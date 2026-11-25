Nel 2026 non c'è stato nessun femminicidio a Milano e nell'hinterland, che ricade sotto la Procura diretta da Marcello Viola. Gli ultimi due risalgono a più di un anno fa: quelli di Pamela Genini e di Luciana Ronchi, entrambi avvenuti nell’ottobre 2025, con entrambi i responsabili rei confessi, Gianluca Soncin e Luigi Morcaldi, a processo in questi giorni. Un dato che sorprende in positivo, a maggior ragione se si considera che i reati che rientrano tra le violenze di genere sono quasi tutti in aumento o forte aumento. Maltrattamenti (+14%). Stalking (+20%). Violenze sessuali (+5%). Lesioni, reato spia, (+6). Lo scorso anno giudiziario, che va dal 1 luglio 2025 al 30 giugno scorso, sono stati 7.433 i fascicoli aperti in procura, 2.492 rimasti pendenti. Che fanno 25 fascicoli al giorno in media, con punte fino a 45 al giorno.

Come si spiegano questi dati?

Siamo sempre intervenuti tutte le volte che c’erano delle situazioni di violenza in atto applicando il codice rosso. Quest’anno abbiamo avuto 9.082 codici rossi, 7.433 a modello 21 (con un indagato), altri 1.649 a modello 44 (a carico di ignoti). Avendo subito cognizione delle notizie di reato e intervenendo con la vigilanza dinamica (i passaggi delle forze dell’ordine sotto casa della vittima) si sono evitate, nel limite del possibile, ulteriori situazioni di violenza e quindi anche i femminicidi», spiega l’aggiunto Letizia Mannella, magistrata che da nove anni è alla guida del V° dipartimento della procura di Milano, che si occupa di reati di genere. «Non è certo - aggiunge - che intervenendo immediatamente possano essere evitati gravi fatti si sangue. Ciò che è certo però è che un femminicidio non nasce improvvisamente ma da una serie di situazioni - vessazioni fisiche, economiche e morali - che si ripresentano nel tempo e che bisogna bloccare quanto prima.

Il nostro quadro normativo è efficace?

Prima il codice rosso, poi quello “rafforzato” e la legge sul femminicidio hanno dato tempi certi e direttive nelle indagini, la cui esatta esecuzione viene controllata dalla procura. Il pm non ha più la discrezionalità sul trattare o meno un fascicolo. La procura controlla se la persona offesa è stata sentita nei tre giorni e se è stata adottata una misura cautelare. 255 le custodie in carcere. Il divieto di avvicinamento, la misura più utilizzata, è stato adottato 271 volte.

Ci sono degli indicatori che vi guidano negli interventi e nell’adozione delle misure?

Ci sono degli indici di rischio, sulla pericolosità della situazione, in riferimento ai maltrattamenti. L’aver preso una donna per il collo è indice di alta pericolosità della situazione. Il fatto che la donna maltrattata sia incinta è un altro fattore di rischio.

Perché la donna incinta è a rischio?

Perché fa scattare nell’uomo il senso di perdita e di gelosia. Anche quando ci sono bambini la donna è considerata più a rischio. A maggior ragione se i bambini sono figli di una famiglia precedente. Poi naturalmente ci sono gli indici che riguardano l’uomo: se è alcolista, tossicodipendente, psichiatrico, depresso, il fatto che abbia perso il lavoro...

I reati di genere però sono in aumento.

Anche se può essere visto come un dato positivo, nel senso dell’emersione del fenomeno, il sommerso resta comunque molto significativo, in particolare all’interno di determinate comunità, e nelle situazioni in cui la donna è considerata proprietà dell’uomo. C’è poi un grande sommerso anche nelle violenze dei figli grandi sulle madri. Anche queste situazioni in aumento.

In tutti questi casi quindi la violenza rimane nascosta.

Le madri denunciano il figlio quando non ce la fanno più o hanno veramente paura, e poi magari ritirano la denuncia. Abbiamo poi denunce che arrivano dalle scuole elementari, di bambini che arrivano con i lividi, e che raccontano alle maestre delle violenze subite o viste in famiglia. Ma solo così ne veniamo a conoscenza.

L’educazione affettiva nelle scuole, quanto è importante?

Non si tratta solo di educazione affettiva e sessuale. Serve un’educazione che strutturi la persona. Senza una personalità strutturata, senza la consapevolezza di far parte di una società e di avere un ruolo attivo in essa non si arriverà mai a niente. Quindi servono anzitutto buone scuole. L’educazione, anche lo sport, oltre alla cultura, formano questa consapevolezza. La formazione è importante: l’uomo violento trova come corrispettivo la donna che non crede in se stessa. Perché la donna che crede in sé non accetterà mai la violenza. La formazione inoltre ci salva dal modello consumistico esaltato dai social del “tanto spendi tanto vali e tanto esisti quanto appari”. Per le ragazze poi, in particolare, è importante avere un’indipendenza economica oltreché culturale, perché alla fine è questo che permette di credere in se stessi. Ricordarsi che il miglior marito è il proprio lavoro.