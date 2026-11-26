«Da giovane, quando percorrevo energicamente le basi militari tra la polvere, capitava che non ci fosse una cappella cattolica», ricorda il vescovo Titus Seo Sang-bum, ordinario militare per la Corea del Sud. «In questi casi prendevamo in prestito una chiesa protestante, o stendevamo una tovaglia sul cofano di un Suv militare e celebravamo lì l’Eucaristia. A volte anche l’interno di un’automobile diventava un confessionale». Per ventidue anni ha prestato servizio come cappellano in quattordici unità militari, dalle retrovie alle zone di frontiera. «Durante la mia ordinazione episcopale, nel 2021, il cardinale Andrew Yeom Soo-jung disse scherzosamente che ero l’unica persona in Corea a essere andata nell’esercito quattro volte», racconta lasciando che sia una battuta a riassumere una vita profondamente legata all’esercito. La prima risale agli anni Ottanta, quando Seo prestò servizio come soldato per trenta mesi. «Allora la situazione della sicurezza attorno alla penisola coreana era molto instabile; era un’epoca in cui ogni giovane sudcoreano accettava profondamente il dovere di arruolarsi per proteggere la democrazia liberale». Oggi, da ordinario, visita le 94 chiese e cappelle militari distribuite nel Paese, incontrando i giovani chiamati a prestare servizio nelle Forze armate di una nazione che, a oltre settant’anni dall’armistizio del 1953, non ha ancora firmato un trattato di pace con la Corea del Nord. Da allora la durata della leva nell’Esercito è scesa a diciotto mesi e le condizioni di vita in caserma sono migliorate. Ma è cambiato anche il rapporto dei giovani con l’autorità. «Piuttosto che imporre loro un’obbedienza incondizionata, quando spieghiamo con gentilezza, attraverso ragionamenti fondati e riferimenti storici, perché la leva sia necessaria, comprendono e lo accettano volentieri». Una storia segnata dall’occupazione coloniale giapponese e dalla guerra fratricida con la Corea del Nord del 1950. «Tutto il nostro popolo desidera e prega sinceramente affinché possa stabilirsi per sempre un’epoca di autentica riconciliazione».

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Il vescovo Titus conosce bene le preoccupazioni dei giovani, ascoltate con attenzione nei tanti anni da cappellano. «Cercavo con tutte le mie forze di essere per i soldati un fratello maggiore». Gli affidavano i loro problemi sentimentali, i conflitti con i genitori divorziati e la difficoltà a adattarsi alla cultura militare. «È come se portassero con sé un intero assortimento di problemi, grandi e piccoli, della vita». Ma la pressione psicologica più grande che i giovani affrontano oggi durante il servizio militare è la profonda paura di un futuro incerto. «Talvolta, ci troviamo davanti a soldati che arrivano al limite delle proprie capacità di sopportazione psicologica, e come vescovo provo un dolore che mi spezza davvero il cuore. Il compito più urgente è aiutare ogni soldato a sviluppare una solida autostima. Dobbiamo ricordare loro che, indipendentemente da come il mondo possa giudicarli, agli occhi di Dio sono esseri unici, preziosi e insostituibili». A questo scopo l’Ordinariato militare utilizza il tempo riservato ogni domenica alle attività religiose. «Gli incontri aiutano i soldati a sciogliere le tensioni che portano nel cuore, permettendo loro di diventare, gli uni per gli altri, una grande fonte di conforto e un’occasione quasi miracolosa di guarigione». Riflettendo sul contrasto tra il servizio militare e il messaggio cristiano, il vescovo Titus riconosce: «Esiste una tensione inevitabile ma non consideriamo mai l’esercito come un’organizzazione violenta destinata a distruggere gli altri o occupare territori con la forza. Al contrario, lo intendiamo come una nobile realtà di “sentinelle della pace”, chiamata a difendere la vita sacra e la libertà che Dio ci ha donato».

Durante una visita a un’unità incaricata di sorvegliare il confine con la Corea del Nord, ricorda, alcuni giovani raccolsero dei fiori selvatici nei dintorni della base e glieli offrirono in dono. «La commozione che provai in quel momento è ancora oggi una delle gioie più grandi e indimenticabili della mia vita». È in questi incontri che il vescovo riconosce uno degli aspetti più importanti della pastorale militare: «Quando affrontano il servizio militare, che rappresenta un momento di svolta nella loro vita, alcuni giovani tornano a bussare alla porta della Chiesa e vivono un’esperienza spirituale di incontro con Dio». Nel 2025, all’interno dell’Ordinariato militare sono stati celebrati 14.897 battesimi, quasi un quarto di quelli registrati nell’intero Paese. «Quando mi raccontano che, dopo il congedo, prestano servizio nella propria comunità come membri dei gruppi giovanili o come catechisti, provo una grande gioia», confida Seo.

Lo sguardo è ora rivolto alla Giornata mondiale della gioventù, alla presenza di papa Leone XIV, che Seul ospiterà nell’agosto 2027. Il vescovo spera che anche i giovani militari cattolici possano incontrare i loro coetanei provenienti da tutto il mondo. «Penso che la Chiesa debba dedicare ai nostri giovani un’attenzione ancora più sincera e investire su di loro con maggiore coraggio. Dobbiamo preparare con calore un posto per loro, affinché possano vivere non come figure marginali della comunità ecclesiale, ma come suoi protagonisti a pieno titolo. Come papa Francesco ha sottolineato più volte, “i giovani non sono semplicemente il futuro della Chiesa, ma il suo presente, vivo e operante”».