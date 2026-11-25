In Italia sono circa 7 milioni le donne tra i 16 e i 75 anni che hanno subìto almeno una violenza fisica o sessuale nel corso della vita, il 31,5% del totale, quasi una su tre. I numeri rilasciati dall’Istat fotografano una realtà che resta drammatica, nonostante negli ultimi anni siano aumentate sensibilità e azioni di costrasto al triste fenomeno. Nel report diffuso ieri, in occasione della Giornata contro la violenza che si abbatte sul genere femminile, l'Istat spiega che «tra le donne che hanno o hanno avuto un partner, il 12,6% ha subito violenze fisiche o sessuali da un partner attuale o precedente, il 17,8% violenza psicologica e il 6,7% violenza economica».

Il dato sale per quanto riguarda le donne che hanno subito violenza al di fuori della coppia, da parte di uomini conosciuti (come i parenti, gli amici, i colleghi o i datori di lavoro) oppure da conoscenti e uomini che non conoscono: sono il 25,9%. Mentre il 6,3% ha subito violenze sia da un partner, attuale o precedente, sia da uomini non partner. E come se non bastassero le violenze fisiche e sessuali, ci sono anche gli atti persecutori da mettere in conto: il 14,3% delle donne è stata vittima di stalking da parte degli ex compagni, prevalentemente al momento della separazione o dopo. L'8,6% ha invece subito atti persecutori da una persona estranea alla coppia. Ma il dato più preoccupante riguarda le donne più giovani: dal 2014 al 2025 sono aumentate le violenze subite nella fascia d'età tra i 16 e i 24 anni, salite dal 27,1% al 36,1%, a fronte di una diminuzione o di una sostanziale stabilità nelle altre classi di età. L'incremento, fa notare l’Istat, riguarda soprattutto le violenze di natura sessuale, che aumentano dal 16,7% al 29,7%, in controtendenza con il calo che avevano registrato tra il 2006 e il 2014, di circa 8 punti percentuali.

Un dramma silenzioso che, con proporzioni simili, si osserva anche tra le studentesse. «In questo gruppo - spiega l'Istat - l'aumento riguarda i diversi tipi di autore, ma risulta più marcato per le violenze fisiche o sessuali commesse dagli ex partner, che passano dall’11,9% nel 2014 al 16,8% nel 2025, e per quelle commesse da uomini non partner, che aumentano dal 22,1% al 32,0%». Anche tra le studentesse l’incremento riguarda soprattutto le violenze sessuali, che passano dal 16,4% del 2014 al 28,3% del 2025, superando il dato del 2006 (26,2%). Il rapporto Istat sfata anche i più beceri e scontati luoghi comuni. Sia stupri che tentati stupri commessi da uomini non partner «sono perpetrati soprattutto da autori con la stessa nazionalità della vittima». In particolare, nel caso delle donne italiane, nell’84,7% dei casi l’autore è italiano, mentre nel caso delle straniere il 63,7% è inflitto da autori della loro stessa nazionalità e il 19,1% da italiani. Sono, invece, circa il 15% gli autori di nazionalità diversa da quella della vittima, sia nel caso delle italiane sia delle straniere. Tra gli altri dati riportati nell’analisi, c’è anche la percentuale di donne vittime di violenza all’interno della coppia che non hanno mai parlato di quanto hanno subito: sono il 28%. Un dato che sale al 45,5% per le violenze subite da parte del partner con cui la vittima sta ancora insieme. Anche lo stupro, in molti casi, resta un tabù: il 34,1% non lo ha mai detto a nessuno.

«La violenza contro le donne è fenomeno che ha caratterizzato e caratterizza passaggi oscuri della storia dell'umanità - ha commentato il presidente della repubblica Sergio Mattarella -. Nelle società contemporanee si presenta alimentata da disuguaglianze, stereotipi fondati sulla sopraffazione. Cambiano le forme, non la sostanza: la negazione della libertà, dell'autodeterminazione e della dignità di persona delle donne». Accanto alla tutela e alla necessità di giustizia, aggiunge Mattarella, è «fondamentale agire sulle cause culturali e sociali della violenza, partendo dall’educazione. Uscire dalla violenza è possibile, ed è un compito che riguarda l’intera società: non può dipendere soltanto dal coraggio di una donna». Anche la premier Giorgia Meloni ha fatto appello a un maggior impegno da parte di tutti. «Il 25 novembre ci richiama a una responsabilità precisa: contrastare la violenza contro le donne e fare in modo che nessuna vittima resti sola. Dietro ogni caso di cronaca ci sono storie di sopraffazione, minacce e paura, ed è per questo che la sensibilizzazione, pur fondamentale, da sola non basta: deve accompagnarsi a scelte concrete».