uso combinato, ibrido di linguaggio narrativo e non narrativo sia particolarmente efficace per suscitare l’interesse del lettore e favorire un’efficace elaborazione delle informazioni scientifiche».

Lei ha assistito all’evoluzione dell’ecocritica attraverso diverse «ondate» (dal culto per la wilderness al material ecocriticism). Quale ritiene sia oggi la sfida principale per la disciplina?

«Ho sempre cercato di sostenere un approccio inclusivo e aperto nei confronti dell’ecocritica. Di fatto, vi sono ancora studiosi che praticano l’ecocritica di “prima ondata” – concentrandosi sulla saggistica naturalistica e privilegiando autori britannici e americani – e che stanno svolgendo un lavoro di grande valore; essi ricostruiscono la genealogia dell’attuale nature writing risalendo alle origini della disciplina e mettendo in luce i contributi preziosi della nuova letteratura, come le risposte alle crisi ecologiche del Tardo Antropocene. In effetti, il lavoro di studiosi della prima ondata, come l’ecocritico norvegese Christian Hummelsund Voie, ha contribuito a evidenziare l’impegno sociale della letteratura naturalistica contemporanea. Voie rappresenta un esempio di studioso che pratica una forma tradizionale di ecocritica, pur riconoscendo e adottando chiaramente concetti più recenti – tra cui il “nuovo materialismo” (un approccio teorico che riconsidera la materia – oggetti, corpi, elementi naturali – non come uno sfondo passivo per l’azione umana, ma come una forza attiva, ndr), la “violenza lenta” (una forma di distruzione ambientale che avviene in modo graduale, ndr), l’ecofobia e varie idee legate all’Antropocene...».

Il suo lavoro sull’ecocritica del Sud globale ha dato risalto a voci meno ascoltate nella letteratura ambientale.

«Il valore di dare visibilità alle voci letterarie e accademiche provenienti dal cosiddetto Sud globale risiede, innanzitutto, nel riconoscere l’esistenza di molte – anzi, innumerevoli – prospettive diverse e legittime sul rapporto tra gli esseri umani e il mondo “più-che-umano”. Tendiamo ad avere un approccio ristretto – ecocentrico, etnocentrico e persino xenofobo – quando riflettiamo sui nostri valori ambientali: sul perché abbiamo a cuore la natura e su cosa ricaviamo dalle nostre interazioni con essa. Tuttavia, bastano pochi incontri con opere letterarie, cinematografiche o fotografiche provenienti da altre parti del mondo per scardinare e approfondire la nostra comprensione. Una delle descrizioni più sintetiche ed efficaci del confronto tra i punti di vista del Nord globale e del Sud globale è l’espressione “ambientalismo della pancia piena e della pancia vuota” (cioè l’ambientalismo dei ricchi e l’ambientalismo dei poveri, ndr), coniata da Ramachandra Guha e Joan Martinez-Alier. Uno dei miei nuovi progetti è un volume collettaneo intitolato Environmental Humanities in a North-South Framework: Dialogues, Dissonances, and Pluralization, che sto curando insieme a colleghi portoghesi e indiani; lo scopo specifico è mettere in luce le interessanti tensioni e i dialoghi tra le prospettive ambientali delle regioni in via di sviluppo e di quelle industrializzate del mondo. Forse le Conferenze delle Parti (COP), che riuniscono leader da ogni angolo della Terra, avrebbero maggior successo se lasciassimo che l’ecocritica e le arti ambientali ci insegnassero ad apprezzare profondamente le visioni del mondo dei nostri concittadini terrestri provenienti da culture molto differenti dalla nostra».

Il paradigma dell’ecologia integrale suggerisce che le crisi ambientali, sociali, economiche e umane siano profondamente interconnesse.

«Non ho particolare familiarità con il termine “ecologia integrale”, ma condivido l’idea che sia necessario comprendere la complessità sfaccettata delle sfide sociali ed ecologiche. I movimenti per la giustizia ambientale e l’ecocritica postcoloniale hanno compiuto passi da gigante nel dimostrare che l’ingiustizia e la distruzione ecologica vanno di pari passo, così come la giustizia sociale e la sostenibilità ambientale possono e devono sostenersi a vicenda. Credo fermamente nell’importanza di promuovere società eque e sostenibili. A dire il vero, al momento temo che stiamo attraversando un periodo piuttosto cupo della storia umana per quanto riguarda la giustizia sociale e la tutela dell’ambiente. Ciò è certamente vero negli Stati Uniti, ma ho sempre sostenuto che l’ecocritica sia una disciplina fondamentalmente ottimista e lungimirante, che aspira alla riforma sociale. In questi tempi bui e inquietanti, abbiamo più che mai bisogno delle voci originali, fiduciose, combattive e gentili degli ecocritici e dei nostri colleghi impegnati nelle altre discipline delle Environmental Humanities e nelle arti creative».