Nel marzo 2022 il padre della bimba, che allora aveva 4 anni, l'ha portata in Libia con la promessa di tornare dopo poche settimane. Poi la scomparsa. La madre ha vinto le cause per l’affidamento anche in Libia, ma non è riuscita a rintracciare la figlia. E ora racconta che fonti istituzionali le indicarono nel rilascio del generale Almasri una possibile opportunità per ritrovarla

«Vorrei che si facesse di più per trovare mia figlia Hager. Mi dicono continuamente che ci stanno lavorando in tutti i modi, ma io sono convinta che non si stia facendo il possibile, altrimenti non sarebbero passati quasi cinque anni. Mi sembra assurdo che, con i servizi segreti che ci lavorano, oggi non si sappia dove si trovi». Federica Federici, impiegata romana di 35 anni, sceglie di rompere ancora il silenzio per cercare sua figlia Hager, 8 anni. Non se ne hanno più tracce da quando l’uomo che a quel tempo era suo marito, Mohamed Abdalla Ali Bouamid, la portò in Libia nel marzo 2022. Una vicenda dolorosa che potrebbe intrecciarsi con il caso Almasri, il criminale libico rimandato in patria su un aereo di Stato italiano nel gennaio 2025.

Quando inizia il suo calvario?

Nel marzo 2022 lui decise di partire per la Libia per andare a trovare il padre in fin di vita. Vivevamo tutti e tre a Roma e non potevo andare per motivi di lavoro. Pagai io stessa il viaggio, d’altronde non era il primo, non avevo il minimo dubbio sul mio ex marito.

Quanto doveva durare?

Due o tre settimane. In quel periodo facevamo videochiamate tutti i giorni. Poi, quando arrivò il momento di tornare, cominciò a inventare scuse e il ritorno slittava sempre più in là. A un certo punto mi disse che il passaporto di mia figlia era stato sottratto all’aeroporto di Tripoli. Chiamai subito l’ambasciata italiana per verificare e mi dissero che non risultava nessun passaporto italiano ritirato.

Cosa successe dopo?

A quel punto ovviamente divenni sempre più insistente e lui si allontanò piano piano. Non mi chiamava più, non mi faceva più vedere Hager , non mi mandava più foto né video. Allora lo denunciai per sottrazione di minore, senza dirglielo, perché temevo che se l’avesse saputo non mi avrebbe più fatto vedere la bambina. Infatti, quando l’ha scoperto è sparito del tutto.

Quando è stata l’ultima volta che ha visto sua figlia?

In una videochiamata, nell’ottobre del 2022. Sono passati oltre quattro anni.

Molti elementi fanno pensare a un piano organizzato fin dall’inizio.

Sì, prima della partenza mi prese il passaporto: avevo il visto per la Libia, mi disse che stava per scadere e che lo avrebbe portato a Tripoli per rinnovarlo. Era una scusa. Rifare il passaporto, quando c’è di mezzo un minore, richiedeva un’udienza in tribunale, non era semplice (il consenso dell’altro genitore è stato tolto per legge nel giugno 2023, ndr ). Il problema più grande però è stato il visto. Nessuno mi aiutava, nemmeno l’ambasciata, ho dovuto rivolgermi alla Libia e andare in televisione per richiederlo.

Dopo quanto tempo arrivò?

Circa un anno dopo, nel febbraio 2023, mi chiamò il ministro Tajani in persona per dirmi che il visto era pronto. Sono partita, sono arrivata a Tripoli e da allora faccio avanti e indietro con Roma. A febbraio saranno quattro anni.

Come passa le giornate?

Oltre al lavoro, sperando di ricevere una buona notizia, che qualcuno mi chiami per dirmi che l’hanno trovata. Ogni giorno di vita senza mia figlia è perso.

A livello giudiziario che sviluppi ci sono stati?

Ho avuto diversi procedimenti in tribunale e li ho vinti tutti, anche in Libia, per l’affidamento di mia figlia. È stato emesso un mandato di cattura internazionale nei confronti del mio ex marito. Eppure non so dove sia Hager , come stia, chi si prenda cura di lei. Non so nemmeno se sia viva.

Una falsa pista la voleva in Oman.

Me ne hanno dette tantissime: una volta era a Tripoli, poi in Oman, Tunisia o forse in Egitto, perché la sorella del mio ex marito lavora lì, presso la Lega Araba. Mi sento abbandonata a me stessa, senza informazioni. Sto qui e aspetto.

Il suo ex marito ha anche un passaporto diplomatico e questo potrebbe aumentare le sue possibilità di sfuggire alla giustizia.

Sì, sua sorella è una diplomatica e hanno fatto avere un passaporto anche a lui. Presumo che anche questo possa rendere più difficile rintracciarlo.

Conferma che fonti istituzionali le dissero che il rilascio del criminale libico Almasri poteva essere utile anche alla sua causa?

Confermo. Da una parte sono tutti molto disponibili: ho i numeri di telefono di parecchi di loro e, ogni volta che vado a Roma e chiedo un incontro, mi ricevono. Finora mi hanno fatto tante promesse, grandi rassicurazioni, ma non è cambiato nulla. Mi fido delle istituzioni, però sono passati quasi cinque anni: quanto devo ancora aspettare? Il silenzio me lo hanno chiesto loro ma stare in silenzio non porta a nulla. E poi c’è un ultimo aspetto.

Quale?

Conosco la Libia: il territorio è molto esteso, ma gli abitanti non sono tantissimi e si conoscono tutti. Dall’ambasciata libica mi hanno detto di non preoccuparmi, che prima o poi Hager si troverà. Ma non succede mai.