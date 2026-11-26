«Quel trauma non sono io». C'è una frase, più di tutte, che restituisce il senso del percorso che Elisa sta affrontando per fare pace con una ferita rimasta a lungo senza parole. Aveva otto anni quando ha subito un abuso sessuale. Un'esperienza che l'ha segnata e condizionata, ma che oggi, a 48 anni, comincia a guardare da una prospettiva diversa e a raccontare.

Lo ha fatto ieri alla Triennale di Milano, presentando Kintsugi, il nuovo album in uscita il 27 novembre per Island Records / Universal Music Italy, realizzato con la collaborazione di Dardust e annunciando i festeggiamenti del trentennale della sua carriera l'11 settembre 2027 settembre alla Rcf Arena di Campovolo, a Reggio Emilia. Un disco che nasce dalle ferite di una separazione sentimentale e che attraversa il dolore, la trasformazione e la rinascita «perché è proprio da tutte quelle crepe che esce la mia luce». Ma il racconto di Elisa, durante l'incontro con la stampa, è andato alle radici del trauma subito da bambina. «Oggi che ho quasi 50 anni mi sento diversa rispetto a quel trauma. Grazie alla psicoterapia, che ho iniziato lo scorso febbraio, ho uno strumento in più: comincio a non identificarmi con quello che mi è successo. Quel trauma non sono io». Un percorso che le ha permesso anche di trovare il coraggio di parlarne con le colleghe di “Una Nessuna Centomila”, la fondazione impegnata nel contrasto alla violenza sulle donne, alla quale è tra le prime artiste ad avere aderito. «Anche la mia storia personale mi avvicina ancora di più a loro. Perché dovrei omettere di parlarne per paura del giudizio?».

Nelle sue parole c'è la consapevolezza di quanto sia difficile, per chi subisce una violenza, riconoscerla, comprenderla e soprattutto trovare la forza di raccontarla. «Gli abusi sono molto più comuni di quanto si possa pensare. Ci sono tantissime persone che hanno subito violenze o abusi sessuali». E c'è un paradosso che conosce bene: quello del senso di colpa che finisce per gravare proprio sulla vittima. «Ti senti molto in colpa. La paura che, se racconti quello che è successo, non ti crederanno è enorme. A me è successo a otto anni: non sai dirti se te lo sei inventato oppure no. È un orrore che non riesci a spiegarti. Il cervello cerca di metterlo da parte, ma non ci riesce». Elisa racconta di avere incontrato nel corso della sua vita amiche e amici, non pochi, che hanno subito abusi, anche all'interno dei contesti familiari. «Le persone vicine a chi ha subito abusi spesso non lo sanno. Bisogna tenere alta l'attenzione». La cantante racconta di avere parlato apertamente anche con i propri figli, mettendoli in guardia da situazioni e comportamenti che possano apparire strani o ambigui. «È giusto parlare di queste cose ai nostri figli. I tabù sessuali sono pericolosi. Più si aprono le porte, più si normalizza la possibilità di parlarne e di riconoscere quello che non va. Bisogna poter denunciare ogni tipo di violenza, anche quando a comportarsi in modo ambiguo è un parente, un allenatore, un educatore. Magari ci sono delle cause, dei traumi precedenti in quelle persone, ma le ferite che causano dolore agli altri non sono mai giustificabili. Bisognerebbe cercare di curarle».