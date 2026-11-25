Asei mesi dalla sua pubblicazione, la Magnifica humanitas si è già universalmente affermata come pietra miliare per tutti coloro che, in vesti e chiavi diverse, si misurano con l’intelligenza artificiale, i suoi traguardi e le sue incognite. È «la più dirompente tra qualsiasi tecnologia emersa finora», ha detto un esperto d’innovazione com’è Bill Gates (intervistato a fine settembre da “Avvenire”), e intorno a essa Leone XIV ha costruito una lettura e una sintesi che non hanno eguali. Perché in questa lettera c’è lui, pontefice e matematico, ma ci siamo anche noi, l’umanità intera di oggi e soprattutto di domani. Proprio quest’ultimo aspetto, di fronte a tanta ricchezza e pluralità di spunti, è forse ciò che spesso finisce in secondo piano, cedendo il passo ad analisi di taglio culturale, scientifico, politico. Quasi un paradosso, per un’enciclica che si occupa di umanità. Una specie di trappola difficile da scansare, in cui però non cade un lavoro che ha nella sua brevità il primo gesto d’attenzione per il lettore, a cui si offre in modo originale e generoso. Con Questa enciclica è una hit (Ancora, pagine 48, euro 3,00), Gigio Rancilio fa un vero e proprio esercizio di prossimità, estraendo e valorizzando i passaggi dell’enciclica che più di tutti chiamano in causa la persona, con le sue responsabilità, i suoi gesti, i rischi e le opportunità che può trarre da un rapporto consapevole con tutto ciò che deriva dall’IA e il quoziente di umanità che ne rimane.

Il libro, domani al centro di un dialogo dell’autore con l’arcivescovo di Milano Mario Delpini e don Christian Barone nell’ambito di Bookcity è, in teoria, destinato ai ragazzi. A loro l’autore - giornalista a lungo social media manager di “Avvenire” e oggi anche apprezzato divulgatore sui temi legati al digitale - si rivolge con un linguaggio chiaro e appassionato: per questo, come sempre accade, si rivela coinvolgente per tutti, facendo risuonare corde intime e di straordinaria attualità.

Si parte dall’insoddisfazione per molto di ciò che ci circonda, vittime di quell’economia dell’attenzione in cui vince chi urla di più. L’effetto è un brusio costante, in cui tutto si confonde. È qui, ricorda il Papa e sottolinea l’autore, che spunta la noia, l’indolenza, l’egoismo e prendono progressivamente forma le piccole e grandi bolle in cui si chiudono le nostre vite con relativi interessi e orizzonti per forza limitati. Il processo è in corso da tempo, ma l’intelligenza artificiale lo ha accelerato e consolidato: il digitale, nato per servirci, ha ora il potere di manipolarci. Perché c’è chi ha interesse a farlo, ma anche perché spesso l’umano si trova in balia di cortocircuiti che nascono nel suo cervello e lo rendono incapace di funzionare come dovrebbe. Cioè spontaneamente e responsabilmente. Ed è qui che si gioca il cuore del libro ma soprattutto della Magnifica humanitas: la necessità di «usare bene tutto il nostro essere umani per usare bene l’Intelligenza artificiale», unica via per evitare una lenta e inesorabile estromissione dei singoli dalla definizione del bene comune.

«Non scordare che, nonostante quello che a volte ti dicono alcuni adulti ormai scoraggiati, il futuro è nelle tue mani. È nelle vostre mani», è la chiosa di Rancilio. Che pare parlare agli under perché anche gli over intendano: in palio c’è «una vita piena di senso», un obiettivo che non può certo avere limiti di età. E ben venga se è l’Intelligenza artificiale, con tutti i suoi rischi, a farcelo ricordare. Come anche spera Leone XIV, che ha concluso non a caso la sua prima enciclica con quel «ciascuno stia attento a come costruisce» tratto dalla lettera di San Paolo con cui invitava i primi cristiani di Corinto a preservare l’unità. Una sfida di ieri e di oggi, che chiama in causa la nostra capacità di essere umani in relazione, i nostri interessi, il nostro lessico, il nostro modo di gestire la sfera reale e quella digitale. Esercizi di vita ispirati dall’enciclica, più sorprendenti per i ragazzi ma alla fine non meno utili per gli adulti. Anzi.

A Bookcity domani con Delpini

Nell’ambito di Bookcity, domani alle 18 in San Fedele a Milano l’arcivescovo Mario Delpini dialoga con don Christian Barone e il giornalista Gigio Rancilio, autori di due libri che offrono differenti chiavi di lettura dell’enciclica, capaci di parlare a pubblici diversi, con uno sguardo particolare alle nuove generazioni. Un confronto vivo su ragione, fede, educazione e responsabilità, per riscoprire parole capaci di orientare il presente senza rinunciare alla complessità.