«Ci sono cose che nessuno ti dirà. Ci sono cose che nessuno ti darà. Sei nato e morto qua. Sei nato e morto qua. Nato nel Paese delle mezze verità». Queste parole della famosa canzone di Fabri Fibra, incisa nel 2008 con Gianna Nannini, mi girano per la testa da sabato scorso. La morte, per sua scelta, di Gianni De Gennaro si inserisce con drammatica forza nel lungo, troppo lungo, elenco delle “mezze verità“ che hanno accompagnato e ancora accompagnano la storia italiana. Come non smette mai di ricordarci il fondatore e presidente di Libera, don Luigi Ciotti. «Non dimentichiamo che l’80 per cento dei familiari delle vittime di mafia non conosce ancora la verità, che di tante stragi non conosciamo la verità, o solo un pezzo. Eppure le verità passeggiano per le vie delle nostre città». Passeggiano sulle gambe di protagonisti, diretti e indiretti, di vicende ancora oscure, grigie o totalmente nere.

«Potrebbe essersene andato un pezzo di verità sulla morte di nostro padre», è stato l’amaro commento di Manfredi Borsellino, figlio di Paolo e poliziotto, solitamente molto riservato. La verità è quella che chiedono centinaia di familiari delle vittime innocenti delle mafie. Il 28 ottobre 2026 l’Aula del Senato ha approvato all’unanimità il disegno di legge costituzionale volto a introdurre la tutela delle vittime di reato all’interno della Costituzione. Il provvedimento, che ora torna alla Camera per il via libera definitivo, si compone di un unico articolo e prevede l’inserimento della formula “La Repubblica tutela le vittime di reato” subito dopo il secondo comma dell’articolo 24 della Costituzione. Molto bene, soprattutto l’unanimità che in tema di giustizia è sempre assente. Ma la prima tutela delle vittime è la ricerca della verità. Ne hanno doppiamente diritto, loro e i familiari spesso protagonisti di percorsi di impegno, di ricostruzione, di cambiamento. Il dolore non passa, ed è giusto. Alcune volte ho avuto il privilegio di accompagnarli, come un Venerdì Santo, in una Via Crucis nel carcere napoletano di Poggioreale. «Su quella Croce oggi c’era mio figlio Alberto coi suoi amici Salvatore e Rosario. E i chiodi sono i proiettili di kalashnikov conficcati nella loro carne». Sono le parole di Bruno Vallefuoco, padre di Alberto, ucciso a 24 anni il 20 luglio 1998 da un commando della camorra perché scambiato per appartenente a un clan rivale. Ma poi Bruno va in carcere a incontrare i responsabili di quella crudele e assurda morte. E oggi, dopo la morte di De Gennaro, chiede che «insieme a lui non venga sepolta anche la verità».

Memoria e impegno. Come Emilia Incandela, madre di Agostino Catalano, caposcorta di Paolo Borsellino, morto con lui il 19 luglio 1992. La ricordo bene quando nel 2006 in occasione dell’iniziativa “Contromafie” di Libera, mi tenne a lungo le mani ripetendo «Agostino era un uomo buono, voglio la verità per mio figlio». Quel figlio che invano aveva chiesto più volte che fosse vietato il parcheggio sotto la casa della madre di Borsellino dove, invece, esplose una Fiat 126 piena di tritolo. Ma poi Emilia ha passato gli anni della sua vita girando nelle scuole per parlare di dolore, di verità e chiedendo la conversione dei mafiosi. Una “missione” proseguita dalla famiglia per dire «basta alla mafia, perché vogliamo essere liberi». Per loro, prima di tutto, ma per tutti gli italiani non bastano “le mezze verità”. Serve un impegno totale, forte, chiaro della magistratura e delle forze dell’ordine, che non diventi però occasione di polemiche o tifoserie politiche. Così come, purtroppo, sta avvenendo per la drammatica decisione di Gianni De Gennaro. Proprio la sua storia, importante ma anche discutibile, richiede uno sforzo unitario. Serve, soprattutto, che non si trattino queste vicende come “storie vecchie” da dimenticare, da “chi ha avuto ha avuto, chi ha dato ha dato”. C’è chi vorrebbe voltare pagina, accontentandosi o volendo farci accontentare, di “mezze verità”. Ma la verità non si può archiviare, perché senza verità non si può costruire Giustizia, quella vera che fa crescere un Paese.